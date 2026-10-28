Лужа под ящиком для овощей и запах плесени: какую деталь холодильника забывают чистить

Производители рекомендуют прочищать слив для конденсата влажной ватной палочкой, чтобы избежать скопления воды, неприятного запаха и образования льда в камере.

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Почему на задней стенке холодильника скапливается вода / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Для чего нужно отверстие на задней стенке холодильника

Какие признаки указывают на то, что слив забился

Как и чем правильно прочистить дренаж

В нижней части задней стенки большинства холодильников, примерно над ящиком для овощей, есть небольшое отверстие. Это слив для конденсата, и его нужно регулярно прочищать влажной ватной палочкой, как советуют инструкции Bosch и Liebherr, сообщает Kertészkedj.

Это отверстие не является ни заводским дефектом, ни вентиляцией. Если оно забивается, влаге некуда деваться, и она скапливается на дне камеры.

В большинстве бытовых холодильников охлаждающий элемент расположен за задней стенкой, поэтому именно она внутри самая холодная. На ней оседает влага из воздуха, так же как на холодном оконном стекле. В компании Bosch такую конструкцию даже называют "влажной стенкой".

Согласно инструкции Liebherr, капли или тонкий слой инея на задней стенке являются нормой, и убирать их не нужно. Вода стекает по наклонной поверхности в небольшой желоб, через отверстие и трубку выходит на обратную сторону прибора и попадает в поддон над компрессором. Тепло компрессора постепенно испаряет воду, поэтому опорожнять поддон обычно не приходится.

Конденсата становится больше, если часто и надолго открывать дверцу или ставить внутрь горячую пищу, от которой идет пар. Теплый влажный воздух из кухни каждый раз попадает в камеру и оседает на стенке.

Почему слив забивается и как это заметить

Канал для воды легко забивают крошки, мелкие кусочки овощей, пролитый сок, а со временем и плесень, которая развивается во влажной среде. Отверстие маленькое, поэтому для засора достаточно одного-двух обломков.

О проблеме со сливом свидетельствуют три типичных признака:

вода под ящиками для овощей или на дне холодильника;

неприятный затхлый запах, который быстро возвращается даже после уборки;

лед или толстый слой инея в нижней части задней стенки.

Liebherr напрямую связывает обледенение с тем, что отверстие нужно регулярно чистить. Запах и плесень усиливаются ещё и из-за того, что застоявшаяся вода остаётся рядом с овощами.

Когда пора менять холодильник / Инфографика: Главред

Как прочистить отверстие и как часто это делать

Производители предлагают простой и бережный способ. Bosch советует вынуть выдвижные контейнеры, в частности ящик для овощей, прочистить отверстие салфеткой и смоченной ватной палочкой, собрать воду мягкой губкой и протереть камеру средством, подходящим для поверхностей, контактирующих с пищей.

Liebherr добавляет, что перед чисткой холодильник следует опустошить и отключить от розетки, а отложения из отверстия удалить тонким инструментом, например ватной палочкой. Компания рекомендует использовать только мягкую тряпку и pH-нейтральное универсальное средство и предостерегает от применения абразивных, кислотных и хлорсодержащих средств.

Острые предметы, такие как зубочистка или нож, не следует с усилием проталкивать в отверстие, так как это может повредить желоб и трубку за ним. Некоторые производители включают в комплект специальную палочку для чистки, а в отдельных моделях небольшой пластиковый стержень постоянно находится в отверстии и задерживает крупные частицы. Его не следует выбрасывать: после чистки его нужно вернуть на место.

Если на задней стенке уже образовался толстый слой льда, палочка не поможет. В таком случае прибор сначала размораживают и только потом прочищают слив.

Вода на дне камеры бывает и тогда, когда отверстие чистое. Bosch называет ещё две распространённые причины: холодильник стоит неровно, и вода не стекает в слив, или дверца долго оставалась открытой. Liebherr среди причин обледенения также упоминает уплотнитель дверцы, выскочивший из своего места.

Конкретного интервала для очистки ни один из производителей не называет, ограничиваясь советом делать это регулярно. Ориентир даёт руководство венгерского Национального управления по безопасности пищевой цепи (Nébih) в рамках программы "Без остатков": холодильник желательно тщательно мыть раз в месяц, а во время размораживания следить, чтобы слив был чистым.

В том же руководстве рекомендуется поддерживать в камере температуру от 0 до 5 °C и оставлять между решеткой на задней стенке прибора и стеной не менее 10 сантиметров.

Смотрите видео о том, как прочистить дренажное отверстие в холодильнике:

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Об источнике - Kertészkedj Венгерскоязычный онлайн-журнал о доме, хозяйстве и саде. Издание описывает проверенные методы в доступной форме: советы по уборке и сантехнике, методы борьбы с вредителями, советы по экономии на отоплении и коммунальных услугах, кулинарные рецепты и советы по садоводству.

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