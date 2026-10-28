У Трампа новая фаворитка: сумасшедший подарок президента вызвал скандал

Новая помошница Трампа получила 45 тысяч долларов (около 2 млн грн).

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У Трампа новая фаворитка / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Что подарил Трамп Помощнице

Что говорят в окружении

Президент США Дональд Трамп преподнёс своей помощнице Натали Харп денежный подарок в размере 45 тысяч долларов.

Как пишет RadarOnline, однако щедрый жест главы Белого дома оказался в центре общественного внимания на фоне обсуждений необычайно тесных отношений между президентом и его сотрудницей. Американские СМИ также обратили внимание на письма Харп, в которых она эмоционально выражала преданность Трампу.

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Информация о выплатах появилась в финансовых декларациях, опубликованных администрацией президента. Деньги были указаны как праздничный подарок наличными - Cash Gift for Holidays.

Кому Трамп подарил десятки тысяч долларов

Натали Харп получила 45 тысяч долларов. Столько же президент передал двум другим сотрудницам Белого дома - советнице по коммуникациям Марго Мартин и заместителю директора по операциям Овального кабинета Чемберлен Харрис.

Все три женщины получают ежегодную зарплату в размере 150 тысяч долларов. Таким образом, каждый подарок составил около 30% их годового заработка.

Ещё 20 тысяч долларов Трамп подарил Уолту Науте, директору по операциям Овального кабинета.

У Трампа новая фаворитка / Фото Википедия

В Белом доме объяснили, что президент давно придерживается традиции дарить деньги на Рождество людям из своего окружения, в том числе сотрудникам. Представитель администрации подчеркнул, что выплаты не связаны с исполнением служебных обязанностей и соответствуют действующим этическим нормам.

Однако эксперты по государственной этике ранее выражали обеспокоенность подобными суммами. По их мнению, крупные денежные подарки подчинённым могут создавать ощущение зависимости от руководителя и вызывать вопросы о допустимости дополнительного вознаграждения государственных служащих. При этом однозначного заключения о нарушении закона в данном случае нет.

Почему Натали Харп называют самым преданным помощником Трампа

35-летняя Натали Харп занимает особое место в окружении президента. Её прозвали "человеком-принтером": помощница носит с собой портативный принтер, чтобы оперативно предоставлять Трампу распечатки новостей и публикаций в социальных сетях. По сообщениям американских СМИ, она также помогает ему работать с контентом для Truth Social.

В последнее время внимание к Харп усилилось из-за публикаций о её необычайной преданности президенту. В частности, в открытом доступе оказались письма, которые она написала Трампу в 2023 году.

В одном из них помощница заявила: "Ты - всё, что имеет значение для меня. Я никогда не хочу тебя подводить". Она также назвала президента своим "защитником и покровителем в этой жизни".

В другом письме Харп рассуждала о работе рядом с Трампом и призналась, что хотела бы занимать должность, которая позволяла бы ей постоянно общаться с ним и находиться рядом.

Эти послания вызвали обсуждение в американских СМИ. Журналистка The New York Times Мэгги Хаберман рассказывала, что некоторые письма привлекли внимание сотрудников Секретной службы, а поведение Харп, по её словам, вызывало беспокойство у отдельных коллег.

Скандал вокруг подарка усилил внимание к помощнице

На фоне публикации финансовых деклараций пользователи социальных сетей начали задаваться вопросами о происхождении денег и причинах столь крупных выплат. Некоторые предположили, что подарки могли быть связаны с положением сотрудниц в окружении президента. Однако эти комментарии остаются мнениями пользователей, а не доказательствами нарушений.

Представители Белого дома настаивают, что речь идёт о личной праздничной традиции Дональда Трампа. Доказательств того, что деньги были платой за конкретные служебные действия, публично не представлено.

Таким образом, Натали Харп оказалась в центре сразу двух дискуссий - о необычайно тесных рабочих отношениях с президентом и о крупных денежных подарках сотрудникам Белого дома. При этом предположения о личном характере их отношений официально не подтверждены.

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