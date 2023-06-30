"Нужно уступить часть территории Украины России": Трамп снова подыграл Путину

Путин был "несколько ослаблен" мятежом "вагнеровцев", поэтому США должны использовать этот момент для переговоров о мирном урегулировании, считает Трамп.

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Дональд Трамп снова оскандалился своим заявлением о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Бывший президент США Дональд Трамп сделал очередное скандальное заявление об Украине. В частности, он заявил, что нашей стране возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

В интервью Reuters экс-глава Белого дома заявил, что в войне России и Украины нужен "правильный переговорщик". По его мнению, чтобы остановить войну, нужно уступить часть территории России. По его словам, это было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом США.

При этом Трамп добавил, что украинцы, которые вели энергичную борьбу за защиту своей земли, "заслужили большой кредит".

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"Я думаю, что они (украинцы, - ред.) будут иметь право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия тоже согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет", — сказал он.

Трамп также прокомментировал бунт главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, российский диктатор Путин был "несколько ослаблен" мятежом "вагнеровцев", поэтому США должны использовать этот момент для переговоров о мирном урегулировании между Россией и Украиной.

"Я хочу, чтобы люди перестали гибнуть из-за этой бессмысленной войны", - сказал Трамп.

"Я думаю, что самая большая вещь, которую США должны делать сейчас, –- это установление мира: собрать Россию и Украину и заключить мир", – добавил бывший президент США.

Что касается обвинений в военных преступлениях, выдвинутых против Путина международным уголовным судом в марте прошлого года, Трамп сказал, что его судьбу следует обсуждать, когда война закончится.

"Потому что сейчас, если вы поднимете эту тему, вы никогда не достигнете мира, вы никогда не достигнете урегулирования", - заявил экс-президент США.

Заявления Трампа о войне в Украине

В марте Трамп пообещал своим избирателям завершить войну России против Украины через 24 часа после избрания на второй президентский срок.

В апреле Трамп выдал странный прогноз о том, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину.

В мае бывший президент США трижды не смог однозначно ответить на вопрос, кого он хочет видеть победителем в войне России против Украины.

"Я не думаю с точки зрения победы и поражения. Я думаю о том, как это урегулировать", - сказал Трамп а во время дебатов на телеканале CNN.

Во время этих же дебатов экс-президент США отказался назвать российского диктатора Владимира Путина военным преступником, объяснив это тем, что это могло бы повредить переговорам со страной-агрессором РФ.

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