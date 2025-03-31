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"Армия РФ в упадке": Коваленко назвал основную проблему российских оккупантов

Алёна Воронина
31 марта 2025, 12:10
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Российский ВПК не способен полноценно, в плюс компенсировать ежемесячно те потери, которые россияне несут в зоне боевых действий в Украине.
'Армия РФ в упадке': Коваленко назвал основную проблему российских оккупантов
Коваленко назвал основную проблему российских оккупантов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Основные тезисы Коваленко:

  • Состояние российской армии сейчас самое худшее, она еще никогда не была в таком упадке
  • Оккупантам сейчас больше всего не хватает систем ПВО, спецтехники и РСЗО
  • Российский ВПК не способен полноценно компенсировать потери армии РФ в оружии и технике на фронте

Состояние российской армии сейчас самое худшее, она еще никогда не была в таком упадке. Состояние армии страны-агрессора РФ 2022, 2023, 2024 годов даже нельзя сравнивать с ее состоянием в 2025-м.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время чата на Главреде.

Если анализировать по категориям, то сейчас у России самая худшая ситуация с противовоздушной обороной - ее становится все меньше и меньше. По этой категории российская армия ежемесячно уходит в минус, и Россия не может ее полноценно компенсировать, отметил Коваленко.

"Также у России серьезные проблемы со спецтехникой, а это эвакуация, бронированные ремонтно-эвакуационные машины и так далее. Также большие проблемы у России с реактивными системами залпового огня - с РСЗО просто катастрофическая и критическая ситуация, их не хватает. Далее - острый дефицит боевой бронированной техники, а это основные боевые танки и боевые бронированные машины", - сказал военно-политический обозреватель.

Также у российских оккупантов есть проблемы, но пока не критические, со ствольной артиллерией. Кроме этого, россиянам критически не хватает специализированного бронированного автомобильного транспорта, но не боевых бронированных автомобилей для боевых действий, а, например, автомобилей для полицейских миссий, отметил эксперт.

"В начале полномасштабного вторжения в Украину мы видели, как россияне ехали на "Тиграх", "Рысях", использовали Тайфун-К, Тайфун-У и так далее. Сейчас всего этого вообще нет, сейчас это очень редкие, даже эксклюзивные авто. Вместо них россияне используют "уазики", "Жигули" и тому подобное. Но, подчеркиваю, самые большие проблемы у России со средствами противовоздушной обороны, со спецтехникой и реактивными системами залпового огня, а также с бронированными автомобилями. Серьезные проблемы у российской армии были, есть и будут. Как-то их решить в России не смогут, потому что ее военно-промышленный комплекс не способен полноценно, в плюс компенсировать ежемесячно те потери, которые россияне несут в зоне боевых действий в Украине", - подытожил военно-политический обозреватель.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия и новых возможных операциях ВСУ на территории России:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о прекращении огня. Путин игнорирует американское предложение о безусловном прекращении огня.

Также ранее сообщалось, что Путин хочет "выйти" на Одессу - аналитик назвал возможное направление удара РФ. Аналитик рассказал, что Запорожье является важным стратегическим пунктом для ВСУ.

Напомним, эксперт сказал, может ли Украина отказаться от перемирия. Киев пока имитирует дипломатическую работу, ожидая, что Трамп изменит свою позицию в отношении Кремля, заявил Александр Коваленко.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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