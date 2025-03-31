Путин хочет 'выйти' на Одессу: аналитик назвал возможное направление удара РФ

Аналитик рассказал, что Запорожье является важным стратегическим пунктом для ВСУ.

https://glavred.info/front/putin-hochet-vyyti-na-odessu-analitik-nazval-vozmozhnoe-napravlenie-udara-rf-10651796.html Ссылка скопирована

Россия может начать наступление на Запорожье / коллаж: Главред, фото: 21-я ОМБр, скриншот из видео

Главное из заявления аналитика:

Путин снова заговорил о "выходе на Одессу"

Войска РФ могут "двинуться" на Запорожье

Российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о "выходе" армии РФ на Одессу. Однако такой шанс появится у оккупационной армии только, если ей удастся захватить Запорожье. Об этом заявил военный аналитик Юрий Федоров в интервью каналу Фабрика новостей.

"На Запорожском направлении для ВСУ может сложиться достаточно непростая ситуация, потому что в распоряжении Москвы есть группировка войск "Днепр", которая включает в себя 5 общевойсковых армий. Территория ее ответственности на восток от Гуляйполя, до Васильевки, Херсонская область", - сказал он. видео дня

По его словам, весной-летом 2025 года российские войска могут "двинуться" на Запорожье.

По его мнению, на этом направлении у оккупантов нет серьезных природных препятствий, здесь - степной ландшафт.

"Вопрос упирается в то, насколько тщательно и правильно там обустроена оборона ВСУ", - подчеркнул аналитик.

Он также добавил, что вопрос Запорожья важен со стратегической точки зрения, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин снова заговорил о "выходе на Одессу".

"Единственный вопрос, который здесь возникает: "А как вы, Владимир Владимирович, думаете в Одессу выйти?". В любом случае, должен быть либо морской десант, который обречен на неудачу, либо форсировать Днепр. Иначе - никак. Но, если российским войскам удастся занять Запорожье и мосты останутся в более-менее нормальном состоянии, тогда появляется шанс. Поэтому Запорожье, на мой взгляд, становится стратегическим пунктом, стратегической зоной №1", - подчеркнул Федоров.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что часть города Торецк занята российскими оккупантами. Враг продолжает обстреливать город из всех возможных средств поражения.

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что оккупационная армия страны-агрессора России готовится к новой наступательной операции сразу на нескольких участках фронта весной и летом 2025 года. Таким образом Кремль хочет повлиять на текущее прекращение огня и мирные переговоры.

Начальник пресс-службы бригады "Червона калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль заявил, что армия страны-агрессора России снова активизировалась на Покровском направлении и вернулась к тактике жестких штурмов, которые использовались в начале активной фазы наступательной кампании.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред