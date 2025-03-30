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"Россияне истощены": эксперт назвал главное условие, при котором фронт РФ обвалится

Алёна Воронина
30 марта 2025, 04:35
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Российский фронт может обвалиться уже в этом году при одном условии.
Российские военные, Александр Коваленко
Российский фронт может обрушиться уже в этом году - эксперт назвал условие/ коллаж: Главред, фото: Telegram, скрин

Основные тезисы Коваленко:

  • Российский фронт может обрушиться уже в этом году
  • Это может произойти, если Украина будет получать достаточную помощь от партнеров

Российский фронт может обвалиться уже в этом году, если Украина будет получать достаточную помощь от партнеров.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время чата на Главреде. По его словам, именно это условие может стать основным катализатором.

"Уже сейчас мы можем проводить системные контратаки, и они происходят по многим направлениям. Это результат истощения российских оккупантов в течение 2024 года. В 2024 году мы так не контратаковали в зоне боевых действий в Украине, как делаем это сейчас", - отметил Коваленко.

По его словам, все это подтверждает, что россияне истощены и не могут себе позволить больших наступлений, а в определенный момент они не смогут себе позволить вести оборонительные действия.

"Но все это будет зависеть от обеспечения нашими партнерами, поэтому помощь от США важна. Без американской помощи мы сможем справиться, без США мы можем держать оборону и иногда контратаковать. Но когда мы говорим о нашем контрнаступлении, то нам нужна помощь США. Только при поддержке Штатов мы можем в 2025 году начать контрнаступательные действия, это правда. Но пока рано об этом говорить", - сказал военно-политический обозреватель.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия и новых возможных операциях ВСУ на территории России:

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Путин манипулирует и меняет причины войны - в ISW объяснили тактику диктатора в переговорах. В Кремле снова начали позиционировать украинскую власть как "нелегитимную".

Также ранее британский офицер спрогнозировал, что перемирие в Украине наступит до Пасхи, и назвал предпосылки. ВСУ и оккупанты перешли к активным действиям на фронте.

В WP отмечали, что нет шансов, чтобы Украина подписала соглашение об ископаемых в нынешнем виде. Нынешний предложенный Штатами вариант соглашения выглядит так, будто бы "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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