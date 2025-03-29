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Путин манипулирует и меняет причины войны: в ISW объяснили тактику диктатора в переговорах

Алёна Воронина
29 марта 2025, 07:43
171
В Кремле снова начали позиционировать украинскую власть как "нелегитимную".
Путин манипулирует и меняет причины войны: в ISW объяснили тактику диктатора в переговорах
В ISW объяснили тактику диктатора Путина в переговорах/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

  • Путин постоянно манипулирует требованиями к завершению войны
  • Он пытается на ходу изменить причины вторжения России в Украину
  • Кремль снова начал позиционировать украинскую власть как "нелегитимную" и якобы неспособную вести переговоры

Российский диктатор Владимир Путин постоянно манипулирует требованиями к завершению войны и пытается на ходу изменить причины вторжения РФ в Украину.

Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW). В отчете аналитиков отмечается, что Кремль снова начал направлять свои усилия на то, что выставить украинскую власть как "нелегитимную", а значит якобы неспособную вести переговоры о прекращении войны.

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Кроме этого, российский диктатор Путин вновь заявил, что предпосылкой для окончания войны является якобы устранение "первопричин" нападения России на Украину.

Таким образом, глава Кремля вновь повторил первоначальные требования России, которые противоречат усилиям США, Европы и Украины, направленным на достижение справедливого и устойчивого урегулирования войны.

"Путин пытается внести в дискуссию об урегулировании войны новое требование, соответствующее давним усилиям Кремля по подрыву легитимности украинского правительства", - отметили аналитики в ISW.

Переговоры по прекращению огня - последние новости

Как сообщал ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным. Президент Украины заявил, что блокирование переговоров с Россией является исключительно из-за позиции Путина.

Ранее сообщалось, что РФ будет обращаться в ООН относительно территорий Украины - дипломат предупредил об угрозе. Россия может обратиться в Совбез ООН о признании временно оккупированных территорий Украины своими, если переговорный процесс не изменится, отметил Чалый.

В ОП и Белом доме резко ответили на заявление Путина об Украине. Российский диктатор захотел, чтобы в Украине было введено "временное управление под эгидой ООН".

Напомним, Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля. Владимир Путин находит причины, чтобы не заканчивать войну, подчеркнул Владимир Зеленский.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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