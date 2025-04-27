Неожиданный ответ сразит наповал: из чего на самом деле делают протеин

Откуда берут белок для протеина - из чего делают протеин в порошке.

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Как делают протеин / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Supplements On Demand, Pexels/Nicola Barts

Главное:

Сывороточный протеин

Казеин

Соевый протеин

Протеин — одна из самых востребованных пищевых добавок среди спортсменов. Его основное достоинство заключается в высокой концентрации белка, при этом он абсолютно безопасен для здоровья.

Все виды протеина изготавливаются исключительно из натуральных компонентов с использованием щадящих технологий, позволяющих сохранить полезные свойства и питательные вещества, говорится в материале Главреда.

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Откуда берут белок для протеина

Не секрет, что он не содержит вредных примесей и обеспечивает организм необходимыми белками. При выборе конкретного типа протеина следует учитывать свои физические возможности и цели.

Если полноценный яичный протеин не подходит, можно рассмотреть вариант сывороточного изолята, который эффективно восполняет белковые запасы и способствует росту мышечной массы. Каждый тип протеина имеет свои особенности, и выбор зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений.

Сывороточный протеин

Наиболее распространенный среди спортсменов. Его получают из коровьего молока, отделяя молочную сыворотку. В результате обработки формируются три вида сывороточного протеина:

Концентрат содержит белки вместе с небольшим количеством жиров и лактозы (40–85%) и производится путем фильтрации.

Изолят проходит микро- или ионную фильтрацию, что позволяет повысить концентрацию белка до 95%, исключив лишние жиры и лактозу.

Гидролизат — самый чистый вариант, подвергаемый обработке ферментами или кислотой, что делает его еще легче усваиваемым.

Казеин

Получают при переработке молока, когда творог отделяется от сыворотки. Он отличается медленным усвоением, поэтому часто используется в комплексных протеиновых смесях.

Яичный протеин

Его производят из белков куриных яиц, богатых ценными аминокислотами. Благодаря высокой биодоступности он считается одним из лучших источников белка.

Соевый протеин

Этот протеин уступает другим по качеству усвоения, но современные технологии позволяют улучшить его пищеварительные свойства. Он бывает нескольких видов:

Соевая мука (50% белка),

Соевый концентрат (до 75% белка),

Соевый изолят (свыше 85% белка).

Растительный белок

Его добывают из зерновых и бобовых культур, однако из-за плотных оболочек его усваиваемость ниже, чем у других видов.

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Что такое протеин? Протеин - это особый высококачественный белок и биологически ценная добавка к ежедневному пищевому рациону. Он является строительным элементом для волокон мышц, поддерживает организм в условиях нехватки полезных элементов, поэтому часто употребляется во время диеты.

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