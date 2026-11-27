Если ламинат разбух после контакта с водой, не спешите демонтировать пол - сначала попробуйте несколько простых способов.

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Как выровнять ламинат после попадания воды / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему ламинат начинает вздуваться после контакта с водой

Как устранить выпуклости на ламинате с помощью домашних средств

В каких случаях разбухшие панели придется заменить

Ламинат может деформироваться после контакта с водой: на полу появляются бугорки, края панелей приподнимаются, а поверхность теряет ровность. В таких случаях не стоит сразу планировать замену покрытия.

Главред расскажет о нескольких домашних способах, которые помогут устранить остатки влаги и уменьшить деформацию.

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Почему ламинат начинает вздуваться

Основная причина деформации ламината - влага, пишет Deccoria. Внутренний слой многих панелей изготовлен из древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF), которая способна впитывать воду. Когда влага попадает внутрь, материал разбухает, из-за чего панели начинают приподниматься, а на полу образуются выпуклости.

Проблема может возникнуть не только после затопления или случайного разлива воды. Ламинат также повреждается из-за регулярной уборки слишком мокрой шваброй, использования большого количества моющего средства или проникновения влаги через стыки.

Если вода долгое время остается на поверхности или просачивается под покрытие, риск серьезных повреждений возрастает. Влага может привести к расслоению панелей, а под полом создаются условия для появления плесени.

Как устранить неровности на ламинате домашними способами

Прежде чем пытаться выровнять пол, нужно удалить воду и максимально просушить поверхность. Для этого подойдут сухая ткань, швабра или бумажные полотенца. Если в комнате повышенная влажность, стоит также проветрить помещение или воспользоваться осушителем.

Фен. При незначительных деформациях можно попробовать просушить поврежденный участок феном. Теплый воздух поможет удалить остатки влаги, которые могли попасть в стыки панелей. Не стоит использовать слишком высокую температуру или долго направлять поток воздуха на один участок, ведь ламинат может повредиться от перегрева.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Утюг. Еще один домашний способ - использование утюга. Поврежденный участок накрывают сухой хлопчатобумажной тканью, а утюг устанавливают на умеренную температуру без подачи пара. Им осторожно проводят по ткани, периодически проверяя состояние покрытия. Такой метод рискован, поскольку ламинат может повредиться от нагрева, поэтому его следует применять только с большой осторожностью и после ознакомления с рекомендациями производителя.

Тяжелые книги. Если после просушки осталась небольшая выпуклость, на этот участок можно положить тяжелый предмет, например, стопку книг. Перед этим пол должен быть сухим. Груз оставляют на несколько часов, чтобы проверить, поможет ли давление выровнять панели.

Осушитель воздуха. Если в помещении скопилось много влаги, осушитель поможет снизить её уровень и ускорить высыхание пола. Его можно разместить неподалеку от повреждённого участка. В то же время устройство не устраняет деформацию, если материал уже сильно разбух.

Когда ламинат придется заменить

Домашние способы не всегда помогают, особенно если вода проникла глубоко в материал. Значительные выпуклости, расслоение, поврежденные края или панели, которые прогибаются при ходьбе, могут свидетельствовать о серьезной деформации.

Если пол затопило, вода могла попасть под ламинат и повредить подложку. В таком случае простой просушки поверхности недостаточно: может потребоваться демонтаж части покрытия, проверка основания, замена подложки и поврежденных панелей.

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