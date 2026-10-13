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Ламинат уходит в прошлое: какое покрытие не боится воды и прослужит дольше

Руслана Заклинская
13 октября 2026, 16:54
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Ламинат по-прежнему пользуется популярностью благодаря доступной цене, однако существует более практичная альтернатива.
Ламинат уходит в прошлое: какое покрытие не боится воды и прослужит дольше
Что положить на пол вместо ламината / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какое напольное покрытие является лучшей альтернативой ламинату
  • Чем виниловые панели SPC отличаются от ламината
  • Сколько стоит виниловый пол

При ремонте квартиры или дома выбор напольного покрытия влияет не только на внешний вид интерьера, но и на комфорт, долговечность и расходы на содержание жилья. Ламинат остается популярным благодаря доступной цене и простоте укладки, однако все больше людей обращают внимание на современные виниловые панели.

Одним из таких решений является виниловый пол SPC с жестким минерально-полимерным сердечником. Он устойчив к влаге, хорошо поглощает звук и подходит для помещений с теплым полом. В то же время такое покрытие имеет свои особенности, которые важно учесть перед покупкой.

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Главред выяснил, чем виниловый пол отличается от ламината, какие у него преимущества и сколько придется заплатить за его укладку.

Чем виниловый пол отличается от ламината

Как пишет польское издание WP Dom, традиционный ламинат изготавливают на основе древесноволокнистых плит высокой плотности. Из-за этого длительный контакт с водой может привести к набуханию панелей, особенно в местах стыков. Виниловые панели SPC изготавливают из синтетических и минеральных материалов, поэтому они не впитывают воду и не набухают от влаги при обычных условиях эксплуатации.

Отличаются эти материалы и толщиной. Виниловые панели SPC обычно имеют толщину около 4–5 мм, тогда как ламинат - примерно 7–12 мм. Тонкое виниловое покрытие хорошо проводит тепло, поэтому его часто выбирают для помещений с системой подогрева пола. Ламинат обладает более высоким термическим сопротивлением, из-за чего эффективность обогрева зависит от толщины панелей, подложки и характеристик конкретного изделия.

Еще одно отличие - акустический комфорт. Ламинат может издавать отчетливый звук при ходьбе, тогда как виниловое покрытие лучше поглощает шум шагов и приятнее ощущается под босыми ногами.

В то же время ламинат с высоким классом износостойкости может лучше противостоять отдельным царапинам и вмятинам. Более дешёвые виниловые панели, напротив, могут повреждаться от острых предметов или ножек мебели.

Какие преимущества имеет виниловый пол SPC

Одно из главных преимуществ виниловых панелей SPC - устойчивость к воде. Такое покрытие можно использовать на кухне, в прихожей и других помещениях, где пол чаще контактирует с влагой. Оно не повреждается при обычной мойке водой, а случайно пролитая жидкость не вызывает набухания панелей.

Еще одно преимущество - возможность создать единое напольное покрытие в разных комнатах. При условии соблюдения требований производителя и правильного монтажа виниловые панели можно укладывать в нескольких смежных помещениях без порогов. Однако допустимая площадь сплошной укладки зависит от конкретной системы, температурных условий и рекомендаций производителя.

Винил также хорошо сочетается с теплым полом. Благодаря небольшой толщине и низкому тепловому сопротивлению он быстро передает тепло в помещение. Это позволяет системе оперативнее реагировать на изменение температуры, хотя фактическая экономия на отоплении будет зависеть от всей системы обогрева и условий эксплуатации.

Сколько стоит виниловый пол и ламинат

Ламинат остается более доступным вариантом для тех, кто хочет сэкономить на ремонте. Согласно приведённым в материале оценкам, стоимость покрытия вместе с подложкой и укладкой составляет примерно от 90 до 180 злотых за квадратный метр (от 1 040 до 2 080 гривен за квадратный метр).

Виниловый пол SPC стоит дороже - ориентировочно от 120 до 290 злотых за квадратный метр с учетом работ (от 1 386 до 3 350 гривен за квадратный метр). Окончательная сумма зависит от производителя, качества панелей, состояния основания и сложности укладки. Если перед монтажом требуется выровнять пол самовыравнивающейся смесью, расходы могут увеличиться.

Поэтому при выборе стоит учитывать не только цену самих панелей, но и полную стоимость подготовки основания, подложки, монтажа и дополнительных материалов.

На что обратить внимание перед укладкой виниловых панелей

Виниловые панели тоньше ламината, поэтому требуют особенно тщательной подготовки основания. Поверхность должна быть ровной, гладкой и чистой. Даже небольшие неровности или твердые частицы под покрытием могут привести к повреждению замков или деформации панелей.

При необходимости перед укладкой придётся выровнять стяжку. Это важно учесть в смете, ведь дополнительные работы могут заметно увеличить общую стоимость ремонта.

Также специалисты советуют обратить внимание на тип винилового покрытия. Для помещений с большими окнами и интенсивным солнечным освещением стоит рассмотреть панели SPC с жестким минерально-полимерным сердечником. В то же время необходимо проверить, подходит ли конкретная модель для условий эксплуатации, нагрузки от мебели и системы подогрева пола.

Ламинат может стать удачным выбором для спальни или гостиной, если главный критерий - доступная цена. Виниловый пол SPC стоит дороже, но может оказаться более практичным решением для кухни, прихожей и жилья с теплым полом. Лучший вариант зависит от бюджета, условий эксплуатации и качества укладки.

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Об источнике: WP.pl

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