Ламинат уходит в прошлое: какое покрытие не боится воды и прослужит дольше

Ламинат по-прежнему пользуется популярностью благодаря доступной цене, однако существует более практичная альтернатива.

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Что положить на пол вместо ламината / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Какое напольное покрытие является лучшей альтернативой ламинату

Чем виниловые панели SPC отличаются от ламината

Сколько стоит виниловый пол

При ремонте квартиры или дома выбор напольного покрытия влияет не только на внешний вид интерьера, но и на комфорт, долговечность и расходы на содержание жилья. Ламинат остается популярным благодаря доступной цене и простоте укладки, однако все больше людей обращают внимание на современные виниловые панели.

Одним из таких решений является виниловый пол SPC с жестким минерально-полимерным сердечником. Он устойчив к влаге, хорошо поглощает звук и подходит для помещений с теплым полом. В то же время такое покрытие имеет свои особенности, которые важно учесть перед покупкой.

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Главред выяснил, чем виниловый пол отличается от ламината, какие у него преимущества и сколько придется заплатить за его укладку.

Чем виниловый пол отличается от ламината

Как пишет польское издание WP Dom, традиционный ламинат изготавливают на основе древесноволокнистых плит высокой плотности. Из-за этого длительный контакт с водой может привести к набуханию панелей, особенно в местах стыков. Виниловые панели SPC изготавливают из синтетических и минеральных материалов, поэтому они не впитывают воду и не набухают от влаги при обычных условиях эксплуатации.

Отличаются эти материалы и толщиной. Виниловые панели SPC обычно имеют толщину около 4–5 мм, тогда как ламинат - примерно 7–12 мм. Тонкое виниловое покрытие хорошо проводит тепло, поэтому его часто выбирают для помещений с системой подогрева пола. Ламинат обладает более высоким термическим сопротивлением, из-за чего эффективность обогрева зависит от толщины панелей, подложки и характеристик конкретного изделия.

Еще одно отличие - акустический комфорт. Ламинат может издавать отчетливый звук при ходьбе, тогда как виниловое покрытие лучше поглощает шум шагов и приятнее ощущается под босыми ногами.

В то же время ламинат с высоким классом износостойкости может лучше противостоять отдельным царапинам и вмятинам. Более дешёвые виниловые панели, напротив, могут повреждаться от острых предметов или ножек мебели.

Какие преимущества имеет виниловый пол SPC

Одно из главных преимуществ виниловых панелей SPC - устойчивость к воде. Такое покрытие можно использовать на кухне, в прихожей и других помещениях, где пол чаще контактирует с влагой. Оно не повреждается при обычной мойке водой, а случайно пролитая жидкость не вызывает набухания панелей.

Еще одно преимущество - возможность создать единое напольное покрытие в разных комнатах. При условии соблюдения требований производителя и правильного монтажа виниловые панели можно укладывать в нескольких смежных помещениях без порогов. Однако допустимая площадь сплошной укладки зависит от конкретной системы, температурных условий и рекомендаций производителя.

Винил также хорошо сочетается с теплым полом. Благодаря небольшой толщине и низкому тепловому сопротивлению он быстро передает тепло в помещение. Это позволяет системе оперативнее реагировать на изменение температуры, хотя фактическая экономия на отоплении будет зависеть от всей системы обогрева и условий эксплуатации.

Сколько стоит виниловый пол и ламинат

Ламинат остается более доступным вариантом для тех, кто хочет сэкономить на ремонте. Согласно приведённым в материале оценкам, стоимость покрытия вместе с подложкой и укладкой составляет примерно от 90 до 180 злотых за квадратный метр (от 1 040 до 2 080 гривен за квадратный метр).

Виниловый пол SPC стоит дороже - ориентировочно от 120 до 290 злотых за квадратный метр с учетом работ (от 1 386 до 3 350 гривен за квадратный метр). Окончательная сумма зависит от производителя, качества панелей, состояния основания и сложности укладки. Если перед монтажом требуется выровнять пол самовыравнивающейся смесью, расходы могут увеличиться.

Поэтому при выборе стоит учитывать не только цену самих панелей, но и полную стоимость подготовки основания, подложки, монтажа и дополнительных материалов.

На что обратить внимание перед укладкой виниловых панелей

Виниловые панели тоньше ламината, поэтому требуют особенно тщательной подготовки основания. Поверхность должна быть ровной, гладкой и чистой. Даже небольшие неровности или твердые частицы под покрытием могут привести к повреждению замков или деформации панелей.

При необходимости перед укладкой придётся выровнять стяжку. Это важно учесть в смете, ведь дополнительные работы могут заметно увеличить общую стоимость ремонта.

Также специалисты советуют обратить внимание на тип винилового покрытия. Для помещений с большими окнами и интенсивным солнечным освещением стоит рассмотреть панели SPC с жестким минерально-полимерным сердечником. В то же время необходимо проверить, подходит ли конкретная модель для условий эксплуатации, нагрузки от мебели и системы подогрева пола.

Ламинат может стать удачным выбором для спальни или гостиной, если главный критерий - доступная цена. Виниловый пол SPC стоит дороже, но может оказаться более практичным решением для кухни, прихожей и жилья с теплым полом. Лучший вариант зависит от бюджета, условий эксплуатации и качества укладки.

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