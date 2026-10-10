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Чем заменить газон в саду: 7 альтернатив, которые требуют меньше ухода

Виталий Кирсанов
10 октября 2026, 17:08
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Вместо традиционной травы можно использовать почвопокровные растения, белый клевер, тимьян, полевые цветы и другие культуры.
Чем заменить газон в саду
Чем заменить газон в саду / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • В жаркую погоду трава может терять насыщенный цвет и высыхать
  • Полностью отказываться от газона необязательно

Газон больше не считается обязательным элементом ухоженного сада. На фоне жаркого лета и дефицита влаги владельцы участков все чаще ищут альтернативы, которые помогут сохранить зеленое пространство и сократить расходы времени на уход. Вместо традиционной травы можно использовать почвопокровные растения, белый клевер, тимьян, полевые цветы и другие культуры. Главное - учитывать особенности участка и то, как именно используется территория. Об этом пишет Аgroforum.

Классический газон придает саду аккуратный вид, но требует регулярного скашивания, полива, подкормки и восстановления поврежденных участков. В жаркую погоду трава может терять насыщенный цвет и высыхать, поэтому поддерживать ее в идеальном состоянии становится сложнее.

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При этом полностью отказываться от газона необязательно. Практичнее оставить его там, где нужна удобная площадка для игр, отдыха или активного передвижения, а на остальных участках подобрать более подходящее покрытие.

1. Почвопокровные растения

Почвопокровные многолетники постепенно разрастаются и образуют плотный зеленый покров. Они помогают закрыть открытые участки земли, ограничить рост сорняков и сделать сад визуально более естественным.

Для тенистых мест подходят одни виды растений, для солнечных и засушливых участков - другие. Поэтому перед посадкой важно оценить освещенность, влажность и тип почвы.

При этом не каждый почвопокровник выдерживает регулярное вытаптывание. Для дорожек и площадок, которыми часто пользуются, необходимо выбирать устойчивые к нагрузкам виды.

2. Белый клевер

Белый клевер - популярная альтернатива традиционной газонной траве. Он стелется по земле, способен формировать плотный покров и во время цветения привлекает пчел и других насекомых-опылителей.

Клевер можно использовать отдельно или смешивать с газонными травами. Однако он не является полностью беспроблемным решением: его устойчивость к засухе и вытаптыванию зависит от условий выращивания, а цветущий участок привлекает насекомых, что важно учитывать при обустройстве детских игровых зон.

3. Низкорослый тимьян

Для солнечных участков с хорошо дренированной почвой подойдет низкорослый тимьян. Некоторые его виды образуют плотный ароматный покров, хорошо переносят засушливые условия и во время цветения привлекают опылителей.

Тимьян особенно уместен в садах природного стиля, между камнями и вдоль дорожек. Однако он не заменит газон на площадке, где постоянно бегают дети или играют домашние животные: устойчивость растения к вытаптыванию ограничена.

4. Луг с полевыми цветами

Если хочется придать саду более естественный вид, часть газона можно заменить лугом с полевыми цветами. Такое решение позволяет разнообразить растительность и создать дополнительные условия для насекомых-опылителей.

Для создания цветущего участка используют подходящие местные виды трав и цветов. Их состав подбирают с учетом климата, освещенности и характеристик почвы.

Луговая растительность не требует такого частого скашивания, как классический газон, но полностью без ухода обойтись не получится. Важно правильно подготовить участок, контролировать распространение нежелательных растений и своевременно проводить покос, если он необходим выбранной смеси.

5. Теневыносливые растения под деревьями

Под кронами деревьев газон нередко редеет из-за нехватки солнечного света и конкуренции корней за влагу. В таких условиях постоянный подсев травы и дополнительный полив не всегда дают устойчивый результат.

Альтернативой могут стать теневыносливые почвопокровные растения и многолетники. Они помогают оформить пространство под деревьями и создать более разнообразный растительный покров.

При выборе культур следует учитывать не только количество света, но и влажность почвы. Под крупными деревьями земля часто бывает сухой, поэтому растения должны подходить одновременно и для затенения, и для конкретного режима увлажнения.

6. Многолетние цветники и декоративные посадки

Еще один способ сократить площадь газона - разбить цветники из многолетников, дополнив их декоративными травами и кустарниками.

Такой сад может выглядеть привлекательно с весны до осени, если подобрать растения с разными сроками цветения и декоративными особенностями. Кроме того, многолетние посадки помогают отказаться от необходимости регулярно стричь траву на отдельных участках.

Однако важно заранее продумать схему посадки, расстояния между растениями и их потребности в воде. В первые сезоны цветники могут требовать прополки и полива, пока растения не разрастутся.

7. Гравий, камень и другие водопроницаемые покрытия

Не каждый участок сада необходимо засаживать растениями. Там, где газон не выполняет практической функции, можно использовать гравий, натуральный камень или другие подходящие покрытия.

Такие материалы подходят для дорожек, площадок и отдельных зон отдыха. В сочетании с цветниками и кустарниками они помогают создать аккуратный сад, в котором остается меньше территории для регулярного скашивания.

При этом необходимо правильно подготовить основание и продумать отвод воды. Водопроницаемость покрытия зависит от выбранного материала, структуры основания и способа укладки.

Как выбрать подходящую альтернативу газону

Перед тем как менять привычную лужайку, стоит определить, для чего используется каждый участок сада.

Для солнечных и сухих мест подойдут растения, приспособленные к недостатку влаги, например некоторые виды тимьяна.

Для участков под деревьями лучше выбирать теневыносливые многолетники и почвопокровные культуры.

Для природного сада можно выделить место под луг с полевыми цветами.

Для территории с умеренной нагрузкой подойдет белый клевер или подходящие низкорослые растения.

Для дорожек и площадок практичным решением могут стать гравий, камень и другие покрытия.

Для мест отдыха и детских игр стоит сохранить газон либо использовать специально подобранное износостойкое покрытие.

Важно помнить, что ни одно растение не станет универсальной заменой газону. Даже неприхотливые культуры нуждаются в подходящих условиях, а некоторые альтернативы требуют не меньше внимания на этапе укоренения.

Отказ от части газона позволяет сделать сад разнообразнее и уменьшить объем регулярных работ. Вместо того чтобы поддерживать траву на всей территории, можно оставить лужайку там, где она действительно нужна, а остальное пространство оформить с учетом освещенности, влажности почвы и собственных потребностей.

Смотрите видео о том, что можно посадить вместо газона

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Об источнике: Agroforum.hu

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