Газон станет гуще и здоровее: какую важную задачу следует выполнить осенью

Рекордная летняя жара оставила после себя твердую землю и выжженные пятна, и именно сентябрь-октябрь дает последний шанс восстановить дерн перед морозами.

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Садоводов призывают выполнить одну важную задачу, связанную с газоном, осенью / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

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Какую работу на газоне не стоит откладывать на осень

Как вернуть почве способность пропускать воду

Чем засеять проплешины после летней жары

Скарификация - единственная работа на газоне, которую осенью нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах, настаивает британский садовод и автор TikTok по имени Ish. После лета с рекордными температурами трава требует большего внимания, чем обычно, а сентябрь-октябрь остаются последним шансом для восстановления дерна перед наступлением холодов, сообщает Express.

Смысл осенних работ садовник сводит к двум результатам - состоянию травы зимой и её стартовым позициям весной.

"Позаботившись о своей траве - обеспечив приток воздуха и устранив проплешины, - вы получите не только красивый газон зимой, но и более крепкую корневую систему на следующий год", - написал он в подписи к видео.

Твердая земля после вытаптывания и жары

Перед основной процедурой стоит заняться разрыхлением почвы. Вытаптывание в сочетании с высокой температурой и сухой погодой превращает поверхность в камень, через который влага и воздух практически не проникают к корням.

Для этого используют аэратор, которым делают проколы на расстоянии 15–20 см друг от друга. Эффект двойной: вода получает путь вглубь, а корневая система реагирует на доступ кислорода более активным ростом.

Сама скарификация возможна и без специальной техники - достаточно обычных или скарификационных граблей, которыми прокладывают "каналы" в траве и почве, снимая поверхностный слой дерна. Механический вариант работает за счет вращающихся ножей, которые прорезают дерн и извлекают отмершую траву, мох и растительные остатки, стимулируя рост новых побегов.

Эффект от процедуры на первый взгляд кажется противоречащим интуиции, ведь газон после неё становится более редким.

"Это скопление отмершей травы и части более слабой травы, и оно немного прореживает газон, что, казалось бы, не должно быть хорошо, но на самом деле это обеспечивает больше воздуха и более густой газон. Поэтому избавление от него фактически делает его лучше", - отметил Иш.

Полив, время и паста для выжженных пятен

В сети B&Q советуют обильно полить участок после обработки, чтобы почва лучше впитывала влагу. Оптимальный момент для аэрации там определяют как один-два дня после дождя, пока земля остается влажной.

Отдельная проблема - выжженные солнцем участки, которые сами по себе не зарастут. Для них садовод предлагает самодельную смесь из отходов, компоста для газона и семян травы: поверхность сначала рыхлят небольшими ручными граблями, а затем наносят пасту непосредственно на выжженный участок.

Выбор именно компоста, а не обычной почвы, Ish объясняет двумя его свойствами - способностью удерживать влагу и содержанием цинка, который ускоряет прорастание семян.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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