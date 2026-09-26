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Почему 27 сентября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
26 сентября 2026, 18:21
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По народным поверьям, 27 сентября не стоит браться за тяжелую работу - считается, что любой труд, не связанный с пчеловодством, не принесет пользы и результата.
Какой церковный праздник 27 сентября
Какой церковный праздник 27 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 27 сентября
  • Что можно делать 27 сентября
  • Что нельзя делать 27 сентября

В воскресенье, 27 сентября, по новому церковному календарю православные верующие чтят память мученика Каллистрата и его воинов. Согласно церковному преданию, они приняли мученическую смерть за христианскую веру, однако перед гибелью успели обратить в христианство многих людей, которые были свидетелями их испытаний. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 27 сентября

Каллистрат родился в семье, связанной с военной службой. Его дед служил у Понтия Пилата и, согласно преданию, был свидетелем смерти и воскресения Иисуса Христа. Отец Каллистрата исповедовал христианство и передал сыну свою веру.

видео дня

Сам Каллистрат также стал воином. На службе он тайно молился по ночам, однако один из сослуживцев сообщил об этом военачальнику. Тот потребовал от юноши отказаться от христианства и принести жертву языческим богам, но Каллистрат не согласился.

За отказ отречься от веры его жестоко избили, а затем решили утопить, предварительно зашив в мешок. Однако, по преданию, мешок разорвался о прибрежные камни, а выбраться на берег Каллистрату помогли дельфины.

Чудесное спасение стало свидетелями для 49 воинов, которые после этого уверовали во Христа. Разгневанный военачальник приказал связать их и бросить в озеро. Но и на этот раз они остались живы. После произошедшего христианство приняли еще 135 солдат.

Опасаясь дальнейшего распространения новой веры среди военных, военачальник тайно приказал казнить Каллистрата и его последователей. Позже на месте их гибели возвели храм. Мощи самого святого, согласно преданию, хранились в Константинополе.

В день памяти мученика Каллистрата верующие обращаются к нему в молитвах, прося укрепить веру и даровать силы - как духовные, так и телесные.

Что можно делать 27 сентября

В народной традиции праздник называют Каллистратом. Его отмечают в период завершения так называемых "Пчелиных девятин" - девяти дней, когда пчел готовили к зимовке.

В это время пасечники убирали ульи в защищенные от холода места, чтобы насекомые могли спокойно пережить зиму. Согласно старинному поверью, именно 27 сентября пчелиная матка "запирает" лето и уносит ключи от него в теплые края.

С этим днем также связывали завершение осенних работ и подготовку хозяйства к наступлению холодов.

Что нельзя делать 27 сентября

Церковь в этот день, как и всегда, предостерегает от ссор, сплетен, зависти, осуждения и отказа в помощи ближнему.

По народным поверьям, 27 сентября не стоит браться за тяжелую работу - считается, что любой труд, не связанный с пчеловодством, не принесет пользы и результата, исключение делают разве что для хлопот по хозяйству. Не советуют брать или давать деньги в долг и заключать любые финансовые сделки - верят, что они закончатся убытками.

Не рекомендуется стричься - по примете, вместе с волосами можно "отрезать" удачу и надежду на благополучное будущее, а также подолгу залеживаться в постели: считается, что это может привести к болезням.

Приметы 27 сентября

Приметы дня подсказывают, какой будет погода в ближайшее время:

  • утренние заморозки - зима придет рано;
  • резкое похолодание - держится примерно неделю, а также к ранней весне;
  • перелетные птицы улетели - скоро придут морозы;
  • гроза сегодня - зима будет мягкой и короткой;
  • сухая, безветренная и солнечная погода - к долгой осени.

Пасечники в этот день присматриваются и к самим ульям: если леток (вход в улей) долго остается открытым, значит, зима будет теплой, а если плотно закупорен - стоит готовиться к сильным и продолжительным морозам.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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