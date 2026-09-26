Почему 27 сентября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

По народным поверьям, 27 сентября не стоит браться за тяжелую работу - считается, что любой труд, не связанный с пчеловодством, не принесет пользы и результата.

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Какой церковный праздник 27 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Какой церковный праздник 27 сентября

Что можно делать 27 сентября

Что нельзя делать 27 сентября

В воскресенье, 27 сентября, по новому церковному календарю православные верующие чтят память мученика Каллистрата и его воинов. Согласно церковному преданию, они приняли мученическую смерть за христианскую веру, однако перед гибелью успели обратить в христианство многих людей, которые были свидетелями их испытаний. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 27 сентября

Каллистрат родился в семье, связанной с военной службой. Его дед служил у Понтия Пилата и, согласно преданию, был свидетелем смерти и воскресения Иисуса Христа. Отец Каллистрата исповедовал христианство и передал сыну свою веру.

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Сам Каллистрат также стал воином. На службе он тайно молился по ночам, однако один из сослуживцев сообщил об этом военачальнику. Тот потребовал от юноши отказаться от христианства и принести жертву языческим богам, но Каллистрат не согласился.

За отказ отречься от веры его жестоко избили, а затем решили утопить, предварительно зашив в мешок. Однако, по преданию, мешок разорвался о прибрежные камни, а выбраться на берег Каллистрату помогли дельфины.

Чудесное спасение стало свидетелями для 49 воинов, которые после этого уверовали во Христа. Разгневанный военачальник приказал связать их и бросить в озеро. Но и на этот раз они остались живы. После произошедшего христианство приняли еще 135 солдат.

Опасаясь дальнейшего распространения новой веры среди военных, военачальник тайно приказал казнить Каллистрата и его последователей. Позже на месте их гибели возвели храм. Мощи самого святого, согласно преданию, хранились в Константинополе.

В день памяти мученика Каллистрата верующие обращаются к нему в молитвах, прося укрепить веру и даровать силы - как духовные, так и телесные.

Что можно делать 27 сентября

В народной традиции праздник называют Каллистратом. Его отмечают в период завершения так называемых "Пчелиных девятин" - девяти дней, когда пчел готовили к зимовке.

В это время пасечники убирали ульи в защищенные от холода места, чтобы насекомые могли спокойно пережить зиму. Согласно старинному поверью, именно 27 сентября пчелиная матка "запирает" лето и уносит ключи от него в теплые края.

С этим днем также связывали завершение осенних работ и подготовку хозяйства к наступлению холодов.

Что нельзя делать 27 сентября

Церковь в этот день, как и всегда, предостерегает от ссор, сплетен, зависти, осуждения и отказа в помощи ближнему.

По народным поверьям, 27 сентября не стоит браться за тяжелую работу - считается, что любой труд, не связанный с пчеловодством, не принесет пользы и результата, исключение делают разве что для хлопот по хозяйству. Не советуют брать или давать деньги в долг и заключать любые финансовые сделки - верят, что они закончатся убытками.

Не рекомендуется стричься - по примете, вместе с волосами можно "отрезать" удачу и надежду на благополучное будущее, а также подолгу залеживаться в постели: считается, что это может привести к болезням.

Приметы 27 сентября

Приметы дня подсказывают, какой будет погода в ближайшее время:

утренние заморозки - зима придет рано;

резкое похолодание - держится примерно неделю, а также к ранней весне;

перелетные птицы улетели - скоро придут морозы;

гроза сегодня - зима будет мягкой и короткой;

сухая, безветренная и солнечная погода - к долгой осени.

Пасечники в этот день присматриваются и к самим ульям: если леток (вход в улей) долго остается открытым, значит, зима будет теплой, а если плотно закупорен - стоит готовиться к сильным и продолжительным морозам.

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