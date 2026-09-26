Заморозки не помеха: как вырастить батат на подоконнике из магазинного клубня

Компактные сорта, ростки из магазинного клубня батата и южное окно позволяют получать урожай каждые три-четыре месяца независимо от сезона.

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Батат можно вырастить на подоконнике / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какие сорта батата подходят для выращивания в горшке

Как вырастить ростки из магазинного клубня

Через сколько дней собирают урожай

Батат можно выращивать в горшках прямо в квартире и собирать урожай круглый год - холода и первые заморозки, которые на огороде закрывают сезон, в этом случае не имеют значения. Стартовым материалом служит обычный клубень из супермаркета, из которого проращивают ростки.

Как правильно посадить батат

Успех зависит прежде всего от сорта. Для контейнеров советуют компактные разновидности. Например, Vardaman считается идеальным для горшков. Сорт Beauregard дает высокую урожайность в контейнерах, а Centennial отличается более короткими плетями и мелкими клубнями, сообщает Southern Living.

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Размножают батат не семенами, а ростками - укорененными побегами, которые образуются на зрелом клубне. Подходящий посадочный материал продают семенные компании, но подойдет и органический батат из любого продуктового магазина.

Как получить ростки

Клубень наполовину заглубляют во влажную почву - в горшке или даже в алюминиевой форме для выпечки. Далее его нужно накрыть пищевой пленкой для сохранения влажности и поставить на теплое солнечное окно. Грунт все время должен оставаться влажным.

Побеги появляются через две-шесть недель. Когда они вырастают до 12-15 сантиметров, ростки откручивают от клубня или разрезают его на части между побегами, после чего на неделю ставят в банку с водой для наращивания корней. Как только корешки достигают 2,5-5 сантиметров, рассаду высаживают в небольшие горшки с почвой.

Уход и сбор урожая

Батату нужно много света, поэтому оптимальное место - южное окно, а при нехватке солнца выручают фитолампы.

Почва должна быть рыхлой, песчаной или суглинистой, с добавлением торфа, компоста, песка или перлита для дренажа.

Поливают батат, когда верхние 2-5 сантиметров подсыхают, не доводя землю до переувлажнения.

Отдельный нюанс - подкормка. Сбалансированное удобрение с низким содержанием азота вносят раз в месяц: избыток азота дает пышную листву, но мало клубней.

Урожай вызревает через 90-120 дней после высадки, причем за неделю до сбора полив прекращают. Растение высыпают вместе с почвой на поднос или брезент и выбирают клубни руками - кожица у них тонкая, ее легко повредить.

Перед хранением батат обязательно просушивают: очищенный от земли урожай держат в теплом темном месте при 27-29 градусах в течение 5-10 дней, чтобы укрепить кожицу и усилить сладкий вкус. После этого клубни переносят в прохладное, сухое и темное помещение.

Смотрите видео - Как вырастить батат дома:

Ранее Главред писал, как правильно копать и хранить батат, чтобы не сгнил весь урожай.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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