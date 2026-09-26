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Когда нужно включать отопление дома: эксперт удивил ответом

Анна Косик
26 сентября 2026, 12:18
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Эксперт отметил, что общепринятым нормам не стоит придавать значения.
Когда нужно включать отопление дома: эксперт удивил ответом
Эксперт ответил, когда на самом деле нужно включать отопление / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда осенью стоит включать отопление
  • Почему важнее температура в комнате, а не на улице
  • Кому нужна более высокая температура в доме

Во многих домах и квартирах в Украине есть индивидуальное отопление. Поэтому с наступлением холодов украинцы часто задумываются, когда же лучше включать отопление.

Главред узнал, что ответ на этот вопрос дал опытный механик. Он отметил, что универсальной даты начала отопительного сезона не существует. Об этом пишет nlc.hu.

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Когда включать отопление осенью

Существует мнение, что включать отопление нужно тогда, когда на улице температура стабильно не превышает +15 градусов. Однако специалист утверждает, что это не совсем так.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Механик советует обращать внимание не на температуру на улице, а в помещении. Если при +15 на улице в комнате держится температура +20+21 градус - включать отопление не нужно.

Повышать температуру на радиаторах стоит тогда, когда температура в помещении опускается до +18 градусов и ниже.

"Впрочем, эта цифра не является универсальной нормой для всех. Пожилые люди, маленькие дети, лица с ограниченной мобильностью и хроническими заболеваниями нуждаются в более высокой температуре в помещении, а на ощущение комфорта дополнительно влияют уровень активности, одежда, влажность и индивидуальное состояние здоровья", - отметило издание.

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Об источнике: nlc.hu

Сайт nlc.hu (расшифровывается как Nők Lapja Café) - это крупнейший и самый популярный женский онлайн-журнал в Венгрии. Ресурс имеет огромный охват в стране и позиционируется как масштабный лайфстайл-портал для широкой аудитории.

Проект собирает более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц (что для Венгрии с населением около 9,6 млн человек - колоссальный показатель). В Facebook у издания более 800 тысяч подписчиков.

Сайт принадлежит одному из ведущих венгерских медиахолдингов Central Médiacsoport (Центральная медиагруппа). Этот же холдинг выпускает такие бренды, как 24.hu, Marie Claire Hungary, Nosalty и культовый печатный журнал Nők Lapja ("Женский журнал"), цифровым продолжением которого исторически и стал nlc.hu.

Изначально nlc.hu был классическим женским СМИ (мода, красота, рецепты). Сегодня сайт функционирует как полноценное развлекательно-информационное издание, которое пишет о новостях шоу-бизнеса и культуры, стиле жизни и здоровье.

Слоган сайта - "Neked. Veled. Érted" ("Для тебя. С тобой. Для твоих интересов").

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