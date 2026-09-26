Когда нужно включать отопление дома: эксперт удивил ответом

Эксперт отметил, что общепринятым нормам не стоит придавать значения.

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Эксперт ответил, когда на самом деле нужно включать отопление / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда осенью стоит включать отопление

Почему важнее температура в комнате, а не на улице

Кому нужна более высокая температура в доме

Во многих домах и квартирах в Украине есть индивидуальное отопление. Поэтому с наступлением холодов украинцы часто задумываются, когда же лучше включать отопление.

Главред узнал, что ответ на этот вопрос дал опытный механик. Он отметил, что универсальной даты начала отопительного сезона не существует. Об этом пишет nlc.hu.

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Когда включать отопление осенью

Существует мнение, что включать отопление нужно тогда, когда на улице температура стабильно не превышает +15 градусов. Однако специалист утверждает, что это не совсем так.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Механик советует обращать внимание не на температуру на улице, а в помещении. Если при +15 на улице в комнате держится температура +20+21 градус - включать отопление не нужно.

Повышать температуру на радиаторах стоит тогда, когда температура в помещении опускается до +18 градусов и ниже.

"Впрочем, эта цифра не является универсальной нормой для всех. Пожилые люди, маленькие дети, лица с ограниченной мобильностью и хроническими заболеваниями нуждаются в более высокой температуре в помещении, а на ощущение комфорта дополнительно влияют уровень активности, одежда, влажность и индивидуальное состояние здоровья", - отметило издание.

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