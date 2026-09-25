Тереть часами не нужно: как вернуть белизну пластиковому подоконнику

Зубная паста и хозяйственное мыло возвращают подоконнику белоснежный вид за считанные минуты.

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Как отмыть подоконник без дорогой химии / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Как вернуть подоконнику белоснежный вид

Чем очистить резинку и стык между окном и рамой

После лета белый пластиковый подоконник часто покрывается пылью и грязью. Простая уборка с помощью губки и воды не дает желаемого результата, но сдаваться не стоит.

Главред решил разобраться, как быстро очистить пластиковый подоконник.

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Чем можно помыть пластиковый подоконник

Автор канала "Советы для дома" в своем видео на YouTube показала простой и бюджетный способ очистки подоконника.

По ее словам, все, что понадобится, - это зубная паста и хозяйственное мыло.

"Нам понадобится жидкое хозяйственное мыло и зубная паста. Я покупаю самую дешевую зубную пасту, главное, чтобы она была белого цвета", - подчеркнула она.

Как отмыть подоконник зубной пастой и мылом

Перед нанесением смеси подоконник увлажняют теплой водой из пульверизатора. Пасту и мыло смешивают щеткой прямо на поверхности и распределяют по всему подоконнику и нижней части окна, после чего оставляют действовать на 10–15 минут.

"Через 15 минут я с помощью влажной губки начинаю отмывать подоконник, все загрязнения очень легко удаляются, и подоконник прямо на глазах становится белоснежным", - отмечает автор канала.

Как очистить резинку и стык между окном и подоконником

Отдельного внимания требуют участки, до которых сложно добраться губкой, - стык рамы с подоконником и уплотнительная резинка на окне.

"Еще покажу, как отмыть вот эту нижнюю резинку на окне. На ней тоже скапливается грязь, может появиться плесень. Резинку на окне и вот этот стык между окном и подоконником я чищу с помощью зубной щетки, у нее очень тоненькие щетинки, которые прекрасно вытягивают грязь из всех щелей", - говорит женщина.

После обработки моющее средство нужно тщательно смыть, иначе на поверхности останется мыльная пленка.

Как удалить следы скотча с пластиковых окон / Инфографика: Главред

Как удалить плесень и липкие следы от наклеек на окне

Помимо грязи, на подоконнике могут оставаться следы плесени и липкий слой от старых наклеек на стекле.

"Если у вас на откосах начинает появляться плесень, то их можно обработать уксусом, я смачиваю в уксусе бумажные полотенца и вот таким образом отмываю откосы", - советует автор видео.

Другой метод специалистка применяет для удаления липких пятен на стекле.

"Еще у меня на окне есть вот такой липкий слой от наклейки; чтобы его удалить, я смачиваю салфетку растительным маслом и прикладываю ее к этому липкому следу. Через 15 минут этой же салфеткой протираю окно, и вся липкость очень хорошо удаляется; после этого с помощью губки и капли хозяйственного мыла мою окно, чтобы на нем не осталось жирных следов", - добавляет она.

Как вымыть пластиковый подоконник, чтобы он стал идеально белым и чистым – видео:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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