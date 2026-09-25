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Истребители Финляндии и Швеции перехватили эскадрилью РФ: что известно об инциденте

Дарья Пшеничник
25 сентября 2026, 16:29
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Миссия прошла в рамках службы быстрого реагирования двух стран, которые этой осенью запустили новый формат взаимодействия в воздухе.
Истребители Финляндии и Швеции перехватили эскадрилью РФ: что известно об инциденте
Российская эскадрилья оказалась над Балтийским морем / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Кратко:

видео дня
  • Финляндия и Швеция впервые совместно перехватили самолеты РФ
  • Эскадрилья состояла из Ту-134, МиГ-31 и Су-30
  • Полет проходил над Финским заливом 24 сентября

Истребители ВВС Финляндии и Швеции 24 сентября впервые провели совместный перехват и идентификацию эскадрильи российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщили Воздушные силы Финляндии, передают издания 20minutos иYLE.

В состав российской группы входил транспортный самолёт Ту-134, а также неустановленное количество истребителей МиГ-31 и Су-30. Перехват произошёл во время их полёта над Финским заливом.

Со стороны скандинавских стран в миссии принимали участие финские F/A-18 Hornet и шведские JAS 39 Gripen. Вылет был осуществлен в рамках службы быстрого реагирования (QRA) обоих государств, задачей которой является контроль воздушного пространства и защита территориальной целостности.

Су-30, Су 30, Су30 Инфографика Главред
Су-30 / Инфографика: Главред

Что меняет новый формат для пилотов

Заместитель начальника штаба Командования ВВС Финляндии Веса Мянтиля обозначил практическое значение договоренностей, вступивших в силу несколько недель назад.

"Усиленное сотрудничество, начавшееся этой осенью, позволяет проводить совместные миссии по идентификации и дает возможность истребителям, находящимся в состоянии быстрого реагирования, действовать с авиабаз друг друга", - заявил Мянтиля.

Северный фланг НАТО под давлением

Договоренности об углублении взаимодействия в сфере противовоздушной обороны Хельсинки и Стокгольм достигли месяц назад. Речь идет об укреплении безопасности в северном регионе и на восточном фланге Альянса.

Поводом для пересмотра подходов стал рост напряженности в отношениях с Россией после начала полномасштабной войны против Украины.

Кремль может начать вторжение в страны Европы

Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

Однако существует и второй сценарий, согласно которому Москва ограничится диверсиями и запугиванием - и именно такая гибридная кампания является той войной, к которой стремится Кремль и которую он может себе позволить.

"Частью этой стратегии является нагнетание страха перед прямым ударом по европейским союзникам Киева. Формально Москва не подтягивала войска к границам стран Альянса, а на этой неделе Владимир Путин уверял Дональда Трампа, что у России нет "никаких агрессивных намерений в отношении европейской государственности", - говорится в статье.

Как писал Главред, страна-агрессор Россия усиливает гибридные угрозы в отношении Европы. По данным западных источников, РФ одновременно проявляет активность в различных направлениях - от подводной инфраструктуры НАТО до воздушного пространства стран Европы. Подробнее читайте в материале: Кремль может открыть новый фронт: как РФ проверяет "красные линии" НАТО.

Так, ранее истребители миссии воздушной полиции НАТО сбили беспилотник, который в ночь на 15 сентября нарушил воздушное пространство Литвы - аппарат вошел на территорию страны со стороны Беларуси. Это первый боевой перехват такого рода в истории страны

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Об источнике: The Atlantic

The Atlantic - американский журнал и мультиплатформенное издательство, базирующееся в Вашингтоне, округ Колумбия. Основан в 1857 году в Бостоне. Сегодня издание публикует статьи о политике, международных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке, пишет Википедия.

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