Истребители НАТО сбили дрон над Литвой: вторжение произошло со стороны Беларуси

Литва впервые сбила беспилотник в своём небе. Тревога охватила четыре района.

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Истребители НАТО сбили дрон, нарушивший воздушное пространство Литвы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Коротко:

Истребители НАТО сбили дрон в небе над Литвой

Беспилотник зашёл на территорию страны из Беларуси

Аэропорт Вильнюса временно ограничивал полёты

Истребители миссии воздушной полиции НАТО уничтожили беспилотник, который в ночь на 15 сентября нарушил воздушное пространство Литвы - аппарат зашёл на территорию страны со стороны Беларуси. Это первый боевой перехват такого рода в истории страны, сообщает литовское общественное вещание LRT.

Около полуночи вооруженные силы Литвы сообщили о потенциальной воздушной угрозе (желтый уровень). Желтый уровень воздушной угрозы означает превентивную готовность - потенциальная угроза отслеживается, но нападение не ведется. В сообщении отмечалось, что жителям следует пройти в укрытие, если ситуация изменится на красный уровень опасности.

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Предупреждения пришли на мобильные телефоны жителей Вильнюса, а также Тракайского, Электренайского и Каунасского районов.

Параллельно компания Lithuanian Airports (LTOU) объявила об ограниченном использовании воздушного пространства аэропорта Вильнюса. Из-за инцидента задержали как минимум два рейса - из Антальи и Рейкьявика, сообщает Delfi. О факте перехвата дрона истребителем в литовском воздушном пространстве передавало и агентство Reuters со ссылкой на национальный центр управления.

Дрон был уничтожен

Об уничтожении цели вскоре после полуночи сообщил глава Центра управления кризисными ситуациями Вильмантас Виткаускас. По его словам, информация о результате операции поступила буквально за минуту до эфира.

"Да, минуту назад я получил информацию об успешном уничтожении дрона в Каунасском уезде", - сказал Виткаускас.

Маршрут дрона удалось отследить ещё до перехвата.

"Да, из Беларуси. Затем Лентварис, Тракайский район, именно оттуда объект двигался на запад", - уточнил руководитель центра.

Информации о пострадавших или причинённом ущербе пока нет. Сам сбитый аппарат ещё не найден: он упал в сельской местности, предположительно - рядом с деревней Праткунай. Поисками занимаются военная полиция и другие службы.

Тип аппарата и цель полёта ещё неизвестны

Главный вопрос для литовских военных - чем именно был объект, пересёкший границу, и зачем его запускали.

"Войскам предстоит определить, что это за беспилотник, каковы его параметры и какова была цель полёта", - отметил Виткаускас.

Ранее уничтожение дрона силами ПВО Альянса подтвердил министр обороны Робертас Каунас. В публикации в Facebook он обратился и к пилотам, и к гражданским.

"Благодарю пилотов союзников, литовских военных и все ответственные учреждения за профессиональную и своевременную реакцию. Прошу жителей сохранять спокойствие и не приближаться к подозрительным объектам или обломкам", - написал Каунас.

Реакция президента Литвы

Оперативность Альянса отдельно отметил и президент Литвы Гитанас Науседа, сообщивший о перехвате в сети X.

"Беспилотник, только что вошедший в воздушное пространство Литвы, был сбит истребителями НАТО. Благодарю личный состав Альянса за оперативную реакцию", - написал он.

Глава государства подчеркнул, что на фоне усиления российской агрессии против Украины такая готовность жизненно важна для региона, и заверил: вместе с союзниками Литва будет защищать собственное небо.

Как писал Главред, страна-агрессор Россия усиливает гибридные угрозы в отношении Европы. По данным западных источников, страна-агрессор одновременно проявляет активность в разных направлениях - от подводной инфраструктуры НАТО до воздушного пространства стран Европы. Детальнее читайте в материале: Кремль может открыть новый фронт: как РФ тестирует красные линии НАТО.

Кремль может начать вторжение в страны Европы

Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

Однако существует и второй сценарий, согласно которому Москва ограничится диверсиями и запугиванием - и именно такая гибридная кампания является той войной, к которой стремится Кремль и которую он может себе позволить.

"Частью этой стратегии является нагнетание страха перед прямым ударом по европейским союзникам Киева. Формально Москва не подтягивала войска к границам стран Альянса, а на этой неделе Владимир Путин уверял Дональда Трампа, что у России нет "никаких агрессивных намерений в отношении европейской государственности", - говорится в статье.

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О персоне: Гитанас Науседа Гитанас Науседа - литовский государственный деятель, экономист, банкир и преподаватель университета. Действующий Президент Литвы с 12 июля 2019 года, пишет Википедия. Президент Литвы неоднократно выступал за поддержку Украины. В своих заявлениях политик упоминал, что Крым - это Украина и осуждал российскую агрессию в отношении Украины.

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