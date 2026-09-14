Опытные хозяйки натирают обувь ластиком — для чего

Замшевые кроссовки требуют особого ухода, ведь традиционная стирка водой для них категорически противопоказана.

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Как удалить стойкие пятна с замшевой обуви / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как очистить замшевые кроссовки от грязи

Зачем использовать ластик

Как правильно сушить замшевую обувь после чистки

Замшевые кроссовки имеют привлекательный вид и мягкую текстуру, однако требуют особого ухода. Вода и агрессивные моющие средства могут повредить материал, поэтому для чистки лучше использовать деликатные методы.

Главред рассказывает о простом домашнем способе очистки замшевой обуви с помощью обычного ластика.

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Зачем тереть замшевые кроссовки ластиком

Как пишет El Cronista, для начала обувь нужно очистить от пыли и поверхностной грязи. Для этого лучше всего использовать щетку с мягкой щетиной, желательно предназначенную именно для замши.

После этого пятна и потертости можно аккуратно обработать ластиком. Им нужно слегка потереть загрязнённый участок, чтобы удалить следы без использования воды. Важно не давить слишком сильно и не тереть одно место в течение длительного времени, поскольку замшу легко повредить.

Как очистить замшевую обувь от стойких пятен

Если ластик не помог справиться с стойким пятном, можно воспользоваться другими домашними средствами. Для очистки с помощью белого уксуса чистую ткань нужно слегка смочить и промокнуть ею загрязненный участок. Не стоит сильно намочать замшу.

Также можно использовать пищевую соду. Её наносят небольшим количеством на пятно, оставляют примерно на два часа, а затем удаляют мягкой щёткой.

5 способов почистить замшевую обувь / Инфографика: Главред

Как правильно сушить замшевые кроссовки

После очистки обувь нужно оставить до полного высыхания в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Не стоит ставить замшевые кроссовки под прямые солнечные лучи или сушить их феном, возле батареи или другого источника тепла. Из-за этого материал может изменить структуру и стать более жестким.

Как ухаживать за замшевой обувью

Чтобы кроссовки дольше сохраняли привлекательный вид, их рекомендуется хранить в сухом прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Для хранения можно использовать тканевый мешок, обеспечивающий циркуляцию воздуха.

Внутрь обуви также можно положить бумагу, чтобы она сохраняла форму. Такой уход поможет поддерживать замшевую обувь в чистом и опрятном состоянии без использования агрессивных средств.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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