Будет ли новое наступление на Киев: генерал НАТО раскрыл стратегию России

Экс-главнокомандующий войсками НАТО в Европе объяснил, почему Кремль делает ставку на ракеты и дроны, а не на пехоту.

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Уэсли Кларк сказал, будет ли новое наступление РФ на Киев / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ГСЧС

Ключевые тезисы:

Наземный штурм Киева маловероятен в ближайшее время

Россия усилит ракетные и дроновые удары по столице

Цель Москвы - сделать Киев нефункциональным

Страна-агрессор Россия в ближайшее время вряд ли решится на новое сухопутное наступление на Киев, зато сделает ставку на усиление ракетных и дроновых ударов, диверсии и разведывательную деятельность, чтобы обезлюдить столицу и парализовать её работу. Об этом сообщил генерал армии США, главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе в 1997-2000 годах Уэсли Кларк в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому на телеканалах "Эспрессо" и Slawa.TV.

По словам генерала, военный захват Киева Россия рассматривала бы как приоритет, если бы имела для этого реальные возможности. Однако сейчас Кремль ставит на интенсификацию воздушных атак против украинской столицы.

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"Я думаю, если бы Россия могла атаковать город, захватив его, - конечно, сделала бы это. Но вероятнее всего, они продолжат баллистические удары, атаки дронами и усилия, чтобы заставить Киев обезлюдеть, стать нефункциональным", - отметил Кларк.

"75% работы" для захвата Украины

Стратегическая ценность Киева для Москвы, по мнению Кларка, выходит далеко за рамки символического значения.

"Они знают, что если им удастся обезлюдить Киев и сделать его нефункциональным, то они проделают 75% работы, чтобы в конце концов захватить Украину", - сказал генерал.

Экс-глава войск НАТО в Европе ожидает дальнейшего наращивания усилий РФ против столицы, причём не только традиционными методами.

"Вы должны ожидать большей концентрации российских усилий против Киева, в основном с воздуха, возможно, диверсиями, возможно, шпионажем и проникновением", - подчеркнул он.

Наземное вторжение - "далёкая перспектива"

Относительно повторения сценария 2022 года генерал настроен скептически и объясняет это утратой фактора внезапности.

"Не думаю, что в ближайшем будущем они могут рассчитывать на какое-то наземное вторжение. Это будет очень, очень тяжело. Они потеряли элемент неожиданности. Так что это - в далёком будущем", - объяснил Кларк.

Среди главных задач Украины генерал называет усиление защиты столицы от авиаударов и противодействие российской разведке.

"Сейчас приоритет должен быть такой: способность блокировать баллистические ракеты, перехватывать их, перехватывать дроны. И также активно поддерживать контрразведку, чтобы не давать россиянам получать критическую информацию о целях", - подытожил генерал.

Грозит ли Киеву новое наступление армии оккупантов

Как писал Главред, командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что у России пока нет достаточных сил для масштабного наступления на Киев со стороны Беларуси или Черниговской области, однако при благоприятных для себя условиях может попытаться создать новую локальную угрозу на севере Украины. В то же время Силы обороны готовятся к тяжелой осени, поскольку российская армия может активизировать наступательные действия.

Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко во время ежегодной встречи YES сказал, что в начале зимы страна-агрессор Россия за счет резервов может попытаться создать "буферную зону" в Сумской и Черниговской областях, а также продолжит террор Киева.

Заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что страна-агрессор Россия готовит несколько сценариев нового наступления в направлении Киева и Чернигова. В то же время украинское командование пока не видит сформированной ударной группировки для атаки на столицу или Чернигов.

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О персоне: Уэсли Кларк Уэсли Кэнн Кларк (род. 23 декабря 1944 года) - четырехзвездный генерал армии США в отставке, известный своей военной, дипломатической и политической деятельностью. Окончил престижную военную академию США Вест-Пойнт первым в своем выпуске (1966 год), пишет Википедия. Получил престижную стипендию Родса и окончил Оксфордский университет со степенью магистра в области философии, политики и экономики. Командовал пехотной ротой. В 1970 году был тяжело ранен (получил 4 огнестрельных ранения), но продолжил руководить боем. За проявленный героизм награжден "Серебряной звездой" и орденом "Пурпурное сердце". С 1997 по 2000 год занимал должность Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR). Руководил военной операцией НАТО против Югославии (Operation Allied Force). В 1999 году Кларк приказал блокировать взлетно-посадочную полосу аэропорта Слатина в Приштине, чтобы помешать российским десантникам. Британский генерал Майкл Джексон отказался выполнять этот приказ, произнеся известную фразу: "Я не соберусь начать для вас Третью мировую войну". В 2003 году выдвигал свою кандидатуру на праймериз Демократической партии США перед президентскими выборами 2004 года, но позже снялся в пользу Джона Керри. Основал консалтинговую фирму Wesley K. Clark & Associates, выступает экспертом по геополитике и военной стратегии на американских телеканалах (CNN, Fox News) и является автором нескольких книг о военной стратегии (включая Waging Modern War).

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