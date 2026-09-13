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Сад погибнет ещё до весны: какая ошибка мешает укоренению деревьев

Марина Иваненко
13 сентября 2026, 16:34
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Осенняя посадка деревьев имеет свои правила. Как подготовить яму, правильно разместить саженец, полить, замульчировать и защитить его от зимы.
Как подготовить саженцы к осенней посадке
Как подготовить саженцы к осенней посадке / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Когда лучше всего сажать деревья осенью
  • Как правильно подготовить посадочную яму
  • Чем защитить саженцы перед зимой

Осень считается одним из самых благоприятных периодов для закладки нового сада, поскольку до наступления сильных морозов у саженцев есть достаточно времени для адаптации и формирования крепкой корневой системы. Однако даже незначительные нарушения технологии посадки могут замедлить развитие растения или привести к его гибели во время зимовки. Главред расскажет подробнее.

Эксперты издания OBOZ.UA советуют выбирать для осенней посадки молодые деревья возрастом до двух лет с хорошо увлажнённой и защищённой от пересыхания корневой системой. Помимо выбора качественного посадочного материала, будущий урожай зависит от правильных размеров посадочной ямы, состава почвенной смеси, достаточного полива, мульчирования и защиты от зимних угроз.

видео дня

Какой должна быть посадочная яма

Размер ямы нужно подбирать в зависимости от возраста и вида дерева. Для однолетних яблонь и груш рекомендуют готовить яму размером 60×60 см, а для двухлетних саженцев - 60×80 см. Для сливы, вишни и черешни достаточно ямы глубиной 55–65 см и шириной около 40 см.

Слишком тесная посадочная яма не дает корневой системе возможности нормально расправиться. Если корни сгибаются или заламываются во время посадки, это может негативно сказаться на дальнейшем развитии саженца.

Как подготовить почву для саженца

На дно посадочной ямы рекомендуется уложить слой керамзита или щебня. После этого насыпают примерно 20 см подготовленной почвенной смеси. Для её приготовления используют землю, выкопанную из ямы, ведро перегноя, 100 г суперфосфата и 80 г калийного удобрения.

Удобрения важно равномерно смешать с почвой, чтобы они не соприкасались непосредственно с корнями. Это поможет создать для саженца питательную среду и снизить риск повреждения молодой корневой системы.

Почему саженцу нужна опора

Перед посадкой в яму желательно установить деревянный кол. Он поможет зафиксировать молодой ствол и защитить его от сильного ветра, который особенно опасен для только что посаженного дерева.

Корни саженца нужно осторожно расправить по почве, не допуская их сгибания. Корневую шейку при этом нельзя заглублять. После засыпки ямы землю осторожно уплотняют, а саженец поливают примерно 25 литрами воды.

Видео о том, как сажать саженцы деревьев, можно посмотреть здесь:

Без мульчи дерево может хуже пережить зиму

После посадки приствольный круг рекомендуется замульчировать. Для этого можно использовать опавшие листья, торф или опилки. Мульчирующий слой помогает защитить почву от быстрого промерзания и сохранить в ней влагу.

В то же время мульча не должна прилегать непосредственно к стволу. Между материалом и корой нужно оставить небольшое свободное пространство, чтобы избежать чрезмерного скопления влаги и возможного подгнивания коры.

Совместимость деревьев, деревья инфографика
Совместимость деревьев, деревья инфографика / Инфографика: Главред

Какие удобрения нельзя использовать осенью

Для осенней подкормки рекомендуется использовать фосфорные и калийные удобрения. Они необходимы растению для подготовки к зимнему периоду.

А вот от азотных подкормок осенью лучше отказаться. Они могут стимулировать рост молодых побегов в то время, когда дерево должно постепенно переходить в состояние покоя. Свежий навоз также не рекомендуется использовать во время осенней посадки.

Как защитить молодое дерево от грызунов

Особое внимание осенью стоит уделить защите коры от грызунов. Зимой молодые деревья могут пострадать от зайцев и других животных, повреждающих кору.

Для защиты вокруг ствола устанавливают ограждение из специальной садовой пластиковой сетки. Такой барьер помогает сохранить кору молодого дерева и повышает его шансы без проблем пережить холодный период.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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