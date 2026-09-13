Отнюдь не "ясень": как правильно назвать дерево на украинском языке

Лингвисты допускают два варианта написания, но рекомендуют только один из них.

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Как правильно назвать "ясень" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, magnific

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Как правильно назвать "ясень" на украинском

Какой вариант рекомендуют словари

Где растет и чем полезен ясень обыкновенный

Распространенное в разговорной речи слово "ясєнь" является суржиком и не соответствует нормам украинского языка. Дерево семейства маслиновых с перистыми листьями и прочной древесиной, из которой изготавливают различные изделия, на украинском языке называется "ясен", сообщает 24 Канал.

Параллельно в речи встречается и форма с мягким знаком в конце - "ясень". Оба варианта лексикографы не считают ошибочными, однако равноправными их также не называют.

Что советуют словари

Вопрос приоритета одного из двух нормативных вариантов в свое время рассматривал доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив. По его словам, в украинском языке присутствуют и "ясен", и "ясень", но все словари рекомендуют отдавать предпочтение варианту "ясен".

Где растет и чем полезен "ясен"

Род насчитывает почти 60 видов, распространенных в Северной Америке, Северной Африке и Евразии. "Ясен" обыкновенный произрастает в диком виде в лиственных лесах, лесных и лесостепных районах, а также в Крыму, а на всей территории Украины его культивируют как декоративное и фитомелиоративное растение.

Для медицинских нужд заготавливают кору (Cortex Fraxini) и листья (Folia Fraxini). Сырьё применяют в качестве противовоспалительного, мочегонного, желчегонного, слабительного, кровоостанавливающего и глистогонного средства.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания носил название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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