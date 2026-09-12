Гречка в кроссовках: зачем класть крупу в обувь осенью и зимой

Как просушить кроссовки после прогулки, сделать домашнюю грелку для ботинок и избавиться от неприятного запаха с помощью простых средств.

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Как использовать гречку для ухода за обувью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем класть гречку в обувь после прогулки

Как просушить кроссовки и ботинки без батареи

Почему обувь нельзя сушить горячим феном

Обычная сухая гречка может пригодиться не только на кухне, но и для ухода за любимыми кроссовками или ботинками. Мало кто помнит старинный домашний прием, с помощью которого сухие зерна помогают справиться с сыростью и холодом внутри обуви. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Субота", сухая крупа обладает способностью впитывать остаточную влагу из замкнутого пространства, действуя как природный сорбент.

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Как гречка вытягивает влагу из обуви

Этот метод идеально подходит для осеннего сезона, когда обувь после прогулки не промокла насквозь, но осталась сырой внутри.

Чтобы воспользоваться этим способом, насыпьте несколько ложек абсолютно сухой гречки в чистый тонкий носок или тканевый мешочек, плотно завяжите его и положите внутрь обуви на несколько часов или на ночь. Важно, чтобы крупа была именно сухой, ведь в таком состоянии она может впитывать влагу из воздуха.

Если обувь промокла насквозь, гречка не поможет полностью её высушить. В таком случае лучше воспользоваться классическим способом: вынуть стельки, разшнуровать обувь и плотно наполнить её сухой бумагой, периодически меняя её.

Как быстро просушить обувь гречкой

Сухие зерна могут помочь удалить остаточную влагу из внутреннего пространства обуви после обычной прогулки. Для этого достаточно оставить мешочек с крупой внутри на несколько часов или на ночь.

В то же время этот способ не стоит использовать в качестве замены полноценной сушки сильно промокшей обуви. Если внутри много воды, сначала нужно вынуть стельки, расстегнуть обувь и использовать сухую бумагу, которая постепенно впитает излишки влаги.

Как сделать теплую грелку для обуви

Сухое гречневое зерно способно удерживать тепло, поэтому из него можно сделать простую грелку перед выходом на мороз.

Для этого нужно нагреть мешочек с крупой. Он должен быть именно тёплым, а не горячим. После этого его можно положить в обувь на несколько минут непосредственно перед выходом из дома. Такой способ поможет ненадолго прогреть внутреннее пространство ботинок или кроссовок.

В то же время зерно нельзя перегревать. Чрезмерно высокая температура может повредить внутренний материал обуви, а слишком горячий мешочек может вызвать ожог.

Видео о том, как правильно сушить обувь, можно посмотреть здесь:

Зачем насыпать гречку в домашние тапочки

Иногда гречку насыпают в домашние тапочки для легкого самомассажа стоп во время ходьбы. Зерна создают умеренное механическое давление, что может давать приятные ощущения.

Однако если во время такой процедуры возникает боль или дискомфорт, её следует немедленно прекратить. Такой способ подходит только для лёгкого массажа, а не для длительной ходьбы по твёрдым зернам.

Как почистить замшевую обувь инфографика / Главред

Что положить в кроссовки, чтобы убрать запах

Если главная цель - избавиться от неприятного запаха, лучше воспользоваться пищевой содой. Ее можно насыпать в тканевый мешочек и оставить внутри кроссовок. Сода помогает нейтрализовать посторонние запахи и может оказаться более подходящей для этой задачи, чем гречка.

Почему обувь нельзя сушить на батарее

Категорически не рекомендуется сушить любую обувь на горячих батареях или с помощью горячего фена. Высокая температура может деформировать кожу, повредить резиновые элементы и разрушить клеевые швы.

Лучше сушить обувь постепенно, в тёплом и хорошо проветриваемом месте. Это поможет снизить риск деформации материала и продлить срок службы любимой пары.

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Об источнике: газета "Субота" Газета "Субота" - это житомирское областное печатное издание и информационный портал (subota.online). Газета освещает ключевые события Житомира и области, публикует материалы о социально-экономической жизни региона, интервью с местными деятелями и военнослужащими, а также практические советы по дому, кулинарии и ведению хозяйства.

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