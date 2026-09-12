Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Гречка в кроссовках: зачем класть крупу в обувь осенью и зимой

Марина Иваненко
12 сентября 2026, 16:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как просушить кроссовки после прогулки, сделать домашнюю грелку для ботинок и избавиться от неприятного запаха с помощью простых средств.
Как использовать гречку для ухода за обувью
Как использовать гречку для ухода за обувью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем класть гречку в обувь после прогулки
  • Как просушить кроссовки и ботинки без батареи
  • Почему обувь нельзя сушить горячим феном

Обычная сухая гречка может пригодиться не только на кухне, но и для ухода за любимыми кроссовками или ботинками. Мало кто помнит старинный домашний прием, с помощью которого сухие зерна помогают справиться с сыростью и холодом внутри обуви. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Субота", сухая крупа обладает способностью впитывать остаточную влагу из замкнутого пространства, действуя как природный сорбент.

видео дня

Как гречка вытягивает влагу из обуви

Этот метод идеально подходит для осеннего сезона, когда обувь после прогулки не промокла насквозь, но осталась сырой внутри.

Чтобы воспользоваться этим способом, насыпьте несколько ложек абсолютно сухой гречки в чистый тонкий носок или тканевый мешочек, плотно завяжите его и положите внутрь обуви на несколько часов или на ночь. Важно, чтобы крупа была именно сухой, ведь в таком состоянии она может впитывать влагу из воздуха.

Если обувь промокла насквозь, гречка не поможет полностью её высушить. В таком случае лучше воспользоваться классическим способом: вынуть стельки, разшнуровать обувь и плотно наполнить её сухой бумагой, периодически меняя её.

Как быстро просушить обувь гречкой

Сухие зерна могут помочь удалить остаточную влагу из внутреннего пространства обуви после обычной прогулки. Для этого достаточно оставить мешочек с крупой внутри на несколько часов или на ночь.

В то же время этот способ не стоит использовать в качестве замены полноценной сушки сильно промокшей обуви. Если внутри много воды, сначала нужно вынуть стельки, расстегнуть обувь и использовать сухую бумагу, которая постепенно впитает излишки влаги.

Как сделать теплую грелку для обуви

Сухое гречневое зерно способно удерживать тепло, поэтому из него можно сделать простую грелку перед выходом на мороз.

Для этого нужно нагреть мешочек с крупой. Он должен быть именно тёплым, а не горячим. После этого его можно положить в обувь на несколько минут непосредственно перед выходом из дома. Такой способ поможет ненадолго прогреть внутреннее пространство ботинок или кроссовок.

В то же время зерно нельзя перегревать. Чрезмерно высокая температура может повредить внутренний материал обуви, а слишком горячий мешочек может вызвать ожог.

Видео о том, как правильно сушить обувь, можно посмотреть здесь:

Зачем насыпать гречку в домашние тапочки

Иногда гречку насыпают в домашние тапочки для легкого самомассажа стоп во время ходьбы. Зерна создают умеренное механическое давление, что может давать приятные ощущения.

Однако если во время такой процедуры возникает боль или дискомфорт, её следует немедленно прекратить. Такой способ подходит только для лёгкого массажа, а не для длительной ходьбы по твёрдым зернам.

Как почистить замшевую обувь инфографика
Как почистить замшевую обувь инфографика / Главред

Что положить в кроссовки, чтобы убрать запах

Если главная цель - избавиться от неприятного запаха, лучше воспользоваться пищевой содой. Ее можно насыпать в тканевый мешочек и оставить внутри кроссовок. Сода помогает нейтрализовать посторонние запахи и может оказаться более подходящей для этой задачи, чем гречка.

Почему обувь нельзя сушить на батарее

Категорически не рекомендуется сушить любую обувь на горячих батареях или с помощью горячего фена. Высокая температура может деформировать кожу, повредить резиновые элементы и разрушить клеевые швы.

Лучше сушить обувь постепенно, в тёплом и хорошо проветриваемом месте. Это поможет снизить риск деформации материала и продлить срок службы любимой пары.

Читайте также:

Об источнике: газета "Субота"

Газета "Субота" - это житомирское областное печатное издание и информационный портал (subota.online). Газета освещает ключевые события Житомира и области, публикует материалы о социально-экономической жизни региона, интервью с местными деятелями и военнослужащими, а также практические советы по дому, кулинарии и ведению хозяйства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
обувь гречка интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

16:35Украина
"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

16:24Украина
В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

15:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

Черная плесень в стиральной машине исчезнет за 15 минут — нужен один ингредиент

Черная плесень в стиральной машине исчезнет за 15 минут — нужен один ингредиент

Дешевый трюк для унитаза: домашний освежитель работает при каждом смыве

Дешевый трюк для унитаза: домашний освежитель работает при каждом смыве

Последние новости

16:47

Вонь из обуви исчезнет навсегда: простая смесь уберет запах за один час

16:35

РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

16:25

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

16:24

"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

16:12

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
16:02

Гречка в кроссовках: зачем класть крупу в обувь осенью и зимой

16:01

Мужчина 10 лет хранил дома "кусок металла": пришлось эвакуировать соседей

15:59

В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

15:34

Урожай не спасет: снизятся ли цены на продукты, эксперт предупредил украинцев

Реклама
15:26

"До сих пор летают дроны": Зеленский эмоционально обратился к мируФото

15:23

Джинсы будут выглядеть как новенькие: как их правильно гладитьВидео

14:50

Затхлый запах из стиральной машины быстро исчезнет – нужны два средства из кухни

14:36

Таро-прогноз до конца сентября 2026: кого ждут деньги, а кого - поворот судьбы

14:33

Украина пробилась на 880 км в тыл РФ: Генштаб заявил о поражении цели в Тольятти

14:15

Как вымыть окна до блеска и без разводов: забытый, но эффективный лайфхак

14:15

Три знака зодиака вступают в новую эру: что изменится с 12 сентября

13:51

Мёд с орехами на зиму: простой рецепт домашней заготовки

13:46

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

13:29

"Любовь моя": Горбунов публично обратился к Осадчей и показал ее без макияжа

13:24

Какие имена для детей запрещены в мире: существуют ли ограничения в Украине

Реклама
13:14

Тест на внимательность: нужно найти 5 лимонов среди птиц за 20 секунд

12:53

На Украину надвигается погодный "армагеддон": какие регионы зальет дождями

12:40

В Украине некоторых продуктов может временно не быть - нужно ли делать запасы

12:36

Не сгниет и не завянет: что делать с морковью сразу после уборки

12:35

"Непростое время": Витвицкая рассказала о пережитом во время беременности

12:28

Секрет ароматного глинтвейна: как сделать идеальную смесь специй домаВидео

12:17

Гороскоп Таро на 14–20 сентября: Рыбам — открытия, Водолеям — терпение

12:08

"Самая важная атака года": ВСУ пошли в наступление, пока Путин врал об успехах РФ

11:46

Заклинание на суженого: как перевести известное "приснись, жених, невесте"

11:38

Как защитить цветы от насекомых: простой осенний трюк для комнатных растений

11:37

Опытные хозяйки кладут фольгу на слив в ванной — для чего

11:29

Быстрое блюдо на завтрак, обед или ужин: рецепт хачапури за 10 минут

11:24

Китайский гороскоп на завтра, 13 сентября: Лошадям - лидерство, Обезьянам - опора

11:19

Китайский гороскоп на 14–20 сентября: Обезьянам — успех, Быкам — терпение

10:50

Зеленский заявил, что должен поговорить с Путиным и назвал место

10:38

"Готова быть мамой": Леди Гага родила первенца и появилась с ним на публике

10:12

Любовный гороскоп на 14–20 сентября: Рыбам — удача, Весам — нежность

10:03

Моди встретился с Путиным и дал громкий сигнал о войне в Украине: что известно

09:58

РФ запустила баллистику, "Калибры" и "Бандероли": детали массированной атакиФото

09:52

Что нельзя держать на кухне: 5 вещей, притягивающих ссоры и бедность

Реклама
09:43

Вслед за Каменских: Потап "наговорил" на серьезные проблемы

09:10

Горит база авиаполка РФ: мощная атака дронов накрыла Таганрог - детали

08:53

Гороскоп на завтра, 13 сентября: Стрельцам — отдых, Водолеям — важное решение

08:31

Тольятти атаковали дроны: горит стратегический химзавод "КуйбышевАзот"

08:10

10 дней сентября, изменивших картину войны: Копытько о главных вызовах для Украинымнение

07:31

РФ нанесла ракетный удар по Одессе: "прилет" в многоэтажку, есть пострадавшиеФото

05:55

Дочь Киркорова поставила путинисту жесткий ультиматум: "Она восстала"

05:31

Совсем не с молоком: с чем необычным в СССР ели хлопья

05:00

Деньги притянутся словно магнитом: трем знакам зодиака вот-вот повезет

04:39

Три подкормки — и пекинская капуста растет как на дрожжах: огородник раскрыл секретВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять