Мёд с орехами на зиму: простой рецепт домашней заготовки

Для заготовки подойдут абсолютно любые орехи: фундук, грецкие орехи, пекан, кешью, миндаль.

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Заготовка из мёда и орехов: рецепт на всю зиму / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Какие ингредиенты нужны для орехов в меду

Как правильно обжарить фундук перед заготовкой

Чем заменить орехи для безореховой версии

Мёд с орехами - простая домашняя заготовка, которую легко сделать заранее и хранить несколько месяцев. Она сочетает насыщенный вкус мёда и питательность орехов, а приготовить такую смесь можно без сложных технологий. Главное - правильно выбрать ингредиенты, подготовить орехи и соблюдать условия хранения, чтобы заготовка не потеряла свои свойства.

Как пишет Rural Sprout, чтобы приготовить домашнюю заготовку из фундука, не нужно иметь навыки консервирования. Главное условие успеха - качество ингредиентов. Выбирать стоит собранные в лесу или органические орехи местного происхождения, и главное - свежие, поскольку прогорклый продукт испортит заготовку.

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Какие ингредиенты и банку выбрать для орехов в меду

Для приготовления нужны всего два компонента - орехи и мед, а также банка подходящего размера. В большинстве случаев вполне подойдет банка на 100-120 мл или 250 мл.

Если ранее в банке хранилось что-то кислое, лучше подобрать другую с нейтральной крышкой, поскольку остаточный аромат может испортить вкус меда.

Базовая пропорция проста - стакан обжаренных и несоленых орехов на стакан сырого, некристаллизованного меда. Банки заранее стерилизуют в горячей мыльной воде.

К слову, подойдут абсолютно любые орехи: фундук, грецкие орехи, пекан, кешью, миндаль.

Как обжарить фундук перед приготовлением

Если орехи собраны собственноручно в лесу, их сначала придется очистить от скорлупы. Выбрасывать скорлупу не стоит - ее можно использовать как мульчу под многолетними растениями или сжечь для дополнительного тепла.

При покупке уже очищенных орехов в магазине этот этап можно пропустить и сразу переходить к обжариванию, поскольку оно раскрывает вкус орехов.

Орехи обжаривают на сковороде на среднем огне, постоянно помешивая деревянной ложкой. Достаточно примерно пяти минут при достаточно высокой температуре. Готовые горячие орехи охлаждают на тарелке до комнатной температуры, прежде чем перекладывать их в банки с медом.

Как уложить орехи в мед в банке

Когда обжаренные орехи остынут до комнатной температуры, начинается сам процесс заполнения банки. Кожицу с фундука можно оставить или снять - по желанию.

Существует два способа заполнения банки. Первый - начать с одной-двух столовых ложек меда на дне, добавить слой орехов, залить достаточным количеством меда, чтобы покрыть их, и повторять слои вплоть до верха банки. Второй способ - плотно заполнить банку орехами, а затем медленно и равномерно залить жидкий сырой мед сверху.

Ни один из способов не является идеальным, поскольку орехи всегда всплывают на поверхность независимо от техники заполнения. Главная цель - чтобы все орехи были покрыты медом без излишних воздушных промежутков между ними. В результате орехи впитывают вкус меда, а мед - вкус орехов.

Безореховая версия и варианты меда для экспериментов

Для тех, кто избегает орехов из-за аллергии или личных причин, есть альтернатива на основе семян - подсолнечных, тыквенных или любого другого доступного варианта. Результат получается не менее вкусным.

Отдельное пространство для экспериментов - выбор самого меда. Липовый, разнотравье, апельсиновый, гречишный, каштановый, акациевый или шалфейный мед - каждый вариант по-своему раскрывается в сочетании с разными видами орехов.

Готовую заготовку рекомендуют выдержать не менее месяца перед тем, как подарить или использовать - так вкус успевает полностью раскрыться.

Как писал Главред, осень - время сбора грецких орехов, и упускать этот момент не стоит: как только начинается сильный осенний ветер, орехи один за другим падают на землю. Лежать долго на земле он не могут, значит стоит с самого начала разобраться, как собирать и как правильно хранить грецкие орехи в домашних условиях. Читайте - когда собирать грецкие орехи, чтобы урожай не сгнил на земле.

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