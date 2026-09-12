В Украине некоторых продуктов может временно не быть - нужно ли делать запасы

Ключевые тезисы эксперта:
- Дефицита продуктов в Украине не будет
- Могут возникать временные перебои на 1–2 недели
- Хранение овощей остается серьезной проблемой
Дефицита продуктов в Украине не будет, поэтому создавать запасы в больших объемах и паниковать не нужно. В то же время российские удары затрудняют работу логистики и хранение овощей. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
"Дефицита не будет, поэтому создавать панику и проблему не нужно", - подчеркнул Марчук.видео дня
По его словам, аграрный бизнес адаптируется к российским атакам: компании диверсифицируют места хранения и перестраивают логистические маршруты. Из-за повреждений инфраструктуры могут возникать временные перебои с отдельными товарами.
"Есть сложности с логистикой и доставкой, из-за чего периодически в течение недели-двух может не хватать определенной продукции. Но речь идет не о дефиците продуктов, а о временных перебоях", - пояснил Марчук.
Отдельно эксперт обратил внимание на овощи. Для их длительного хранения требуются специальные помещения с соответствующим температурным режимом и холодильным оборудованием. Такие системы значительно дороже, чем склады для хранения, например, зерновых культур.
"Проблема хранения овощей в Украине не только остается актуальной, но и усложняется", - отметил представитель Всеукраинского аграрного совета.
В то же время он подчеркнул, что не стоит говорить об "апокалипсисе" с продовольствием из-за российских атак. Бизнес продолжает приспосабливаться к новым условиям, а перебои с поставками отдельных товаров не означают, что украинцам грозит общий дефицит продуктов.
Какие продукты могут исчезать с полок - мнение экспертов
Председатель Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук в интервью "Главком" рассказал, что из-за российских ударов по продовольственным складам наибольшие трудности с поставками могут возникать с продуктами, которые имеют короткий срок годности или требуют постоянного соблюдения холодовой цепи. Речь идет, в частности, о молочных продуктах, свежем мясе и рыбе, охлажденных товарах, овощах и фруктах.
Удары РФ по предприятиям, складам и распределительным центрам могут приводить к сокращению ассортимента отдельных товаров. В то же время пока нет оснований говорить о дефиците целых категорий продуктов. Наиболее уязвимыми остаются конкретные товары и бренды, производство или значительные запасы которых сосредоточены в одном месте.
Кандидат экономических наук Иван Ус в комментарии "Фактам ICTV" заявил, что украинский рынок располагает достаточным запасом продовольствия.
Удары по складам с продуктами - новости по теме
Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил о целенаправленных ударах по складам с продуктами в Украине. По его словам, значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, местами до 90%.
Как ранее сообщал Главред, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил об изменении тактики атак врага в Киевской области и применении реактивных беспилотников. Он напомнил, что массированные удары дронами направлены на складские комплексы, распределительные центры и логистические узлы.
Киевская городская государственная администрация сообщила о формировании запасов продуктов и питьевой воды в столице на случай длительных отключений электроснабжения. В КГГА пояснили, что формируют запасы для пунктов стойкости и оказания помощи малообеспеченным киевлянам.
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О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
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