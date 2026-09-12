Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине некоторых продуктов может временно не быть - нужно ли делать запасы

Руслана Заклинская
12 сентября 2026, 12:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета предупредил, что удары РФ по складам создают трудности с поставками отдельных товаров.
В Украине некоторых продуктов может временно не быть - нужно ли делать запасы
Ситуация в супермаркетах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, threads.com/@_bogdan_holovachuk_

Ключевые тезисы эксперта:

  • Дефицита продуктов в Украине не будет
  • Могут возникать временные перебои на 1–2 недели
  • Хранение овощей остается серьезной проблемой

Дефицита продуктов в Украине не будет, поэтому создавать запасы в больших объемах и паниковать не нужно. В то же время российские удары затрудняют работу логистики и хранение овощей. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Дефицита не будет, поэтому создавать панику и проблему не нужно", - подчеркнул Марчук.

видео дня

По его словам, аграрный бизнес адаптируется к российским атакам: компании диверсифицируют места хранения и перестраивают логистические маршруты. Из-за повреждений инфраструктуры могут возникать временные перебои с отдельными товарами.

"Есть сложности с логистикой и доставкой, из-за чего периодически в течение недели-двух может не хватать определенной продукции. Но речь идет не о дефиците продуктов, а о временных перебоях", - пояснил Марчук.

Отдельно эксперт обратил внимание на овощи. Для их длительного хранения требуются специальные помещения с соответствующим температурным режимом и холодильным оборудованием. Такие системы значительно дороже, чем склады для хранения, например, зерновых культур.

"Проблема хранения овощей в Украине не только остается актуальной, но и усложняется", - отметил представитель Всеукраинского аграрного совета.

В то же время он подчеркнул, что не стоит говорить об "апокалипсисе" с продовольствием из-за российских атак. Бизнес продолжает приспосабливаться к новым условиям, а перебои с поставками отдельных товаров не означают, что украинцам грозит общий дефицит продуктов.

Какие продукты могут исчезать с полок - мнение экспертов

Председатель Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук в интервью "Главком" рассказал, что из-за российских ударов по продовольственным складам наибольшие трудности с поставками могут возникать с продуктами, которые имеют короткий срок годности или требуют постоянного соблюдения холодовой цепи. Речь идет, в частности, о молочных продуктах, свежем мясе и рыбе, охлажденных товарах, овощах и фруктах.

Удары РФ по предприятиям, складам и распределительным центрам могут приводить к сокращению ассортимента отдельных товаров. В то же время пока нет оснований говорить о дефиците целых категорий продуктов. Наиболее уязвимыми остаются конкретные товары и бренды, производство или значительные запасы которых сосредоточены в одном месте.

Кандидат экономических наук Иван Ус в комментарии "Фактам ICTV" заявил, что украинский рынок располагает достаточным запасом продовольствия.

Удары по складам с продуктами - новости по теме

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил о целенаправленных ударах по складам с продуктами в Украине. По его словам, значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, местами до 90%.

Как ранее сообщал Главред, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил об изменении тактики атак врага в Киевской области и применении реактивных беспилотников. Он напомнил, что массированные удары дронами направлены на складские комплексы, распределительные центры и логистические узлы.

Киевская городская государственная администрация сообщила о формировании запасов продуктов и питьевой воды в столице на случай длительных отключений электроснабжения. В КГГА пояснили, что формируют запасы для пунктов стойкости и оказания помощи малообеспеченным киевлянам.

Читайте также:

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
продукты питания цены на продукты новости Украины овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

13:46Война
На Украину надвигается погодный "армагеддон": какие регионы зальет дождями

На Украину надвигается погодный "армагеддон": какие регионы зальет дождями

12:53Синоптик
"Самая важная атака года": ВСУ пошли в наступление, пока Путин врал об успехах РФ

"Самая важная атака года": ВСУ пошли в наступление, пока Путин врал об успехах РФ

12:08Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

Военный не решился заговорить с девушкой в метро: теперь её разыскивает весь Киев

Военный не решился заговорить с девушкой в метро: теперь её разыскивает весь Киев

Как монахиня: неузнаваемая Марченко сделала редкое появление

Как монахиня: неузнаваемая Марченко сделала редкое появление

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

Черная плесень в стиральной машине исчезнет за 15 минут — нужен один ингредиент

Черная плесень в стиральной машине исчезнет за 15 минут — нужен один ингредиент

Последние новости

13:51

Мёд с орехами на зиму: простой рецепт домашней заготовки

13:46

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

13:29

"Любовь моя": Горбунов публично обратился к Осадчей и показал ее без макияжа

13:24

Какие имена для детей запрещены в мире: существуют ли ограничения в Украине

13:14

Тест на внимательность: нужно найти 5 лимонов среди птиц за 20 секунд

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
12:53

На Украину надвигается погодный "армагеддон": какие регионы зальет дождями

12:40

В Украине некоторых продуктов может временно не быть - нужно ли делать запасы

12:36

Не сгниет и не завянет: что делать с морковью сразу после уборки

12:35

"Непростое время": Витвицкая рассказала о пережитом во время беременности

Реклама
12:28

Секрет ароматного глинтвейна: как сделать идеальную смесь специй домаВидео

12:17

Гороскоп Таро на 14–20 сентября: Рыбам — открытия, Водолеям — терпение

12:08

"Самая важная атака года": ВСУ пошли в наступление, пока Путин врал об успехах РФ

11:46

Заклинание на суженого: как перевести известное "приснись, жених, невесте"

11:38

Как защитить цветы от насекомых: простой осенний трюк для комнатных растений

11:37

Опытные хозяйки кладут фольгу на слив в ванной — для чего

11:29

Быстрое блюдо на завтрак, обед или ужин: рецепт хачапури за 10 минут

11:24

Китайский гороскоп на завтра, 13 сентября: Лошадям - лидерство, Обезьянам - опора

11:19

Китайский гороскоп на 14–20 сентября: Обезьянам — успех, Быкам — терпение

10:50

Зеленский заявил, что должен поговорить с Путиным и назвал место

10:38

"Готова быть мамой": Леди Гага родила первенца и появилась с ним на публике

Реклама
10:12

Любовный гороскоп на 14–20 сентября: Рыбам — удача, Весам — нежность

10:03

Моди встретился с Путиным и дал громкий сигнал о войне в Украине: что известно

09:58

РФ запустила баллистику, "Калибры" и "Бандероли": детали массированной атакиФото

09:52

Что нельзя держать на кухне: 5 вещей, притягивающих ссоры и бедность

09:43

Вслед за Каменских: Потап "наговорил" на серьезные проблемы

09:10

Горит база авиаполка РФ: мощная атака дронов накрыла Таганрог - детали

08:53

Гороскоп на завтра, 13 сентября: Стрельцам — отдых, Водолеям — важное решение

08:31

Тольятти атаковали дроны: горит стратегический химзавод "КуйбышевАзот"

08:10

10 дней сентября, изменивших картину войны: Копытько о главных вызовах для Украинымнение

07:31

РФ нанесла ракетный удар по Одессе: "прилет" в многоэтажку, есть пострадавшиеФото

05:55

Дочь Киркорова поставила путинисту жесткий ультиматум: "Она восстала"

05:31

Совсем не с молоком: с чем необычным в СССР ели хлопья

05:00

Деньги притянутся словно магнитом: трем знакам зодиака вот-вот повезет

04:39

Три подкормки — и пекинская капуста растет как на дрожжах: огородник раскрыл секретВидео

04:13

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

03:28

Как надеть большую наволочку на меньшую подушку: крутой способ за 30 секунд

03:03

Когда собирать яблоки на зимнее хранение: основные ошибки хозяев

02:20

На дне океана нашли гигантскую аномалию: что поразило ученых

01:09

Путин выдал новые угрозы из-за Украины и пригрозил войной Европе

Реклама
00:00

АЗС прекращают работу: в Укрнафте сделали важное заявление на фоне ударов РФ

11 сентября, пятница
23:14

Названы четыре месяца рождения, которые наделяют людей сильным магнетизмом

23:06

Цены на продукты в Украине растут: стало известно, что дорожает в первую очередь

22:17

Зеленский предупредил РФ: за блэкауты в Украине будет достойный ответ

22:07

Секрет пакетика из обувной коробки: как силикагель спасает вещи от сыростиВидео

22:03

Почему именно в сентябре рождается больше всего детей: объяснение учёных

21:46

Зачем хозяйки смешивают соду с апельсиновым соком: результат поражает

21:34

Впервые в истории: Ярослава Магучих добилась уникального достижения на мировом уровне

21:26

"Адские санкции" против РФ: Bloomberg назвал сроки голосования в Конгрессе

21:23

"Красная угроза" для Киева: Россия готовит удар баллистикой из КНДР, что известно

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять