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Как надеть большую наволочку на меньшую подушку: крутой способ за 30 секунд

Анна Косик
12 сентября 2026, 03:28
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Блогерша показала, как решить проблему несоответствия размеров подушки и наволочки.
Как надеть большую наволочку на меньшую подушку: крутой способ за 30 секунд
Крутой лайфхак с наволочкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как надеть наволочку большего размера на подушку
  • Как надежно спрятать лишнюю ткань внутри наволочки

Иногда в комплекте постельного белья наволочки больше, чем подушки для сна. В таком случае многие тратят дополнительные средства на то, чтобы перешить наволочки в ателье.

Но Главред узнал, что это делать совсем не обязательно. Украинская блогерша София Сизова в TikTok показала простой способ, как надевать наволочку большего размера на меньшую подушку, чтобы лишняя ткань не мешала.

видео дня

Как надеть большую наволочку

Сначала наволочку нужно вывернуть, чтобы её внутренняя часть оказалась снаружи. Затем её кладут кармашком вниз - именно это позволяет правильно сформировать складку для дальнейшей фиксации подушки.

После этого на разложенную наволочку нужно положить подушку. Лишнюю часть ткани заворачивают внутрь с помощью кармашка.

"Переворачиваем и просовываем руки, цепляемся за края подушки", - пояснила блогер.

После этого наволочку нужно вывернуть. Благодаря такому способу лишняя ткань прячется внутри, а наволочка плотнее прилегает к подушке.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: София Сизова

София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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