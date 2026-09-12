Как надеть большую наволочку на меньшую подушку: крутой способ за 30 секунд

Блогерша показала, как решить проблему несоответствия размеров подушки и наволочки.

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Крутой лайфхак с наволочкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как надеть наволочку большего размера на подушку

Как надежно спрятать лишнюю ткань внутри наволочки

Иногда в комплекте постельного белья наволочки больше, чем подушки для сна. В таком случае многие тратят дополнительные средства на то, чтобы перешить наволочки в ателье.

Но Главред узнал, что это делать совсем не обязательно. Украинская блогерша София Сизова в TikTok показала простой способ, как надевать наволочку большего размера на меньшую подушку, чтобы лишняя ткань не мешала.

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Как надеть большую наволочку

Сначала наволочку нужно вывернуть, чтобы её внутренняя часть оказалась снаружи. Затем её кладут кармашком вниз - именно это позволяет правильно сформировать складку для дальнейшей фиксации подушки.

После этого на разложенную наволочку нужно положить подушку. Лишнюю часть ткани заворачивают внутрь с помощью кармашка.

"Переворачиваем и просовываем руки, цепляемся за края подушки", - пояснила блогер.

После этого наволочку нужно вывернуть. Благодаря такому способу лишняя ткань прячется внутри, а наволочка плотнее прилегает к подушке.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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