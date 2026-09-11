"Путина это бесит": Клочок раскрыл главный рычаг давления на Кремль

Предложения диктатора Владимира Путина насчет перемирия принципиально не меняются, напомнил Валерий Клочок.

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Валерий Клочок оценил перспективы завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Facebook/valeriyklochok, Военный институт КНУ

Важное из заявлений Клочка:

Предложения Путина насчет перемирия принципиально не меняются

Вероятными компромиссами могут стать морское перемирие и возобновление экспорта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Нова дорога" Валерий Клочок прокомментировал информацию о возможном появлении новых планов по завершению войны в Украине.

"Во-первых, тот план, который публиковали российские паблики, появился еще до приезда Уиткоффа и Кушнера. Поэтому уже по определению он не может быть тем документом, который они привезли из Москвы. Во-вторых, Зеленский действительно сказал, что привезли какие-то обновленные предложения, но не уточнил, какие именно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, предложения диктатора Владимира Путина принципиально не меняются.

"Но изменились условия. Раньше у него не было таких проблем с экспортом зерна и нефти - сейчас есть. И это очень серьезный момент. Как и не было столь большой угрозы deep strikes. Да, ракет у нас немного, но дронов мы можем производить много. Британцы серьезно помогают, и Путина это бесит", - пояснил он.

Собеседник отметил, что вероятными компромиссами могут стать:

перемирие на море;

возобновление экспорта (в этом заинтересованы как РФ, так и Украина);

прекращение ударов вглубь территорий противника.

"Путин и дальше будет пытаться захватить Донбасс. Он будет продолжать сносить Славянск, Краматорск, туда постоянно прилетают КАБы. Он от этого не откажется, потому что понимает: быстрого захвата территории не будет. Россияне могут ползти, захватывать какие-то километры, но быстрого результата не будет. Украина это также понимает, и Зеленский настроен здесь очень жестко. Поэтому каких-то принципиально новых планов я не вижу", - добавил Клочок.

Вероятность энергетического перемирия - мнение эксперта

Аналитик Вадим Денисенко разобрал возможные последствия энергетической паузы между Киевом и Москвой. По его мнению, такое соглашение способно дать Кремлю передышку сразу по двум острым направлениям: смягчить топливные проблемы и снизить последствия холодов в приграничных сражениями регионах России. При этом ключевой экономический рычаг давления на Украину - ограничения работы её портов - вероятнее всего, в договорённости вообще не будет затронут.

Предложения о перемиии - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский ранее заявил, что Путин отказывается вести переговоры даже о временном прекращении огня. По его словам, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры стремятся остановить войну, и Украина рассчитывает на санкции и законопроект Линдси Грэма.

Ранее Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море. В МИД РФ заявили, что никаких официальных предложений о перемирии не получали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина предлагает перемирие. Россия публично отвергла идею прекращения боевых действий на линии соприкосновения и пообещала усилить удары по логистике.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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