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Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море - Reuters

Руслана Заклинская
13 августа 2026, 21:20
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В МИД РФ заявили, что никаких официальных предложений о перемирии не получали.
Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море — Reuters
Украина предложила РФ прекратить атаки в Чёрном море / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное:

  • Украина предложила РФ прекратить атаки на гражданские цели в море
  • Предложение было передано через посредника
  • В РФ заявили, что официального предложения не получали

Украина передала России через посредника предложение о взаимном прекращении атак на гражданские цели в Черном море. Киев ожидает ответа из Москвы. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников, инициатива предусматривает отказ обеих сторон от ударов по гражданским судам и другим гражданским объектам в акватории. Предложение передали Москве через третью сторону, однако Россия пока официально на него не ответила.

видео дня

Речь идет, в частности, о прекращении ударов по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре. В последние недели Россия атаковала зерновозы и портовые объекты в Черном море. По оценкам ООН, такие удары могут существенно повлиять на мировые цены на продовольствие в этом году.

В то же время заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Александр Грушко заявил, что Москва якобы не получала официального предложения о перемирии.

"В последнее время мы слышим много призывов к различным мораториям и перемириям. Эти идеи продвигаются по разным каналам, но никаких официальных предложений мы не получали", - сказал Грушко.

При этом ранее Турция также призвала Украину и Россию договориться о моратории на атаки в Черном море. По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, Киев уже получил соответствующее предложение, которое Анкара передала российской стороне и ожидает реакции Москвы.

Угрожает ли Украине морская блокада - разъяснения министра

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время общения с журналистами заявил, что заход судов в украинские морские порты временно приостановлен. Однако говорить о полноценной блокаде морского экспорта пока преждевременно.

"Еще 21 июля в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. На сегодняшний день заход судов приостановлен. Это решение судовладельцев - государство со своей стороны ничего не ограничивало", - отметил Высоцкий.

Высоцкий подчеркнул, что ситуация остается динамичной и может измениться в ближайшие дни. По его словам, на объемах экспорта это пока критически не отразилось, а серьезные последствия возможны лишь в том случае, если перебои продлятся несколько месяцев.

Удары по кораблям и портам - последние новости

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 18 июля Россия нанесла удар по порту в Одесской области, в результате чего есть погибшие и раненые. Во время атаки погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский заявил, что Силы обороны потопили в Чёрном море подпадающий под санкции контейнеровоз Yanina под российским флагом. По его словам, водоизмещение судна превышало 100 тысяч тонн, и удары были частью ночной операции.

Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении четырёх кораблей РФ в Новороссийске. По предварительным данным, речь идет о фрегатах "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М" и сторожевой корабль проекта 22160 "Василий Быков".

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

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