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Свекла наберет вес и станет сладкой, как мед: что обязательно сделать в августе

Инна Ковенько
13 августа 2026, 04:07
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Именно в конце лета формируется будущий урожай свеклы, поэтому сейчас важно не оставлять грядку без внимания.
Свекла наберет вес и станет сладкой, как мед: что обязательно сделать в августе
Уход за свеклой в августе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем подкормить свеклу в августе -
  • Когда и как нужно прореживать свеклу
  • Как поливать свеклу в конце лета

Август - важный период для свеклы. В это время растение уже не наращивает активно листья, а направляет силы на формирование корнеплода. Поэтому уход следует изменить.

Главред расскажет, чем подкормить свеклу в конце лета, как правильно поливать и прореживать растения.

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Чем подкормить свеклу в конце лета

В августе нет смысла перегружать свеклу удобрениями, особенно азотными. Избыток азота стимулирует рост листьев, а это отвлекает растение от образования корнеплода, пишет Deccoria. Если свекла растет на плодородной почве и выглядит здоровой, дополнительная подкормка не требуется.

Если же хочется поддержать растения естественным способом, можно использовать древесную золу. Она содержит калий, который помогает корням набирать массу и сладость. Достаточно небольшого количества, рассыпанного между растениями и аккуратно смешанного с почвой. Важно не переусердствовать, особенно если почва имеет высокий уровень pH.

Что любит и чего не любит свекла
Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

Как поливать свеклу

Корни свеклы в это время активно растут, поэтому вода остается критически важной. Главное - не допускать пересыхания почвы до появления трещин. Если после длительной засухи растения получат резкий избыток влаги, это может негативно сказаться на их развитии.

Поливать рекомендуем утром или вечером, направляя воду непосредственно на землю. Так она быстрее доходит до корневой зоны и меньше испаряется. Ежедневный полив не требуется - достаточно контролировать влажность почвы на глубине нескольких сантиметров. Чем ближе к сбору урожая, тем меньше воды следует давать.

Как правильно прореживать свеклу

Одна из процедур, о которой садоводы часто забывают, - прореживание. Из одного семени может вырасти несколько растений, и они начинают конкурировать между собой за пространство, воду и питательные вещества. Если оставить все, корни будут мельче.

Рекомендуем проверить грядку и удалить более слабые растения. Это дает более сильным свеклам больше места для развития.

Как сделать свеклу более сладкой

Существует старый способ - полив свеклы водой с небольшим количеством соли. Растение хорошо переносит натрий, но его избыток может навредить почве. Если решите попробовать, растворите одну столовую ложку соли в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы поддержать растения, не перегружая почву.

Смотрите видео о том, чем можно подкормить свеклу в конце лета:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria - это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia - одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию - публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

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