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"Путин уже не решает": комбриг ВСУ раскрыл, что реально может заставить РФ к миру

Руслан Иваненко
13 августа 2026, 01:57
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Командир 95-й бригады назвал условие, при котором последствия войны могут привести к изменениям в России.
Путин, ВСУ
Что может заставить россиян ощутить последствия войны / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Смерть Путина, по мнению Марышева, не остановит войну
  • В РФ система репрессий будет работать независимо от лидера
  • Изменения возможны, если последствия войны ощутит население мегаполисов

Смерть российского диктатора Владимира Путина не приведет к завершению войны против Украины, поскольку в России уже сформировалась система, способная продолжать свою работу независимо от того, кто возглавляет страну. Об этом командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслан Маришев рассказал в интервью ТСН.

По его словам, Путин уже не является единственной фигурой, от которой зависит функционирование российской государственной машины. Система репрессий, по его мнению, продолжит работать и после смены руководства.

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"Но Путин же не решает. Путин там уже ничего не решает. Там уже выстроена система. Там уже кого ни поставь, она как маховик репрессий будет работать", - пояснил комбриг.

Маришев считает, что серьёзные внутренние изменения в России могут начаться только тогда, когда последствия войны непосредственно почувствуют жители крупнейших городов страны-агрессора, в частности Москвы и Санкт-Петербурга.

"Влиять на гражданское население. Нет бензина, нет еды. И только тогда, наверное, что-то у них там внутри начнётся. Но не на гражданское население где-то там, не знаю, на Закавказье, а на гражданское население Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Крупных городов с миллионным населением, где люди почувствовали бы на себе, что такое быть без воды, без еды, без бензина", - отметил Руслан Маришев.

Журналистка уточнила, имеет ли в виду командир ответ на российские атаки по украинской инфраструктуре и попытки оставить Киев без электроэнергии. Маришев подтвердил эту мысль и предположил, что отключения электроэнергии в крупных российских городах могли бы заставить их жителей непосредственно ощутить последствия войны.

Наиболее разрушенные войной и Россией города, города-призраки
Наиболее разрушенные войной и Россией города / Инфографика: Главред

В то же время журналистка заметила, что украинцы во время массированных атак и длительных отключений электроэнергии не отказались от сопротивления, а наоборот - еще больше возненавидели Россию. Она спросила, не может ли аналогичная реакция возникнуть и среди россиян.

"Я думаю, не сработает, потому что они нас всю историю ненавидят. Поэтому, пожалуй, не сработает", - подытожил Руслан Маришев.

Для России война зашла в тупик

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит операцию по усилению давления на Россию, чтобы заставить Кремль отказаться от войны и перейти к её завершению.

По словам Буданова, в российском руководстве до сих пор сохраняется убеждение, что Москва может достичь поставленных целей военным путем. В то же время он считает такую оценку ошибочной, поскольку ход войны в течение последних лет не подтверждает способность России добиться стратегической победы.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

"Пока что мы видим, что россияне верят в то, что могут достичь своей цели военным путем. Это ошибочное утверждение, и все эти годы доказывают это. Война, по сути, для них зашла в тупик: есть боевые действия с продвижением или без, есть наше продвижение, но стратегически она давно уже в тупике", - отметил он.

Буданов подчеркнул, что дальнейшее давление на Россию должно создать условия, при которых Кремль будет вынужден пересмотреть свои планы и согласиться на завершение войны.

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, у Украины и международных партнеров есть совместный план действий, который должен заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Украинском молодежном форуме.

Кроме того, Кремль, вероятно, осознает рост общественного недовольства войной в Украине, поскольку украинские удары по российскому тылу приводят к росту внутренних расходов.

Напомним, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин поставил перед новоназначенными командирами задачу захватить всю Донецкую область до конца года, и это требование стало одним из признаков перехода войны в новую фазу.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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