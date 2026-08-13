Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Не все сидераты одинаково полезны: что посеять перед разными овощами

Руслан Иваненко
13 августа 2026, 00:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт рассказал, какие сидераты следует высевать перед помидорами, капустой и корнеплодами.
Овощи, сидераты
Как правильно выбирать сидераты, чтобы не навредить почве / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие сидераты опасно сеять перед капустой
  • Что лучше посадить перед томатами и перцами
  • Почему фацелию считают универсальным решением

Сидераты давно используют как естественный способ восстановления плодородия почвы, улучшения её структуры и уменьшения количества сорняков. Однако результат зависит не только от самой культуры, но и от того, после каких овощей и перед какими растениями её высевают.

Ошибка в выборе сидератов может привести к накоплению в почве возбудителей болезней, создать благоприятные условия для вредителей и даже негативно повлиять на форму будущих корнеплодов. Поэтому при планировании посевов важно учитывать не только пользу зеленой массы, но и ботаническое родство культур.

видео дня

Главред решил разобраться, какие сидераты лучше всего подходят для различных овощных культур и почему их не стоит высевать наугад.

Почему сидераты нужно подбирать с учётом севооборота

Как рассказал автор YouTube-канала "Секреты урожая", основная проблема заключается в том, что сидераты, подобно овощным культурам, относятся к определенным ботаническим семействам, а значит, имеют общих вредителей и возбудителей болезней. Неправильный выбор "зеленого удобрения" фактически создает благоприятную среду для развития инфекций в почве.

"Сидераты, какими бы полезными они ни казались на картинках, - это такие же живые растения, как и ваши любимые овощи. И они так же относятся к определенным ботаническим семействам, а у растений одного семейства всегда общие вредители и общие болезни, обитающие в почве", - отметил специалист.

Особенно это важно для культур, у которых много общих заболеваний с популярными сидератами. Например, белая горчица и масличная редька относятся к семейству крестоцветных. Если высевать их перед капустой, редисом или дайконом, ожидаемый оздоровительный эффект может смениться на противоположный.

В частности, это создает риск накопления возбудителей кливы. По приведенным специалистом данным, её споры способны сохраняться в почве до семи лет.

Какие сидераты стоит использовать перед томатами, перцами и баклажанами

Пасленовые культуры на начальных этапах развития нуждаются в достаточном питании, в частности в азоте. Поэтому для участков, где планируется выращивать томаты, перец или баклажаны, могут подойти бобовые сидераты.

Среди таких культур специалист называет яровую вику, кормовой люпин, клевер и донник. На корнях бобовых растений образуются клубеньки с бактериями, способными усваивать атмосферный азот.

В то же время избыток свежей зеленой массы непосредственно перед высадкой рассады может создать другую проблему. При чрезмерном поступлении доступного азота растения могут активно наращивать листья и побеги вместо того, чтобы направлять ресурсы на формирование плодов.

Именно поэтому важное значение имеет время заделки сидератов в почву.

"Любые бобовые травы под рассаду томатов и перцев лучше срезать и оставить на грядке заранее. Обязательно еще осенью", - рекомендует специалист.

Какие сидераты выбрать для моркови, свеклы и пастернака

Корнеплоды требуют иного подхода. Морковь, столовая свекла и пастернак чувствительны к условиям, в которых формируется их подземная часть. Избыток свежей органики и питательных веществ может негативно сказаться на развитии корнеплодов.

Лунный посевной календарь на август 2026
Лунный посевной календарь на август 2026 / Инфографика: Главред

В таких условиях морковь и другие культуры могут образовывать деформированные, разветвленные или искривленные корни. Поэтому непосредственно перед выращиванием корнеплодов не стоит создавать избыток легкодоступных питательных веществ.

Для таких грядок специалист советует обратить внимание на фацелию или овес. Они помогают улучшать структуру почвы, не создавая такого резкого поступления питательных веществ, которое может быть нежелательным для молодых корнеплодов.

Почему фацелию считают универсальным сидератом

Если огородник не уверен, какую именно культуру выбрать для конкретной грядки, одним из самых универсальных вариантов может стать фацелия.

Она относится к семейству водолистовых и ботанически не родственна основным огородным культурам. Благодаря этому риск передачи специфических заболеваний между сидератом и овощами значительно ниже.

"Она гарантированно не передаст ни одну специфическую болезнь ни вашей капусте, ни нежным помидорам, ни моркови, ни картофелю", - подчеркнул эксперт.

Дополнительным преимуществом фацелии является быстрый рост. Она способна подавлять сорняки, улучшать структуру почвы и привлекать полезных насекомых. Таким образом, сидерат может выполнять сразу несколько функций - от органического обогащения участка до создания более благоприятных условий для почвенной экосистемы.

Что следует учесть перед посевом сидератов

Сидераты не следует воспринимать как универсальное удобрение, которое можно высевать на любой грядке без учета предыдущих и будущих культур. Перед посевом важно проверить ботаническое родство сидерата с овощами, которые планируется выращивать в следующем сезоне.

Для капустных культур нежелательно использовать родственные сидераты, в частности горчицу и масличную редьку. Перед томатами и перцами можно рассматривать бобовые, но их рекомендуют заранее срезать, чтобы не создавать избыточного питания непосредственно перед высадкой рассады. Для корнеплодов целесообразно обратить внимание на фацелию и овес.

Подробнее о том, какие сидераты нельзя сеять наугад и что лучше выбрать для разных овощей, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" - это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, уделяя особое внимание доступным методам подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Помимо практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искреннему подходу и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных садоводов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород удобрения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ резко изменили ситуацию на фронте: DeepState показал масштабы наступления

ВСУ резко изменили ситуацию на фронте: DeepState показал масштабы наступления

22:46Фронт
Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

22:01Война
"Путин остановит войну": Зеленский сказал, как Украина планирует дожать РФ

"Путин остановит войну": Зеленский сказал, как Украина планирует дожать РФ

21:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки в чайном саду за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки в чайном саду за 35 с

Успех уже близко: какие знаки зодиака скоро получат заслуженную награду

Успех уже близко: какие знаки зодиака скоро получат заслуженную награду

Рис получается в разы вкуснее и ароматнее: что шеф-повара добавляют во время варки

Рис получается в разы вкуснее и ароматнее: что шеф-повара добавляют во время варки

У Путина появился новый план: СМИ заявили о начале опасного этапа войны

У Путина появился новый план: СМИ заявили о начале опасного этапа войны

Зачем оставлять кофейную гущу на террасе: трюк поможет решить назойливую проблему

Зачем оставлять кофейную гущу на террасе: трюк поможет решить назойливую проблему

Последние новости

00:02

Трудные времена позади: кого ждет мощная волна позитива с 13 августа

00:00

Не все сидераты одинаково полезны: что посеять перед разными овощамиВидео

12 августа, среда
23:39

Не сломить и не покорить: какие женские имена обладают самым сильным характером

23:24

Система мобилизации может измениться: что уже сделала команда Драпатого

23:14

Поставьте в вазу в августе: колючее растение, которое отпугнет от дома злых людей

Путин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму РФПутин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму РФ
22:52

Испортится или долежит: как проверить герметичность банок после охлаждения

22:46

ВСУ резко изменили ситуацию на фронте: DeepState показал масштабы наступления

22:44

Продают за копейки: цены на популярный сезонный продукт достигли минимума

22:17

Украли из молитвенника: какова история советского лозунга "Миру — мир"

Реклама
22:03

Как избавиться от жучков в крупе всего за одну ночь: поможет простая крышка от бутылки

22:01

Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

21:55

Мелкий картофель вместо обильного урожая: что было сделано не так

21:13

"Путин остановит войну": Зеленский сказал, как Украина планирует дожать РФ

21:05

Почему нельзя заливать соду и уксус при засорах: что произойдет с трубами

21:05

Вернуть унитазу чистоту и свежесть очень просто: какое средство следует залить на ночь

20:44

Нужно ли добавлять масло в макароны: распространённая ошибка при варке

20:22

Листья груши быстро чернеют и опадают: как спасти дерево в августеВидео

20:04

Киев и Баку сближаются, а новое исследование напоминает о сотнях тысяч жертв на Кавказе

19:57

Продовольственный коллапс: какие продукты массово исчезают из украинских магазинов

19:16

Отопительный сезон под угрозой: для каких городов зима может оказаться тяжелой

Реклама
19:10

США вмешались в нефтяную войну: Невзлин объяснил, о чем Вэнс просил Зеленскогомнение

19:03

Как сказать "сбоку припека" на украинском: самые точные эквиваленты

18:46

Что нужно сделать каждому после солнечного затмения: 3 знака, которым повезет

18:35

Куриные отбивные удивят хрустящей корочкой: секрет кроется в необычном кляре

17:55

Пырей можно вывести раз и навсегда: как избавиться от сорняка без постоянной прополки

17:50

Рудые пятна - только начало: как защитить кузов авто от коррозии на годыВидео

17:33

Что должны сделать США и Европа, чтобы Украина победила в войне: Forbes дал четкий ответ

17:27

"Дал метастазы в кости": звезда сериала "Офис" сообщила о раке 4 стадииВидео

17:12

Вздохнут с облегчением: какие знаки зодиака преодолеют трудности 13 августа

17:02

Салат и зелень будут свежими до 3 недель: секретный трюк, о котором мало кто знает

16:55

РФ меняет тактику ударов: украинцев предупредили о ежедневной ракетной угрозе

16:54

ВСУ пошли в наступление и освободили 26 сел в трёх областях — Зеленский

16:53

Аномальные морозы или плюсовая температура — какими будут зимы в Украине

16:41

"Хотел чаще видеться": кум Влада Ямы сделал признание об их отношениях

16:36

Слов "нычка", "заначка" и "ныкаться" в украинском языке нет — чем их заменитьВидео

16:28

Никакая не "рябина": как на украинском правильно назвать знакомое дерево

16:28

В Киеве начали составлять списки людей на переселение: что известно

16:27

Заменят кучу дорожных вещей — почему путешественники берут с собой прищепки

16:03

Доллар и евро резко пошли в крутое пике: новый курс валют на 13 августа

15:52

Защитники или предвестники бедствий: какие деревья нельзя вырубать возле дома

Реклама
15:51

Две пары обуви на осень 2026: стилист рассказала, без чего не обойтись модницамВидео

15:42

Магнитная буря ударит с новой силой: когда на Земле начнётся геомагнитный шторм

15:41

Путин натянул военную форму и начал угрожать ударами "в любом месте"Видео

15:34

РФ впервые выдала США американского заключенного без обмена: что замыслил Путин

15:13

Ответ знают единицы: как сказать "попрыгунчик" на украинском языке

14:41

Внук Ротару показал свои тренировки и атлетическое тело

14:32

Тест на IQ: нужно найти 10 отличий между лисами за 15 секунд

14:30

Алина Гросу столкнулась с проблемой из-за резких изменений сына - детали

14:30

От налоговых льгот до доступных кредитов: Терехов представил план поддержки бизнеса

14:24

Рианна показала всех троих детей вместе: как они выглядят

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Все о салеКомнатные растенияУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять