Украли из молитвенника: какова история советского лозунга "Миру — мир"

"Миру - мир" не стоит переводить дословно, ведь украинское слово "мир" имеет другое значение. Рассмотрим историю этого лозунга и его естественные эквиваленты.

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Миру - мир - как правильно по-украински / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Почему лозунг "Миру - мир!" не стоит переводить дословно

Какие значения имеет слово "мир" в украинском языке

Как правильно передать советский лозунг на украинском

Несмотря на декоммунизацию, во многих населенных пунктах до сих пор можно встретить остатки советской пропаганды в виде мозаик или надписей "Миру - мир!". На первый взгляд, этот лозунг кажется простым и позитивным, однако его дословный перевод на украинский язык создает языковую путаницу. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает 24 Канал, дело в том, что в русском языке слово "мир" сочетает в себе два разных значения, которые в украинском языке передаются отдельными словами.

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История и церковное происхождение лозунга

Выражение "Миру - мир!" связано с игрой слов, которая стала возможной благодаря особенностям русского языка. Одно значение слова "мир" касается отсутствия войны, спокойствия и согласия, а другое - мира, человеческого сообщества или общества.

Формула также имеет религиозный контекст. Слово "мир" в значении покоя и согласия встречается в православных богослужебных текстах, в частности в ектениях.

До реформ русского правописания эти значения в письменной форме могли различаться:

"Миръ" - мир, вселенная, человеческое сообщество;

- мир, вселенная, человеческое сообщество; "Миръ" - покой, согласие, отсутствие войны.

После изменений в правописании эти слова стали писаться одинаково - "мир", поэтому различие между значениями сохранилось лишь на уровне контекста.

Видео о том, почему голубь считается символом мира, можно посмотреть здесь:

Как правильно перевести на украинский

Дословный перевод "Миру - мир!" на украинский язык не передает ту самую игру слов. Дело в том, что в современном украинском языке для обозначения планеты, человечества или окружающего мира используется слово "свит", тогда как "мир" преимущественно означает спокойствие, согласие и отсутствие войны.

Поэтому в зависимости от контекста можно использовать следующие варианты:

"Мир всему миру!" - естественное украинское выражение;

- естественное украинское выражение; "Да будет мир!" - краткий вариант с пожеланием прекращения войны;

- краткий вариант с пожеланием прекращения войны; "Миру - мир!" - адаптированный вариант, сохраняющий структуру оригинального лозунга.

Многогранность украинского слова "мир"

Хотя в современном украинском языке слово "мир" чаще всего означает отсутствие войны, спокойствие и согласие, в историческом языке оно также могло употребляться в значении общины или сообщества людей.

Это значение сохранилось во фразеологизмах и народных выражениях:

"Всем миром" - всей общиной, совместными усилиями;

- всей общиной, совместными усилиями; "С мира по нитке" - собирать понемногу у многих людей;

- собирать понемногу у многих людей; "Пойти по миру" - просить милостыню.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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