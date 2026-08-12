Украли из молитвенника: какова история советского лозунга "Миру — мир"

Читайте в материале:
- Почему лозунг "Миру - мир!" не стоит переводить дословно
- Какие значения имеет слово "мир" в украинском языке
- Как правильно передать советский лозунг на украинском
Несмотря на декоммунизацию, во многих населенных пунктах до сих пор можно встретить остатки советской пропаганды в виде мозаик или надписей "Миру - мир!". На первый взгляд, этот лозунг кажется простым и позитивным, однако его дословный перевод на украинский язык создает языковую путаницу. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает 24 Канал, дело в том, что в русском языке слово "мир" сочетает в себе два разных значения, которые в украинском языке передаются отдельными словами.
История и церковное происхождение лозунга
Выражение "Миру - мир!" связано с игрой слов, которая стала возможной благодаря особенностям русского языка. Одно значение слова "мир" касается отсутствия войны, спокойствия и согласия, а другое - мира, человеческого сообщества или общества.
Формула также имеет религиозный контекст. Слово "мир" в значении покоя и согласия встречается в православных богослужебных текстах, в частности в ектениях.
До реформ русского правописания эти значения в письменной форме могли различаться:
- "Миръ" - мир, вселенная, человеческое сообщество;
- "Миръ" - покой, согласие, отсутствие войны.
После изменений в правописании эти слова стали писаться одинаково - "мир", поэтому различие между значениями сохранилось лишь на уровне контекста.
Видео о том, почему голубь считается символом мира, можно посмотреть здесь:
Как правильно перевести на украинский
Дословный перевод "Миру - мир!" на украинский язык не передает ту самую игру слов. Дело в том, что в современном украинском языке для обозначения планеты, человечества или окружающего мира используется слово "свит", тогда как "мир" преимущественно означает спокойствие, согласие и отсутствие войны.
Поэтому в зависимости от контекста можно использовать следующие варианты:
- "Мир всему миру!" - естественное украинское выражение;
- "Да будет мир!" - краткий вариант с пожеланием прекращения войны;
- "Миру - мир!" - адаптированный вариант, сохраняющий структуру оригинального лозунга.
Многогранность украинского слова "мир"
Хотя в современном украинском языке слово "мир" чаще всего означает отсутствие войны, спокойствие и согласие, в историческом языке оно также могло употребляться в значении общины или сообщества людей.
Это значение сохранилось во фразеологизмах и народных выражениях:
- "Всем миром" - всей общиной, совместными усилиями;
- "С мира по нитке" - собирать понемногу у многих людей;
- "Пойти по миру" - просить милостыню.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.
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