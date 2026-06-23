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Атрибуты роскоши в СССР: какие неожиданные сейчас вещи выдавали советских богачей

Дарья Пшеничник
23 июня 2026, 05:11
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Оценить материальное положение семьи в советские времена можно было буквально с первого взгляда.
Атрибуты роскоши в СССР: какие неожиданные сейчас вещи выдавали советских богачей
Как жили состоятельные люди в СССР / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, из открытых источников

Вы узнаете:

  • Что выдавало состоятельного человека в СССР
  • Какими были признаки хорошей жизни в советское время

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Советская пропаганда десятилетиями культивировала миф об абсолютном социальном равенстве, однако обмануть человеческую природу не удалось. Даже в условиях жесткого тотального дефицита граждане СССР находили способы продемонстрировать свой особый статус и финансовое благополучие.

Оценить благосостояние семьи тогда можно было буквально с первого взгляда на её быт, гардероб или марку автомобиля. Об этом пишет Oboz.ua.

Современное поколение воспринимает большинство этих вещей как обыденность, но когда-то они становились результатом многолетних накоплений или сложных кулуарных махинаций.

Какие атрибуты считались вершиной роскоши в советскую эпоху.

1. Отдельная квартира и кооперативные метры

В те времена, когда миллионы семей десятилетиями теснились в коммуналках с общей кухней и санузлом, собственное изолированное жилье считалось невероятной удачей. Однако даже в пределах одного дома существовала четкая градация: рядовому рабочему выделяли скромную однокомнатную квартиру, тогда как партийная номенклатура получала просторные многокомнатные квартиры.

Самые состоятельные же не ждали бесплатной очереди, а вступали в жилищные кооперативы, что позволяло легально (и за большие деньги) ускорить получение заветных квадратных метров.

2. Автомобиль: "Жигули" — как мечта, "Волга" — как Олимп

Собственная машина во дворе была самым очевидным признаком богатства, вызывавшим у соседей смесь уважения и зависти.

В 1980-х годах пределом мечтаний среднего класса были "Жигули" ВАЗ-2106. При средней зарплате в 168 рублей такая машина стоила около 7 500 рублей — семье приходилось годами экономить на всём.

Абсолютным символом роскоши считалась "Волга" (более 9 000 рублей). На ней ездили только директора крупных предприятий, высокопоставленные чиновники или Герои труда.

3. Мебельные "стенки" и бытовая техника по очереди

Обустройство квартиры наглядно демонстрировало связи хозяина. Купить технику или мебель в свободной продаже было невозможно — люди годами ждали своей очереди по записям.

Наличие легендарного холодильника "ЗиЛ" или "Саратов", качественного магнитофона или цветного телевизора автоматически превращало квартиру в "салон" для всего дома.

Мебельным шиком считалась классическая раскладная "стенка", а если она была импортной (производства Венгрии или ГДР) — статус владельца взлетал до небес.

4. Норковые шапки на резинках и импортный гардероб

Зарубежная одежда ценилась на вес золота. Благодаря морякам портовых городов и "фарцовщикам" в страну попадали дефицитные джинсы, пальто из дубленой кожи, японские зонтики и нейлоновые платки.

Главным зимним атрибутом состоятельной женщины была норковая шапка. Стоила она столько, что в театрах или ресторанах её осторожно привязывали резинкой к воротнику, чтобы головной убор не сорвали грабители. Те, у кого не было доступа к дефициту, пытались поддерживать репутацию с помощью индивидуального пошива в ателье или перешива (переделки) старых вещей.

5. Деликатесы "из-под прилавка" и ресторанная жизнь

Пока государственные магазины встречали покупателей пустыми полками и консервами, обеспеченные люди питались с рынков или через "своих" торговцев. Свежая дефицитная рыба, крабы, качественные морепродукты и элитные конфеты из специализированных закрытых секций (подобных тем, что работали возле ГУМа) были нормой для советской элиты.

Финальным штрихом статусной жизни были регулярные походы в рестораны, которые тогда воспринимались как закрытые клубы "для избранных".

Времена изменились, и сегодня большинство из этих "сокровищ" прошлого вызывают лишь улыбку. Однако сама человеческая привычка определять социальный статус по материальным вещам и демонстрировать своё превосходство над другими через имущество осталась абсолютно неизменной.

Смотрите видео о том, были ли в СССР миллионеры:

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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