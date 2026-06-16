Подлодка СССР, которую боялся Запад, долгие годы скрывала свои секреты

Списанная субмарина СССР, десятилетиями служившая Китаю, поразила сеть своим состоянием. Внутри сохранились приборы, панели управления и оборудование.

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Подводная лодка прослужила Китаю почти три десятилетия / Коллаж Главред, фото: Reddit

Вы узнаете:

Как исследователям удалось попасть на легендарную советскую подлодку

Почему состояние субмарины спустя годы удивило пользователей сети

Что ждет одну из самых тихих подлодок в мире после списания

Группа городских исследователей опубликовала редкие кадры изнутри советской дизель-электрической подводной лодки проекта 877ЭКМ "Кило", которая более 25 лет находилась на вооружении Военно-морских сил Китая.

Фотографии и видео быстро стали вирусными после публикации на Reddit, где пользователи не могли поверить, что кому-то удалось попасть на столь охраняемый объект.

видео дня

Подводная лодка прослужила Китаю почти три десятилетия

По словам авторов YouTube-канала Exploring the Unbeaten Path, лодка была построена в СССР и позже приобретена Китаем. Она находилась в эксплуатации с 1994 по 2021 год.

После списания субмарину отбуксировали в район Восточно-Китайского моря, где она сейчас ожидает переоборудования. По данным исследователей, объект планируют использовать в качестве учебной базы для подготовки военно-морских кадров.

Корпус лодки сохранился относительно хорошо / Фото: скриншот с Youtube

На опубликованных кадрах видно, что корпус лодки сохранился относительно хорошо, а внутри до сих пор остаются приборные панели, кресла операторов, датчики и часть оригинального оборудования.

Пользователи Reddit не поверили своим глазам

Публикация вызвала бурную реакцию среди участников сообщества urban exploration.

Многих больше всего удивил сам факт проникновения на военный объект.

"Как ты... как ты туда попал... как, черт возьми, ты туда проник" - написал один их них.

Внутри до сих пор остаются приборные панели, кресла операторов, датчики и часть оригинального оборудования / Фото: скриншот с Youtube

Другой пользователь пошутил:

"Брат сделал то, что ЦРУ хотело сделать уже много лет".

Не меньшее впечатление произвело состояние внутренних помещений подлодки.

"Это невероятно, внутри все в таком отличном состоянии", - отметил один из пользователей.

"Кило" до сих пор считается одной из самых тихих подлодок

Среди комментаторов нашлись и те, кто напомнил о репутации советских субмарин этого класса.

"Это по-прежнему одна из самых бесшумных подводных лодок, когда-либо построенных", - подчеркнул один из пользователей форума.

Подводные лодки проекта "Кило" получили известность благодаря низкому уровню шума и высокой скрытности. На Западе их нередко называли "черными дырами" из-за сложности обнаружения в море.

Что будет с лодкой дальше Судьба списанной субмарины остается предметом споров. Один из пользователей Reddit предположил, что заявление о создании национальной базы подготовки кадров для нужд обороны может означать обычный корабль-музей, доступный для посещения публикой. Однако комментатор отметил, что многие подобные проекты в Китае со временем оказываются заброшенными. Пока неизвестно, станет ли бывшая советская подлодка музейным объектом или действительно превратится в полноценный учебный центр. Но благодаря исследователям из Exploring the Unbeaten Path тысячи людей уже смогли заглянуть внутрь одной из самых известных субмарин времен позднего СССР и увидеть ее состояние спустя годы после завершения службы.

Смотрите в видео о том, что увидели внутри подводной лодки:

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