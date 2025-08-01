Трамп приказал задействовать ядерные подводные лодки в ответ на угрозы Медведева

Президент США предостерег россиян, что слова могут иметь опасные последствия.

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Трамп приказал перебросить две ядерные подводные лодки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Дональд Трамп отреагировал на угрозы Дмитрия Медведева

В ответ США перебрасывают две атомные подводные лодки в стратегические регионы

Трамп назвал заявления Медведева "крайне провокационными" и "глупыми"

США перебрасывают две атомные подводные лодки в соответствующие регионы после резких и провокационных заявлений скандального заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

По его словам, слова Медведева являются "крайне провокационными".

видео дня

"Я приказал разместить две ядерные подводные лодки в соответствующих регионах на всякий случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами", - подчеркнул Трамп.

Президент США подчеркнул, что слова "очень важны и часто могут привести к непреднамеренным последствиям". В то же время Трамп надеется, что "это не будет одним из таких случаев".

Угрозы Медведева

Перед этим заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на слова Трампа, который выдвинул ультиматум России относительно вторичных санкций и тарифов. Медведев заявил, что "каждый ультиматум американского лидера - это шаг к войне с США".

Кроме этого, Медведев пригрозил применением советской системы автоматического ядерного удара, известной как "Периметр", или "Мертвая рука".

Система "Периметр", созданная в СССР еще в 1970-х годах, предназначена для автоматического запуска ядерных ракет в случае, если командование будет уничтожено, а связь с руководством страны - потеряна. Оно известно как "оружие возмездия", имеющее целью гарантированно уничтожить противника, даже если Россия подвергнется сокрушительному удару первой.

В ответ Трамп предупредил, что Медведеву стоит следить за словами, потому что тот "вступает на очень опасную территорию".

Мосбиржа обвалилась

Финансовые рынки РФ мгновенно отреагировали на заявление Трампа, который в ответ на очередную агрессивную риторику со стороны российского чиновника сообщил о конкретных шагах в сфере обороны. Индекс Московской биржи претерпел резкое падение.

Падение Мосбиржи / Фото: скриншот

Заявления Дональда Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что с начала года Россия потеряла в войне против Украины 112 500 солдат, тогда как Украина с января 2025 года - около 8 000. Он назвал эту войну "войной Байдена, а не Трампа" и надеется, что закончит ее.

Ранее Трамп сообщил о подготовке новых санкций против РФ после завершения 10-дневного срока для Москвы. Также Трамп анонсировал визит своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию.

Кроме этого, президент США признал, что завершение войны РФ против Украины займет немало времени. Трамп вспомнил свои "замечательные разговоры" с Путиным, после которых надеялся на урегулирование, но ситуация только ухудшилась.

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Об источнике: Truth Social АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

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