"Следи за словами": Трамп ответил Медведеву после его угроз США войной

Трамп заявил, что США не интересует экономическое сотрудничество с Россией или Индией, назвав их экономики "мертвыми".

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Трамп ответил Медведеву после его угроз США войной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Трамп вспомнил о политическом прошлом Медведева

Трамп считает, что Медведев "вступает на очень опасную территорию"

Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на угрозы войной со стороны заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Американский лидер предупредил его, что подобные заявления опасны. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

Отвечая Медведеву, Трамп заявил, что США не интересует экономическое сотрудничество с Россией или Индией, назвав их экономики "мертвыми".

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"Мне безразлично, что Индия делает с Россией. Они могут вместе уничтожить свои мертвые экономики, мне все равно. Мы почти не ведем бизнеса с Индией, их тарифы слишком высокие, одни из самых высоких в мире. Так же Россия и США почти не ведут бизнеса между собой", - заявил президент.

Кроме того, американский лидер вспомнил о политическом прошлом Медведева.

"Давайте так и оставим, и передайте Медведеву, бывшему президенту России, который считает себя все еще президентом, чтобы он следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!", - подытожил он.

Трамп поставил Путину ультиматум - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он предупредил Кремль, что Вашингтон может не ждать обещанных 50 дней для введения жестких санкций против России и ее экономических партнеров.

А уже 28 июля Дональд Трамп заявил, что сокращает свой 50-дневный ультиматум Владимиру Путину о прекращении войны, поскольку "уже знает ответ". Он выразил разочарование действиями Путина, в частности ракетными ударами РФ по украинским городам, и установил новый срок - 10-12 дней от 28 июля.

Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление Трампа, который предложил оставить Путину 10-12 дней для достижения мирного соглашения с Украиной. Медведев пригрозил Соединенным Штатам войной.

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О персоне: Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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