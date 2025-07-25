Трамп сделал заявление о встрече с Зеленским и Путиным и предупредил РФ об ударе

Не факт, что Соединенные Штаты будут ждать 50 дней, когда Россия выполнит ультиматум, сказал Дональд Трамп.

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Встреча Зеленского и Путина должна была состояться еще 3 месяца назад - Трамп / Коллаж: Главред

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Трамп допустил встречу с Зеленским и Путиным

США могут ударить санкциями по РФ раньше, чем через 50 дней

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой страны-оккупанта России Владимира Путина и, похоже, президента США Дональда Трампа обязательно состоится. Не факт, что Вашингтон будет ждать 50 дней, чтобы ввести санкции против Москвы.

В ходе общения с журналистами, которое транслировал канал SkyNews, в ответ на вопрос о том, состоится ли встреча Путина и Зеленского, возможно, с участием самого Трампа, глава Белого дома ответил, что это должно произойти.

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"Это произойдет. Но такая встреча должна была состояться еще 3 месяца назад", - сказал Трамп.

Трамп допустил новые санкции против России

Соединенные Штаты Америки могут ввести вторичные санкции против России. Причем Вашингтон способен запустить новые ограничения даже раньше, чем через 50 дней, сказал хозяин Белого дома Дональд Трамп.

"Мы рассматриваем всю ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции", - говорит Трамп.

Также Дональд Трамп подчеркнул: США могут ввести ограничения еще до истечения дедлайна в 50 дней, который он установил для Кремля.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Смотрите видео заявления Трампа о встрече с Зеленским и Путиным:

Трамп ожидает встречи с Зеленским и Путиным / Скриншот Главред

Встреча Зеленского и Путина – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 25 июля заявил, что на переговорах делегаций Украины и РФ с российской стороны появились первые сигналы о возможности встречи на уровне глав государств.

"И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", - сказал украинский гарант.

Впрочем, Кремль фактически отказался от встречи Путина и Зеленского в конце августа. По словам кремлевского рупора Дмитрия Пескова, стороны далеки от общих знаменателей, а проекты меморандумов Киева и Москвы "диаметрально противоположны".

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует на этой неделе поговорить с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Цель – выяснить, удастся ли их собрать вместе на переговоры в Стамбуле.

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Об источнике: Sky News Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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