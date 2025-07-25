О войне, протестах, встрече с Путиным и оружии: Зеленский сделал важные заявления

Владимир Зеленский считает протесты естественной и нормальной реакцией, требующей диалога и здоровой коммуникации.

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Зеленский прокомментировал митинги из-за НАБУ / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

Митингами люди попросили изменений и власть отреагировала

Есть первые "позитивные сигналы" относительно встречи с Путиным

На фронте Россия не продвигается, но давит информационно

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июля провел разговор с журналистами, где обсудил ряд вопросов: от внутренних протестов до ключевых международных переговоров и ситуации на фронте.

Митинги за независимость НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский считает митинги против законопроекта, ограничивающего независимость НАБУ и САП, естественной реакцией общественности.

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"Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально - реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Нормально. Люди имеют право на то, чтобы сказать, что они думают. Люди сказали: все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали. Люди попросили изменений. Мы отреагировали", - подчеркнул Зеленский, сообщает корреспондент Укринформа.

Он также подчеркнул, что сегодня главной темой для него остается противодействие российской агрессии и решение вопросов, связанных с войной.

"Наверное, надо было делать диалог. Всегда надо коммуницировать. Я сосредоточен на вопросах войны, потому что сейчас в Украине вопрос номер один - это вопрос войны. Самая главная проблема - война. Главный враг - Россия", - отметил Президент.

Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с российской стороны начали поступать первые позитивные сигналы относительно возможной личной встречи с Владимиром Путиным.

По словам главы государства, обсуждение завершения войны невозможно без диалога на высшем уровне, поэтому Украина регулярно подчеркивает необходимость встречи между лидерами.

"По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи - встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", - прокомментировал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что, по его мнению, некоторые изменения, которые имели место на территории России, тоже поспособствовали такой динамике.

"Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории", - отметил Президент.

Ситуация на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что несмотря на отсутствие существенных достижений на поле боя, российская сторона пытается компенсировать это с помощью информационно-психологических операций.

"Они не продвигаются. Там очень трудно нашим ребятам. И трудно везде. И "русским" очень трудно - это для нас хорошо. И "русские" не хотят воевать. Кроме их руководства. И все это чувствуется. Их больше. Большее давление. Большая мобилизация. Поэтому больше рисков у нас. Они действительно пробуют сделать прорыв. У них прорывов серьезных нет", - заявил Зеленский.

Он пояснил, что Россия пытается компенсировать военную стагнацию активностью на информационном фронте.

"Какая ситуация с Покровском. Сколько раз зашло ДРГ? Я разговариваю с военным, сейчас с Сырским. Говорит, за это время, 5-7 раз. Два человека, шесть человек. Был один раз, когда они попытались закрепить 12 человек. Пробуют снять какое-то видео: поставить флаг, сняли... и все уничтожаются нашими защитниками", - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что на Сумском направлении у нас гораздо лучше ситуация, чем была. А для РФ условный успех - это Днепровская область.

Обмен пленными и возвращение российских жителей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже начала работу над списками для обмена гражданских лиц, в частности политических заключенных и журналистов. По его словам, сейчас ведется поиск формата, поскольку Россия должна освобождать гражданских без каких-либо условий.

"Мы долго шли к этому вопросу. Я думаю, что это важный аспект. Это гражданские - политические заключенные и журналисты. Мы начали работать над списками. Теперь это категория политических заключенных и журналистов. И вы знаете, что мы не можем обменивать гражданских. Гражданских они должны отпускать. Поэтому ищем сейчас формат по спискам. И с нашей стороны, и с их стороны", - сказал Зеленский 24 июля во время общения с журналистами.

Кроме того, глава государства напомнил о недавней договоренности, достигнутой в Стамбуле, о возвращении из российского плена 1200 украинских военнопленных.

Зеленский также отреагировал на требования РФ по возвращению "российских детей" и "жителей Курской области". Президент отметил, что с этим вопросом необходимо разбираться.

Он пояснил, что "русских детей" в Украине нет и вообще эти требования России являются каким-то новым треком, который уже не вызывает удивления, поскольку Кремль систематически запускает подобные кампании в ответ на действия Украины.

Дефицит бюджета Украины на вооружение и покупка Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в дополнительном финансировании в размере $65 млрд в год. Из них $40 млрд - это базовый дефицит, а еще $25 млрд необходимо на развитие производства дронов, ракет и средств РЭБ.

"Я уже начал над этим работать. Это очень сложная тема, но я веду переговоры", - подчеркнул он.

По словам главы государства, он уже обсудил этот вопрос с рядом мировых лидеров, включая Макрона, Стармера, Рютте и американское руководство.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство уже имеет финансовые ресурсы для закупки трех систем "Patriot" в США. Еще две установки профинансирует Германия, а одну Норвегия.

"У нас запрос на 10 (систем Patriot - ред.). То, что я публично говорил. Мы сейчас с партнерами работаем над тем, чтобы обеспечить эти 10. С вопросом ракет работаем, ракеты у нас есть", - отметил Зеленский.

Patriot - инфографика / Главред

Он также сообщил, что есть договоренности с американской стороной: "Трамп, Президент Соединенных Штатов Америки, будет передавать нам системы, продавать. Наша задача - найти деньги на все 10 систем".

Кроме того, Президент подчеркнул: "Хотелось бы иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами".

Зеленский напомнил, что уже получил подтверждение со стороны Германии по финансированию двух установок, а также со стороны Норвегии по одной.

"Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами", - добавил он.

Отдельно Президент обратил внимание на проблему лицензирования производства средств противовоздушной обороны.

"Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка, производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения", - подытожил глава государства.

Производство дронов-перехватчиков Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране уже стартовало производство дронов-перехватчиков, которые отличаются между собой по цене и техническим характеристикам.

В ответ на вопрос журналистов о наличии серийного производства таких беспилотников, Зеленский подтвердил начало работ:

"Производство началось. Есть плюсы, есть минусы. Плюсы. Четыре компании - хорошие, способности будут у десяти компаний. Почему говорю "будут", потому что одиночные они произвели, денег у них нет на это", - заявил глава государства.

Он также отметил, что общие затраты на развертывание производства таких дронов пока оцениваются в значительную сумму.

"Цена производства - разная. Есть дороже, есть дешевле, немного разные способности, соответственно. Сейчас цена этого вопроса в целом и срочно - 6 млрд долларов", - добавил Президент.

​ Украинские подводные дроны / Инфографика: Главред

Штаты будут покупать украинские дроны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг договоренности с президентом США Дональдом Трампом о закупке украинских беспилотников.

"С Америкой, с президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов", - заявил глава государства.

Также Зеленский отметил, что процесс экспорта украинского вооружения постепенно продвигается.

"Мы этот вопрос двигаем. В формате линии производств за рубежом. Хочется быстрее, везде все очень долго. В Дании, в Норвегии, с Германией мы проговариваем этот вопрос. Есть большой позитив. С Данией мы договорились. То есть мы нашли такой ход. Например, Дания - линии производства дальнобойных дронов. Они туда дадут дополнительные деньги. 100, 200, 300 миллионов. Будут произведены дальнобойные дроны и переданы нам во время войны. Эта линия 50 на 50, с частным сектором. Но после войны потом они будут накапливать для себя. Для своей армии", - пояснил Президент.

Скандал относительно закона 12414 - последние новости

Главред информировал, что 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который существенно меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Согласно новым положениям, контроль над деятельностью НАБУ и САП переходит к Генеральному прокурору.

Подписание этого закона Президентом Владимиром Зеленским вызвало волну недовольства среди украинцев. Уже 22 и 23 июля в Киеве, Львове, Днепре и ряде других городов состоялись массовые митинги с требованием сохранить независимость антикоррупционной инфраструктуры.

В ответ на протесты, глава государства объявил о подготовке нового законопроекта. Он имеет целью усилить автономию антикоррупционных органов и защитить правоохранительную систему от потенциального влияния со стороны России.

24 июля Президент Зеленский подал в Раду законопроект о НАБУ и САП. Он восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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