Сеет почву под проукраинские бунты: Путин довел Донецк и Бердянск до катастрофы

Политический обозреватель Иван Яковина обращает внимание, что крупные блогеры РФ начинают наперебой признавать катастрофу. А также говорить о том, что без воды временно оккупированные территории пропадают и что, мол, "мы готовим почву для возникновения проукраинских бунтов на этих территориях".

Яковина отмечает, что те регионы Украины, которые попадают под власть России, возвращаются в средневековье, стоят полуразрушенными, там нет воды, нет отопления.

"Воду они не могут запустить, канализацию они разучились запускать, потом еще и свет начнет отключаться. То есть, главное содержание путинской России - это деградация и залитые дерьмом полуразрушенные города, и больше ничего. Ничего другого она предложить тем, кого пытается под себя подмять, не может," - заявил он.

Дефицит воды в Донецкой области и Бердянске вызвало то, что Ханженковское водохранилище, основной источник питьевой воды для оккупированной Донецкой области, обмелело, а водовод "Дон-Донбасс" достиг критически низкого уровня. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики проанализировали заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Он подтвердил, что Ханженковское водохранилище на реке Крынка, полностью обмелело.

Кроме того, даже "администрации" так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР) пришлось признать, что водовод "Дон-Донбасс" достиг критически низкого уровня воды. Именно он обеспечивает оккупированную Донецкую область третью часть ее водоснабжения

Российская газета "Комсомольская правда" тоже выдала статью, в которой говорилось о том, что оккупированная Донецкая область находится на грани водного коллапса и получает лишь 30 процентов необходимого водоснабжения. Кроме этого, журналисты газеты заявили, что неустановленная "авария" на Бердовском водоводе привела к прекращению централизованного водоснабжения оккупированного Бердянска Запорожской области.

Аналитики делают выводы, что антисанитарные условия могут привести к кризису здравоохранения на ВОТ.

"Водный кризис является прямым следствием российской оккупации и российских военных действий. Россия не только распространяет этот кризис из-за оккупации Украины, но и постоянно не придерживается своих международно-правовых обязательств как воюющее государство-оккупант по защите здоровья населения, которое она оккупирует", - резюмируют аналитики.

Не так давно гауляйтер временно оккупированного страной-агрессором Россией Донецка Денис Пушилин озвучил планы Путина относительно оккупированных территорий Украины. Он заявил, что РФ не будет восстанавливать большинство населенных пунктов Донецкой области, которые разрушили оккупанты, ведь это "экономически нецелесообразно".

Впоследствии жители Донецка вышли со срочным обращением к Путину. Жителям временно оккупированных территорий надоело постоянное отсутствие воды.

Кроме этого, в начале июля дроны СБУ поразили тыловую базу РФ возле Донецка. В рамках операции были поражены склады боеприпасов РФ.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.