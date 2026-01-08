"Это работает": Мэтт Деймон признался, как похудел для роли в "Одиссее"

55-летняя звезда воссоединилась с режиссером Кристофером Ноланом, с которым он работал над фильмами "Интерстеллар" и "Оппенгеймер".

https://glavred.info/movies/eto-rabotaet-mett-deymon-priznalsya-kak-hudel-dlya-roli-v-odissee-10730522.html Ссылка скопирована

Мэтт Деймон признался, как худел для роли в "Одиссее" / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

Мэтт Деймон перестал есть глютен

Мэтт активно тренировался и придерживался строгих диет

Известный голливудский актер Мэтт Деймон рассказал о похудении ради роли в фильме "Одиссея". Об этом рассказал актер в подкасте Трэвиса и Джейсона Келси.

Ранее 55-летняя звезда воссоединилась с режиссером Кристофером Ноланом, с которым он работал над фильмами "Интерстеллар" и "Оппенгеймер". Фэнтезийный боевик, который является адаптацией эпической поэмы Гомера "Одиссея", выйдет на экраны уже летом этого года

видео дня

"Да, я был в действительно хорошей форме. Я сильно похудел. Режиссер сказал, что хочет, чтобы я был стройным, но сильным. Я перестал есть глютен. Раньше весил от 185 до 200 фунтов (это примерно 83-90 килограммов, – ред.). А весь этот фильм я снимался с весом 167 фунтов (примерно 75,7 кг). Я не был таким легким еще со времен старшей школы", - признался актер.

Мэтт подчеркнул, что активно тренировался и придерживался строгих диет. Также у него был персональный тренер, который помог достичь впечатляющих результатов.

"Тренеры могут сделать, что угодно. Просто нужно иметь четкую цель и идти к ней. Я не употребляю глютен во всем. Например, даже нашел безглютеновое пиво. Я так давно не ел глютен, что не могу сказать, хорошо это или нет. Так что, это хороший знак. Но это работает", - подчеркнул Мэтт.

К слову, для актера это уже не первый опыт похудения для ролей. Ранее он для драмы "Мужество под огнем" похудел на 23 килограмма примерно за 100 дней, чтобы сыграть ветерана Персидского залива. Также Деймон набрал около 14 килограммов, чтобы сыграть разоблачителя в фильме "Информатор".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что сын одной из самых больших предательниц Украины Таисии Повалий Денис, опубликовал свежие фото и сделал странную публикацию, не забыв, впрочем, продублировать ее на русском языке.

Ранее также первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с помощником госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Мэтт Деймон Мэтт Деймон - американский актер кино, телевидения и озвучивания, сценарист и продюсер. Лауреат премии Оскар и двух премий Золотой глобус, а также номинант на премии Эмми и BAFTA. Наиболее известные фильмы с участием Мэтта Деймона: "Умница Уилл Хантинг" (1997), "Спасти рядового Райана" (1998), "Догма" (1999), "Талантливый мистер Рипли" (1999); три части о приключениях друзей Оушена; тетралогия о Джейсоне Борне, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред