Мэтт Дэймон и Бен Аффлек опять вместе на экране: трейлер новинки

- Криминальная история основана на реальных событиях
- Фильм рассказывает о команде полицейских в Майами
Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер криминального триллера "Срыв" (The Rip) в котором Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вновь появятся вместе на экране.
Фильм рассказывает о команде полицейских в Майами, которая находит в заброшенном хранилище 20 миллионов долларов. Находка быстро сеет недоверие между коллегами - копы начинают подозревать друг друга, а на след денег выходят опасные игроки:
"Доверие имеет свою цену... Кто ее заплатит?", - звучит слоган фильма.
"Срыв" написал и снял американский кинорежиссер и кинопродюсер Джо Карнахан ("Наркобарон", "Козырные тузы" и "Команда А"). В трейлере отмечается, что криминальная история основана на реальных событиях.
Кроме Аффлека и Дэймона, в ленте сыграли Стивен Юн ("Ссора", "Мики 17"), Теяна Тейлор ("Одна битва за другой", "Все в порядке"), Саша Калле ("Флэш"), Каталина Сандино Морено ("Снаружи", "Тихая ночь"), Скотт Эдкинс ("Неоспоримый", "Джон Уик 4") и Кайл Чандлер ("Манчестер у моря", "Годзилла II: Король монстров").
Что такое Netflix
Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.
Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия.
В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.
Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.
По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков
