Мэтт Дэймон и Бен Аффлек опять вместе на экране: трейлер новинки

"Срыв" написал и снял американский кинорежиссер и кинопродюсер Джо Карнахан.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек опять вместе на экране / коллаж: Главред, фото: Википедия

Криминальная история основана на реальных событиях

Фильм рассказывает о команде полицейских в Майами

Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер криминального триллера "Срыв" (The Rip) в котором Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вновь появятся вместе на экране.

Фильм рассказывает о команде полицейских в Майами, которая находит в заброшенном хранилище 20 миллионов долларов. Находка быстро сеет недоверие между коллегами - копы начинают подозревать друг друга, а на след денег выходят опасные игроки:

"Доверие имеет свою цену... Кто ее заплатит?", - звучит слоган фильма.

"Срыв" написал и снял американский кинорежиссер и кинопродюсер Джо Карнахан ("Наркобарон", "Козырные тузы" и "Команда А"). В трейлере отмечается, что криминальная история основана на реальных событиях.

Кроме Аффлека и Дэймона, в ленте сыграли Стивен Юн ("Ссора", "Мики 17"), Теяна Тейлор ("Одна битва за другой", "Все в порядке"), Саша Калле ("Флэш"), Каталина Сандино Морено ("Снаружи", "Тихая ночь"), Скотт Эдкинс ("Неоспоримый", "Джон Уик 4") и Кайл Чандлер ("Манчестер у моря", "Годзилла II: Король монстров").

