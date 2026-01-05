Укр
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек опять вместе на экране: трейлер новинки

Виталий Кирсанов
5 января 2026, 22:48
209
"Срыв" написал и снял американский кинорежиссер и кинопродюсер Джо Карнахан.
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек опять вместе на экране
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек опять вместе на экране / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Криминальная история основана на реальных событиях
  • Фильм рассказывает о команде полицейских в Майами

Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер криминального триллера "Срыв" (The Rip) в котором Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вновь появятся вместе на экране.

Фильм рассказывает о команде полицейских в Майами, которая находит в заброшенном хранилище 20 миллионов долларов. Находка быстро сеет недоверие между коллегами - копы начинают подозревать друг друга, а на след денег выходят опасные игроки:

видео дня

"Доверие имеет свою цену... Кто ее заплатит?", - звучит слоган фильма.

"Срыв" написал и снял американский кинорежиссер и кинопродюсер Джо Карнахан ("Наркобарон", "Козырные тузы" и "Команда А"). В трейлере отмечается, что криминальная история основана на реальных событиях.

Кроме Аффлека и Дэймона, в ленте сыграли Стивен Юн ("Ссора", "Мики 17"), Теяна Тейлор ("Одна битва за другой", "Все в порядке"), Саша Калле ("Флэш"), Каталина Сандино Морено ("Снаружи", "Тихая ночь"), Скотт Эдкинс ("Неоспоримый", "Джон Уик 4") и Кайл Чандлер ("Манчестер у моря", "Годзилла II: Король монстров").

Новинки кино

Любимый многими зрителями сериал "Острые козырьки" скоро вернется на экраны — теперь уже в формате полного метра. Netflix подтвердил выход новой картины с Киллианом Мерфи и уже объявил название — "Острые козырьки: Бессмертный человек".

Продюсерская компания американского актера Джонни Деппа IN.2 Film (Великобритания) планирует снять фильм по мотивам романа "Мастер и Маргарита" советского писателя Михаила Булгакова.

Совсем скоро на экраны выйдет финальный эпизод сериала "Очень странные дела", который собирал к просмотру тысячи зрителей по всему миру.

Вас может заитересовать:

Что такое Netflix

Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.

Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия.

В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.

Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.

По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Бен Аффлек Мэтт Дэймон сериалы Netflix новости кино Netflix
Черный силуэт быстрее поезда: в киевском метро фиксируют загадочное явление

