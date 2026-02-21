Побережье Одесской области массово оккупировал голубой хищник: какова угроза

Этот вид представляет опасность для биоразнообразия Черного моря.

Побережье Одесской области массово оккупировал голубой краб / Коллаж: Главред, фото: Иван Русев

На берегу Черного моря ученые зафиксировали 12 голубых крабов

Этот вид происходит с атлантического побережья Америки

Краб является инвазивным для Черного моря и угрожает местному биоразнообразию

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" уже четвертую неделю подряд фиксируют появление голубых крабов. За это время найдено не менее 12 особей. Экологи предупреждают, что это инвазивный вид, который может серьезно изменить экосистему Черного моря.

Как краб попал в наши воды

По словам эколога Ивана Русева, этот вид не является типичным для Черного моря. Его естественный ареал - атлантическое побережье Америки, от Канады до Аргентины. В Украину краб мог попасть вместе с балластными водами судов или же естественным путем - через Средиземное и Мраморное моря, где он уже давно закрепился.

Почему он опасен

Голубой краб предпочитает лиманы и мелководье с невысокой соленостью. Внешне он выглядит экзотично - имеет ярко-голубые клешни. Но за этой привлекательностью скрывается серьезная угроза для местной природы.

Он значительно больше и агрессивнее местных крабов;

Всеяден: активно охотится на моллюсков, мелкую рыбу и других ракообразных;

Имеет конкурентное преимущество и способен вытеснять местные виды;

Вынослив: может жить в воде с низким содержанием кислорода и при колебаниях солености, что делает условия Черного моря для него комфортными.

Последняя пара ножек у голубого краба сплющена и напоминает весла. Это делает его быстрым пловцом и позволяет легко осваивать новые территории. Именно благодаря такой мобильности он быстро распространяется по побережью.

О персоне: Иван Русев Иван Русев — украинский эколог, доктор биологических наук, профессор, известный природоохранник и орнитолог. Он более полувека исследует уникальные экосистемы Одесской области, в частности Национальный природный парк "Тузловские лиманы", где возглавляет научно-исследовательский отдел. Русев является авторитетным специалистом в сфере охраны дикой природы, популяризатором птиценаблюдения и активным участником природоохранных кампаний.

