Ученые обнаружили уникальную птицу-манипулятора: она лжет другим животным ради выгоды

Эта маленькая птица полагается не на силу или ловкость, а на хитрость.

https://glavred.info/nauka/uchenye-obnaruzhili-unikalnuyu-pticu-manipulyatora-ona-lzhet-drugim-zhivotnym-radi-vygody-10741898.html Ссылка скопирована

Птица, которая умеет лгать / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, wikimedia

Главное из новости:

Птица Дронго из Калахари сознательно подает ложные сигналы тревоги, чтобы красть еду

Он имитирует "речь" других видов, чтобы его обман оставался эффективным

видео дня

В безжалостных условиях южноафриканской пустыни Калахари, где выживают только самые выносливые, ученые зафиксировали неожиданную эволюционную стратегию. Маленькая черная птица — вилохвостый дронго (Dicrurus adsimilis) — оказалась мастером манипуляций, способным сознательно вводить в заблуждение других животных, чтобы поживиться их добычей.

Американский биолог-эволюционист Скотт Треверс в колонке для Forbes отмечает, что долгое время ложь считалась исключительно человеческой чертой, присущей максимум нескольким видам приматов. Но новые наблюдения за дронго разрушают это представление.

Птица-"страж", превратившая тревогу в инструмент наживы

В естественных условиях дронго сотрудничают с сурикатами и другими обитателями Калахари, выполняя роль стражей. Их резкие металлические крики предупреждают о хищниках, и животные мгновенно реагируют на сигнал.

Но, как выяснили исследователи, птицы нередко злоупотребляют доверием соседей. Увидев, что сурикаты нашли пищу, дронго издает ложный сигнал тревоги. Испуганные животные бросают добычу и убегают, а хитрый "сирена-паразит" спокойно забирает брошенные лакомства.

Мастер имитации: когда одного языка уже недостаточно

Еще интереснее то, что дронго не ограничиваются собственными криками. Они научились имитировать тревожные сигналы других видов птиц. Это эволюционный ответ на то, что животные постепенно перестают реагировать на частые ложные предупреждения, если они звучат только "на языке" дронго.

Фактически это "гонка вооружений": птицы придумывают новые способы обмана, а другие виды — новые способы не поддаваться на провокации.

Обман в дикой природе: дронго — уникальный случай

Треверс отмечает, что ложь не является уникальной для дронго. Приматы иногда манипулируют друг другом в социальных группах, а головоногие, хамелеоны и гекконы используют камуфляж, имитируя опасных существ.

Но дронго отличаются двумя чертами:

они обманывают представителей других видов;

и делают это не для самозащиты, а для получения пищи.

"Многие животные подслушивают тревожные сигналы друг друга, чтобы сформировать взаимные защитные сети. Дронго – первый вид, который показал, что это межвидовое общение может стать палкой с двумя концами, которой можно манипулировать для личной выгоды", – заключает ученый.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред