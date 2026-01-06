Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

"Поворачивает голову почти на 270 градусов": в Украине заметили редкую птицу

Анна Косик
6 января 2026, 17:21
9
Специалистам удалось зафиксировать деятельность уникальной птицы в Одесской области.
домашний сыч
Редкая птица поселилась возле людей в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: Flickr, facebook.com/sw.dei

Вы узнаете:

  • Какую редкую птицу заметили в Одесской области
  • Чем особенный домашний сыч

В конце декабря 2025 года в Одесской области обнаружили редкую птицу, которая живет рядом с людьми. Как сообщила в Facebook Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, сыча домашнего заметили в селе Андреево-Ивановка Березовского района.

Главред узнал, что инспекторам посчастливилось зафиксировать сыча в темное время суток. Его присутствие выдал пронзительный вой, смешанный со свистом.

видео дня

Что известно о домашнем сыче

Сыч домашний, или домовой - это небольшая сова, которая часто селится рядом с людьми. В частности под крышами домов, на чердаках, в заброшенных сооружениях или дуплах деревьев. Это оседлая птица, распространенная по всей территории Украины.

Чем особенна найденная птица

Сыча домового легко узнать по приплюснутой голове, характерным белым "бровям" и "подбородку" и большим желтым глазам. А еще сыч известен многообразием голосов - от свиста до воя.

Эта птица бывает активна преимущественно ночью, а вот днем сыч может часами сидеть неподвижно, оставаясь почти незаметным. Он также охотится на жуков, бабочек и мелких грызунов, принося реальную пользу человеку.

"Интересный факт: сыч домашний способен поворачивать голову почти на 270 градусов. Как важный элемент биоразнообразия, сыч домашний охраняется международными соглашениями - он занесен в Конвенцию CITES и Бернскую конвенцию. В Украине вид включен в Красные книги Днепропетровской и Донецкой областей и охраняется на многих природоохранных территориях", - сообщили в Государственной экологической инспекции.

Редкие животные Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце октября 2025 года в Днепре увидели черную синицу, которая имеет уникальные черные перья, благодаря которым выглядит довольно необычно.

Накануне также на Кривбассе, а именно в Днепропетровской области, зафиксировали редкую птицу - огаря, который, как выяснилось, занесен в Красную книгу Украины.

Ранее сообщалось, что осенью 2025 года в Днепре зафиксировали появление уникальной и редкой птицы - рыбачки, которая привлекла внимание местных жителей и любителей природы своим ярким и необычным окрасом

Другие новости:

Об источнике: Государственная экологическая инспекция Украины

Государственная экологическая инспекция Украины (Госэкоинспекция Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Госэкоинспекция обеспечивает реализацию государственной политики по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины птицы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп выбрал новую цель после Венесуэлы - какая страна Европы под угрозой вторжения

Трамп выбрал новую цель после Венесуэлы - какая страна Европы под угрозой вторжения

17:19Мир
"Готовим важные политические шаги": Зеленский сделал заявление после встречи с Макроном

"Готовим важные политические шаги": Зеленский сделал заявление после встречи с Макроном

16:10Война
Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

14:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Последние новости

17:21

"Поворачивает голову почти на 270 градусов": в Украине заметили редкую птицу

17:21

Три знака зодиака скоро сказочно озолотятся: кто станет еще богаче

17:19

Трамп выбрал новую цель после Венесуэлы - какая страна Европы под угрозой вторжения

16:49

Белла Свон возрождает "Сумерки": Кристен Стюарт заговорила о перезапуске кинофраншизы

16:47

Итальянец на границе жестко поплатился за любовь к Путину: Сеть взорвалась мемамиФото

Россияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозуРоссияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозу
16:17

Мобильная связь от Vodafone подорожает: насколько подскочат цены

16:11

"Учу детей писать песни": украинский певец пошел работать в школу

16:10

"Готовим важные политические шаги": Зеленский сделал заявление после встречи с МакрономФото

15:57

"Переживает": Елена Тополя неожиданно заговорила о бывшем возлюбленном

Реклама
15:51

Внучка Софии Ротару похвасталась роскошным отдыхом с россиянкой в Куршевеле

15:07

"Было смешно": женщина одной процедурой испортила свое лицо, как она выглядит

15:01

Трамп может выставить себя "жертвой обмана" Путина: раскрыт план президента США

14:50

Девушка нашла в секонд-хенде настоящее "сокровище": сколько стоит находкаВидео

14:41

Баллы вместо штрафов: в МВД назвали условия и сроки введения

14:37

Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

14:34

Еда больше не будет прилипать: простой трюк, который спасет любую сковородку

14:26

Слетела в кювет: финалистка "Холостяка" попала в ДТП

14:17

Кто такой итальянец Рокко и пересек ли он границу Украины - сеть "взорвалась"

14:10

Украинцам рекомендуют поставить миску с водой возле батарей: какая причина

14:09

Не для гурманов: пять странных блюд украинской кухни XIX века

Реклама
14:05

В Турции арестовали звезду "Великолепного века"

14:00

Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

13:55

Злата Огневич рассказала, как оказалась на месте Ани Лорак

13:43

Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

13:31

Идеально даже после праздников: рецепт блюда, от которого чувствуешь легкостьВидео

13:02

"Не свисти - денег не будет": что на самом деле стоит за этой приметой

12:45

Переговоры по Украине "зависли" из-за Венесуэлы - The Independent

12:41

РФ предлагает Трампу ЗАЭС как "готовый актив": почему Киев должен сорвать план Кремля

12:36

Китайский гороскоп на завтра 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

12:31

За неочищенный снег на авто придется дорого заплатить: где строго наказывают водителей

12:29

Не только "Киевский": какие торты стали гастрономическими символами украинских городов

12:23

Гороскоп на завтра 7 января: Скорпионам - перемены, Водолеям - разочарование

12:23

"Погиб в боях": сообщили о смерти постановщика "Мастер Шеф" и "Зважених та щасливих"

12:22

Что делать, если комнатное растение не растёт: четыре причины и их решениеВидео

12:09

Ренессанс забытого оттенка: какой цвет интерьера вернется в моду в 2026 году

11:58

Большинство ошибается: 10 слов, в которых украинцы чаще всего путают ударение

11:43

Почему 7 января нельзя считать мелкие монеты: какой церковный праздник

11:38

Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины

11:25

Изменился до неузнаваемости: в сети появились редкие кадры с Игорем Ласточкиным

11:05

"Маленький казачок": актер-воин Ращук впервые показал лицо трехмесячного сына

Реклама
10:55

Можно двумя способами: как правильно вырастить лук на подоконникеВидео

10:50

В Украине начались аварийные отключения: в каких регионах графики не действуют

10:42

Переговоры союзников в Париже: на встрече обсудят введение войск в Украину

10:41

Чем грозит Украине операция США в Венесуэле: в FT назвали самый большой риск

10:33

Готовит ли доллар резкий скачок: банкир спрогнозировал курс валют на неделю

10:21

Украина в тройке лучших: первые прогнозы, кто победит на Евровидении-2026

10:20

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня МозговогоВидео

09:35

Астрологи назвали главный транжир среди знаков зодиака: кто тратит больше всех

09:33

С Крещением Господним 2026: красивые картинки и теплые поздравления

09:29

Экс-чиновник ЦРУ раскрыл условие, при котором Трамп поддержит гарантии безопасности Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять