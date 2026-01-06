"Поворачивает голову почти на 270 градусов": в Украине заметили редкую птицу

Специалистам удалось зафиксировать деятельность уникальной птицы в Одесской области.

Редкая птица поселилась возле людей в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: Flickr, facebook.com/sw.dei

В конце декабря 2025 года в Одесской области обнаружили редкую птицу, которая живет рядом с людьми. Как сообщила в Facebook Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, сыча домашнего заметили в селе Андреево-Ивановка Березовского района.

Главред узнал, что инспекторам посчастливилось зафиксировать сыча в темное время суток. Его присутствие выдал пронзительный вой, смешанный со свистом.

Что известно о домашнем сыче

Сыч домашний, или домовой - это небольшая сова, которая часто селится рядом с людьми. В частности под крышами домов, на чердаках, в заброшенных сооружениях или дуплах деревьев. Это оседлая птица, распространенная по всей территории Украины.

Чем особенна найденная птица

Сыча домового легко узнать по приплюснутой голове, характерным белым "бровям" и "подбородку" и большим желтым глазам. А еще сыч известен многообразием голосов - от свиста до воя.

Эта птица бывает активна преимущественно ночью, а вот днем сыч может часами сидеть неподвижно, оставаясь почти незаметным. Он также охотится на жуков, бабочек и мелких грызунов, принося реальную пользу человеку.

"Интересный факт: сыч домашний способен поворачивать голову почти на 270 градусов. Как важный элемент биоразнообразия, сыч домашний охраняется международными соглашениями - он занесен в Конвенцию CITES и Бернскую конвенцию. В Украине вид включен в Красные книги Днепропетровской и Донецкой областей и охраняется на многих природоохранных территориях", - сообщили в Государственной экологической инспекции.

Об источнике: Государственная экологическая инспекция Украины Государственная экологическая инспекция Украины (Госэкоинспекция Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Госэкоинспекция обеспечивает реализацию государственной политики по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, пишет Википедия.

