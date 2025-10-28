Охотится на летучих мышей, но меньше воробья: в Днепре заметили редкую птицу

Синица имеет уникальное черное оперение, благодаря которому выглядит довольно необычно.

Синица черная - моногамная / коллаж: Главред, фото: Дніпро Обласний

Кратко:

Синица черная имеет уникальное черное оперение

Синица черная моногамная, под охраной Бернской конвенции

В Украине живет немало уникальных и редких птиц. Так, недавно в Днепре увидели черную синицу. Об этом сообщают местные паблики.

Отмечается, что эта редкая птица может охотиться на летучих мышей.

На фото видно, что синица имеет уникальное черное оперение, благодаря которому выглядит довольно необычно. Однако не только цвет перьев – особенность птицы, ведь ее предпочтения в пище достаточно специфичны. Черная синица не поедает мясо летучих мышей, она выедает только их мозг. Также может есть насекомых, семена и остатки пищи.

Заметим, что синица черная моногамная, под охраной Бернской конвенции. Ей грозит уничтожение лесов, пестициды и вмешательство человека.

Синица черная Синица черная - это небольшая птица семьи синичных. В Украине оселый, кочевой, зимующий вид. Встречается в лесных районах Евразии, Алтайских гор и северо-западном Тунисе в Африке. В Украине гнездится в лесной и частично в лесостепной полосах. Синица небольшого размера, меньше воробья. Масса тела 8-10 г, длина около 11 см. У взрослой птицы верх головы и горло черные, с блеском; щеки, затылок и шея по бокам белые; спина оливково-серая; поясница и надхвостья рыжеватые; на черных верхних покровных перьях крыла две белые поперечные полоски; низ белый, с охристым оттенком; клюв черный, лапы серые. От большинства синиц отличается белым затылком и двумя белыми полосками на крыле.

