Охотится на летучих мышей, но меньше воробья: в Днепре заметили редкую птицу

Виталий Кирсанов
28 октября 2025, 13:35
Синица имеет уникальное черное оперение, благодаря которому выглядит довольно необычно.
Синица черная - моногамная
Синица черная - моногамная / коллаж: Главред, фото: Дніпро Обласний

Кратко:

  • Синица черная имеет уникальное черное оперение
  • Синица черная моногамная, под охраной Бернской конвенции

В Украине живет немало уникальных и редких птиц. Так, недавно в Днепре увидели черную синицу. Об этом сообщают местные паблики.

Отмечается, что эта редкая птица может охотиться на летучих мышей.

На фото видно, что синица имеет уникальное черное оперение, благодаря которому выглядит довольно необычно. Однако не только цвет перьев – особенность птицы, ведь ее предпочтения в пище достаточно специфичны. Черная синица не поедает мясо летучих мышей, она выедает только их мозг. Также может есть насекомых, семена и остатки пищи.

Заметим, что синица черная моногамная, под охраной Бернской конвенции. Ей грозит уничтожение лесов, пестициды и вмешательство человека.

Интересные истории о птицах - детали

Главред рассказывал со ссылкой на орнитолога Анну Кузьо о неожиданной птице-долгожителе Украины. В наших обитают некоторые виды птиц, которые известны своей долговечностью. К ним относятся ворон, филин и орлан-белохвост.

Недавно на Днепропетровщине заметили редкую птицу. Оказывается, речь идет о краснокнижном звере - огаре.

Когда-то снегири считались настоящим символом зимы в Украине - их ярко-красная грудь привлекала внимание, а тихий посвист раздавался в парках и дворах. Однако сейчас эти птицы стали настоящей редкостью.

Синица черная

Синица черная - это небольшая птица семьи синичных. В Украине оселый, кочевой, зимующий вид. Встречается в лесных районах Евразии, Алтайских гор и северо-западном Тунисе в Африке. В Украине гнездится в лесной и частично в лесостепной полосах.

Синица небольшого размера, меньше воробья. Масса тела 8-10 г, длина около 11 см. У взрослой птицы верх головы и горло черные, с блеском; щеки, затылок и шея по бокам белые; спина оливково-серая; поясница и надхвостья рыжеватые; на черных верхних покровных перьях крыла две белые поперечные полоски; низ белый, с охристым оттенком; клюв черный, лапы серые. От большинства синиц отличается белым затылком и двумя белыми полосками на крыле.

Внук Аллы Пугачевой отверг отношения с россиянками — что произошло

04:30

Будет везти весь день: каких знаков зодиака ждет заслуженное вознаграждение

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках двух щенков за 51 секунду

