Загадка для орнитологов: в Украине заметили редкую птицу, которую не видели годами

Руслан Иваненко
11 сентября 2025, 00:30
Орнитологи описали поведение рыжей утки и рассказали, где птица обустраивает свои гнезда.
Как редкая птица адаптируется к местным условиям и почему важно сохранять популяции / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Вы узнаете:

  • Где в Украине можно встретить редкого огаря
  • Чем питается "рыжая утка" и почему она важна для водоемов
  • Какие необычные привычки имеют эти птицы

На Кривбассе, в Днепропетровской области, зафиксировали редкую птицу - огаря, который занесен в Красную книгу Украины.

Главред решил подробно рассказать об этом виде, его привычках и роли в экосистеме, чтобы читатели получили проверенную информацию от экспертов.

Внешний вид и особенности птицы

Как сообщили в "Днепр Регион", огар, или "рыжая утка", отличается ярким рыже-оранжевым оперением, длинной шеей и стройной осанкой. Самцы выглядят особенно эффектно благодаря более яркой окраске и выразительному силуэту.

Места обитания и распространения

Эта птица обычно обитает в степных и полупустынных регионах, предпочитает широкие речные поймы, озера и водоемы с открытыми берегами. Наибольшие популяции огарей сосредоточены в Азии, однако небольшие группы регулярно встречаются и на юге Украины.

Питание и роль в экосистеме

Рацион огарей преимущественно растительный: трава, зерно и водоросли. В то же время они могут питаться насекомыми, мелкими ракообразными и моллюсками. Это делает их универсальными "санитарами" водоемов, которые поддерживают естественный баланс водных экосистем.

Популяция и необычные привычки

По данным орнитологов, численность огаря в Украине не превышает 340-360 пар. Птицы отличаются необычными привычками: часто обустраивают гнезда не в воде, а в дуплах деревьев, норах или на склонах. Огари держатся преимущественно парами или небольшими стаями.

Эксперты отмечают, что такие наблюдения важны для мониторинга состояния популяций редких видов и сохранения биоразнообразия Украины.

