Трамп уже 'наказал' Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Дональд Трамп уже ответил Путина на его вранье.

https://glavred.info/world/tramp-uzhe-nakazal-putina-ekpert-rasskazal-kakoy-budet-reakciya-ssha-na-oreshnik-10731233.html Ссылка скопирована

Экперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Вы узнаете:

Что сделал Трамп в ответ на вранье Путина

Как Европа и США могут ответить Путину

Президент США Дональд Трамп может наказать российского диктатора Владимира Путина за удар Орешников по Украине. Он делал уже это и ранее.

В интервью Главреду рассказал авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что удар Орешником по Украине - событие резонансное, и его необходимо максимально вынести в международную повестку дня, чтобы мир четко понимал, с кем имеет дело.

видео дня

По его словам, реакция европейцев и американцев на применение Орешника может быть разной.

"Когда Путин солгал Трампу (об ударе по резиденции - Главред), у меня сложилось впечатление, что он был уверен: ему это сойдет с рук. И то, что США сделали в отношении Венесуэлы, а особенно — захват танкеров, я воспринимаю как ответ на эту ложь. Мол: "Ты решил, что так можно — тогда я покажу, что можно и по-другому". Раньше американцы тоже имели возможность захватывать такие танкеры, но почему-то этого не делали. Почему это произошло именно сейчас? Я думаю, что это реакция на поведение Путина, в частности в контексте "атаки на Валдай" и той лжи, которую он использовал, рассказывая Трампу о том, что Зеленский "плохой" и с ним якобы невозможно договориться", - отметил эксперт.

Удары Орешником по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ударом враг пытался запугать Запад и посеять панику в Украине. РФ использовала наземные ракетные комплексы.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред / Инфографика: Главред

Кроме того, Россия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львовской области 9 января, чтобы запугать Запад и сдержать развертывание иностранных войск в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны

Ранее стали известны подробности удара по Львовской области баллистической ракетой средней дальности Орешник. Ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание сочинений Ленина.

Вам может быть интересно:

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред