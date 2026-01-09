'Орешник' сжег книги Ленина: 'Флэш' высмеял удар супероружием РФ по Львовщине

Удар РФ по Львовской области баллистической ракетой средней дальности в ночь на 9 января баллистической ракетой средней дальности был посланием Европе. Ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание сочинений Ленина в архиве. Об этом сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестов.
"Удар "Орешником" по Львову не имел целью что-то глобально поразить. Это было "послание", адресованное Европе, о возможностях и решимости РФ. Поэтому и был выбран город на западе Украины", - отметил он.
Бескрестнов также опроверг российские мифы о способности "Орешника" проникать на десятки метров в землю. Реальные последствия на объекте выглядят иначе, ведь ракета пробила две плиты перекрытия и попала в подвальный архив, где сожгла собрание сочинений российского вождя Владимира Ленина.
СБУ показала обломки
Служба безопасности Украины официально подтвердила факт удара российской баллистической ракетой "Орешник" по Львовской области. Атака, произошедшая в ночь с 8 на 9 января 2026 года, квалифицирована как очередное военное преступление Кремля.
Следователи СБУ обнаружили и изъяли ключевые компоненты ракеты, которые теперь станут вещественными доказательствами в уголовном производстве. Среди найденных деталей - блок стабилизации и наведения ("мозги" ракеты), фрагменты двигательной установки, механизмы ориентации и сопла с платформы блока разведения.
По предварительным данным, запуск был осуществлен с полигона "Капустин Яр". Целью врага была критическая инфраструктура региона вблизи границы с ЕС.
"Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий", - подчеркнули в СБУ.
Сейчас СБУ устанавливает конкретных лиц, причастных к организации и выполнению этого пуска, чтобы привлечь их к ответственности. Досудебное расследование продолжается по ст. 438 УК Украины.
Новость дополняется...
