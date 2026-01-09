Укр
"Орешник" сжег книги Ленина: "Флэш" высмеял удар супероружием РФ по Львовщине

Руслана Заклинская
9 января 2026, 14:23
СБУ обнаружила обломки "Орешника" и квалифицирует удар по Львовской области как военное преступление.
'Орешник' сжег книги Ленина: 'Флэш' высмеял удар супероружием РФ по Львовщине
/ Коллаж: Главред, фото: СБУ, скриншот из видео

Удар РФ по Львовской области баллистической ракетой средней дальности в ночь на 9 января баллистической ракетой средней дальности был посланием Европе. Ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание сочинений Ленина в архиве. Об этом сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестов.

"Удар "Орешником" по Львову не имел целью что-то глобально поразить. Это было "послание", адресованное Европе, о возможностях и решимости РФ. Поэтому и был выбран город на западе Украины", - отметил он.

Бескрестнов также опроверг российские мифы о способности "Орешника" проникать на десятки метров в землю. Реальные последствия на объекте выглядят иначе, ведь ракета пробила две плиты перекрытия и попала в подвальный архив, где сожгла собрание сочинений российского вождя Владимира Ленина.

видео дня

СБУ показала обломки

Служба безопасности Украины официально подтвердила факт удара российской баллистической ракетой "Орешник" по Львовской области. Атака, произошедшая в ночь с 8 на 9 января 2026 года, квалифицирована как очередное военное преступление Кремля.

Следователи СБУ обнаружили и изъяли ключевые компоненты ракеты, которые теперь станут вещественными доказательствами в уголовном производстве. Среди найденных деталей - блок стабилизации и наведения ("мозги" ракеты), фрагменты двигательной установки, механизмы ориентации и сопла с платформы блока разведения.

  • Обломки ракеты "Орешник"
    Обломки ракеты "Орешник" Фото: СБУ
  • Обломки ракеты "Орешник"
    Обломки ракеты "Орешник" Фото: СБУ
  • Обломки ракеты "Орешник"
    Обломки ракеты "Орешник" Фото: СБУ
  • Обломки ракеты "Орешник"
    Обломки ракеты "Орешник" Фото: СБУ
  • Обломки ракеты "Орешник"
    Обломки ракеты "Орешник" Фото: СБУ
  • Обломки ракеты "Орешник"
    Обломки ракеты "Орешник" Фото: СБУ
  • Обломки ракеты "Орешник"
    Обломки ракеты "Орешник" Фото: СБУ
  • Обломки ракеты "Орешник"
    Обломки ракеты "Орешник" Фото: СБУ
  • Обломки ракеты "Орешник"
    Обломки ракеты "Орешник" Фото: СБУ

По предварительным данным, запуск был осуществлен с полигона "Капустин Яр". Целью врага была критическая инфраструктура региона вблизи границы с ЕС.

"Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий", - подчеркнули в СБУ.

Сейчас СБУ устанавливает конкретных лиц, причастных к организации и выполнению этого пуска, чтобы привлечь их к ответственности. Досудебное расследование продолжается по ст. 438 УК Украины.

Новость дополняется...

