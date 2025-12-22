Сколько комплексов "Орешник" появится в Беларуси: Лукашенко назвал цифру

Ранее глава страны "пошутил", что "достаточно одного комплекса", чтобы "обезопасить Беларусь".

https://glavred.info/war/skolko-kompleksov-oreshnik-poyavitsya-v-belarusi-lukashenko-nazval-cifru-10726262.html Ссылка скопирована

Лукашенко рассказал, сколько "Ерешников" РФ может передать Беларуси / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, president.gov.by

Что сказал Лукашенко:

РФ передаст Беларуси максимум десять комплексов "Орешник"

Ранее он заявлял, что слова о "десяти" были сказаны в шутку, и будет достаточно и одного комплекса

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность поставки из России "максимум десяток" ракетных комплексов "Орешник".

Об этом сообщает государственное белорусское агентство "Белта".

видео дня

22 декабря после неформальной встречи лидеров стран Содружества Независимых Государств журналист спросил Лукашенко, действительно ли Беларуси передали "десяток" комплексов "Орешник", как это ранее якобы обсуждали с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Десяток - это будет максимум", - ответил Лукашенко.

В "Белте" также напомнили, что год назад Лукашенко, отвечая на вопрос о возможной поставке "Орешника", говорил об ориентировочном количестве в десять комплексов, подчеркивая, что в дальнейшем решения могут быть пересмотрены.

В то же время в январе этого года он заявлял, что слова о "десяти" были сказаны в шутку и что, по его мнению, одного такого комплекса было бы достаточно для обеспечения безопасности Беларуси.

Куда направлен Орешник: данные разведки

Россия, которая выступает в роли государства-агрессора, размещает на территории Беларуси баллистическую ракету средней дальности под названием "Орешник". Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Он отметил, что ракета ориентирована на европейское направление. Таким шагом российская сторона стремится усилить давление на страны Европы и одновременно снизить риск поражения комплекса "Орешник".

Размещение "Орешника" в Беларуси - последние новости

Ранее сообщалось о том, что российские ракеты "Орешник" появятся на секретной базе в Беларуси. В Беларуси началось строительство новой военной базы возле Минска, однако в публичном пространстве нет никаких упоминаний об этом строительстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси. Из Беларуси в Киев может долететь меньше чем за 2 минуты.

Как сообщал Главред, ракеты "Орешник" имеют дальность полета "5000 километров, с "мертвой зоной" около 700 километров", поэтому европейцам, особенно в Восточной Европе, нужно обратить на это внимание.

Читайте также:

О персоне: Александр Лукашенко Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года. С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси. Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране. В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред