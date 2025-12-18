'Орешник' уже на боевом дежурстве в Беларуси: за сколько ракета долетит до Украины

Из Беларуси в Киев "Орешник" может долететь меньше чем за 2 минуты.

В Беларуси появился Орешник / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Минобороны РФ

Россияне якобы разместили в Беларуси ракетный комплекс для запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Об этом заявил самопровозглашенный местный президент Александр Лукашенко, пишут белорусские СМИ.

Он добавил, что это уже якобы заступило на боевое дежурство.

"Первые позиции оборудования ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство. Знаете, многие начали кричать: "Ах, Беларусь поставил под прицел. Ах, ядерное оружие. Она же будет первым делом атакована иностранцами. Вот беда, вот беда, привез сюда". Не поддавайтесь этим разговорам. А что, если против нас будут воевать, нас что, гладить по головке будут? Против нас будут наносить удары, по центрам принятия решений. Поэтому мы делаем все, чтобы не допустить войны", - заявил Лукашенко.

Что известно об "Орешнике" / Инфографика: Главред

Скорость полета "Орешника"

Телеграф отмечает, что российская ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 3000 км.

Если "Орешник" размещен в центре Беларуси (между Минском и Бобруйском), то ориентировочное время подлета ракеты будет таким:

Киев - 1 минута 51 секунда,

Луцк - 1 минута 44 секунды,

Львов - 2 минуты 24 секунды,

Ровно - 1 минута 40 секунд.

